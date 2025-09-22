Erre nem számítottunk: ezt mondta legnagyobb riválisa Kerkez Milosnak

– idézte Kerkezt a Footballinsider247.com, ami alapján úgy tűnik, a két játékos nem riválisként tekint egymásra.

„Ő egy legenda, aki elképesztő dolgokat vitt véghez. Megnyert már mindent, de még mindig minőségi játékos. Ő hajt engem, én pedig őt – ez a versenyhelyzet szerintem fontos egy ilyen nagy klubnál” – folytatta kettejük kapcsolatáról Kerkez.

A Liverpoolban betöltött szerepéről elmondta, hogy kevesebb a szabadsága mint Bournemouth-ban volt.

„Csak azért vagyok itt, hogy végezzem a munkámat, és fejlődjek. Alkalmazkodnom kell még, de ebben az edző és a csapattársak is sokat segítenek, így minden nap fejlődöm.