Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Andy Robertson Kerkez Milos

Erre nem számítottunk: ezt mondta legnagyobb riválisa Kerkez Milosnak

2025. szeptember 22. 17:43

Miközben a Liverpool egyik magyarját, Kerkez Milost Alan Shearer kritizálta, legnagyobb posztriválisa, Andy Robertson még meg is dicsérte. Kerkez tőle kapott motivációt az Everton ellen.

2025. szeptember 22. 17:43
null

A Liverpool a hétvégén 2–1-re nyerni tudott az Everton elleni a városi derbin. Azok után, hogy Arne Slot vezetőedző egy héttel korábban már az első félidőben lecserélte sárga lapja után Kerkez Milost, majd az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen csereként lépett pályára, a magyar válogatott védő újra kezdő volt, és nem is nyújtott rossz teljesítményt.

Kerkez
Arne Slot kicsit más szerepet szán Kerkez Milosnak. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Kerkez legnagyobb riválisa a balhátvéd pozícióért a skót Andy Robertson, de mint kiderült, kimondottan jó kapcsolatot ápolnak egymással.

Az Everton elleni meccs előtt motivált engem. Azt mondta, csak menjek ki és csináljam azt, amit az előző szezonban is. Szóval adott egy löketet nekem. A találkozó után pedig gratulált, és kijelentette, hogy így kellene folytatnom” 

– idézte Kerkezt a Footballinsider247.com, ami alapján úgy tűnik, a két játékos nem riválisként tekint egymásra.

„Ő egy legenda, aki elképesztő dolgokat vitt véghez. Megnyert már mindent, de még mindig minőségi játékos. Ő hajt engem, én pedig őt – ez a versenyhelyzet szerintem fontos egy ilyen nagy klubnál” – folytatta kettejük kapcsolatáról Kerkez.

A Liverpoolban betöltött szerepéről elmondta, hogy kevesebb a szabadsága mint Bournemouth-ban volt. 

„Csak azért vagyok itt, hogy végezzem a munkámat, és fejlődjek. Alkalmazkodnom kell még, de ebben az edző és a csapattársak is sokat segítenek, így minden nap fejlődöm. 

Kicsit más a szerepem, mint Bournemouth-ban, de nem hallgatok a külső zajokra.”

Kerkez és a külső zajok

Ha már külső zajok: a Newcastle legendája, Alan Shearer kritizálta a magyar liverpooli teljesítményét.

„Jelenleg még nem ugyanaz a játékos, mint a Bournemouth-ban. Előző klubjában nagyobb szerepe volt a támadásokban, szabadon mozoghatott. Nekem most úgy tűnik, mindig vacillál, hogy menjen vagy maradjon, támadjon, vagy hátul segítsen.”

A Liverpool legközelebb kedd este lép pályára, a Southamptont fogadja a Ligakupában.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

