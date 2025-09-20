Liverpool–Everton: valóban rotál Arne Slot, a középpályán is van egy nagy hiányzó – kétgólos hazai vezetés a derbin!

Noha többen is attól tartottak, a Liverpool sűrű menetrendje miatt a Premier League-címvédő magyarjai akár a szükséges rotáció áldozatául is eshetnek a szombat kora délutáni Mersey-parti derbin, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a városi rivális Everton elleni kezdőcsapatban – utóbbi a hétközi BL-meccs után került vissza. Csak a padon kezd ugyanakkor a két nyári sztárigazolás, Florian Wirtz és Alexander Isak, előbbi helyére Szoboszlai ezúttal a 10-es pozícióba lép fel a középpálya elején!