Felrobbantotta az internetet: Sallai Roland kimutatott a török szurkolóknak (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 12:35

Klasszis teljesítménnyel vágott vissza a kritikákkal szemben a magyar válogatott labdarúgó.

2025. szeptember 23. 12:35
null

Az elmúlt hetekben több kritikát is kapott a magyar válogatott játékosa Sallai Roland, aki a szurkolók és a kritikusok véleménye szerint sem szerepelt valami jól a Galatasaray múlt heti Bajnokok Ligája mérkőzésén.

Sallai azonban a török csapat hétvégi bajnokiján gólpasszal bizonyította, igenis Európa elitjéhez tartozik. 

A mérkőzés után a Galatasaray hetes mezében játszó magyar játékos a csapat szurkolóival és játékostársaival együtt ünnepelte a 3:1-es győzelmet.

Egyébként a Galata-ra nagy feladat vár a közeljövőben, ugyanis Sallaiék szeptember 30-án a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a keretében tudó Liverpool-al találkoznak a Bajnokok Ligájában.

Nyitókép: Instagram / rolandsallai

