Felrobbantotta az internetet: Sallai Roland kimutatott a török szurkolóknak (VIDEÓ)

Az elmúlt hetekben több kritikát is kapott a magyar válogatott játékosa Sallai Roland, aki a szurkolók és a kritikusok véleménye szerint sem szerepelt valami jól a Galatasaray múlt heti Bajnokok Ligája mérkőzésén.

Sallai azonban a török csapat hétvégi bajnokiján gólpasszal bizonyította, igenis Európa elitjéhez tartozik.

A mérkőzés után a Galatasaray hetes mezében játszó magyar játékos a csapat szurkolóival és játékostársaival együtt ünnepelte a 3:1-es győzelmet.

Egyébként a Galata-ra nagy feladat vár a közeljövőben, ugyanis Sallaiék szeptember 30-án a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a keretében tudó Liverpool-al találkoznak a Bajnokok Ligájában.