Liverpool–Everton: valóban rotál Arne Slot, a középpályán is van egy nagy hiányzó – kétgólos hazai vezetés a derbin!

Szoboszlaiék a rotáció áldozatai lehetnek a Liverpool egyik legfontosabb meccsén
Arne Slot szerint minden kulcsjátékosuk egészséges.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a városi rivális Everton elleni presztízsmeccs kezdőjében. A Liverpool Ryan Gravenberch remeklése után a félidőben kettővel vezet az Anfielden.
Noha többen is attól tartottak, a Liverpool sűrű menetrendje miatt a Premier League-címvédő magyarjai akár a szükséges rotáció áldozatául is eshetnek a szombat kora délutáni Mersey-parti derbin, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a városi rivális Everton elleni kezdőcsapatban – utóbbi a hétközi BL-meccs után került vissza. Csak a padon kezd ugyanakkor a két nyári sztárigazolás, Florian Wirtz és Alexander Isak, előbbi helyére Szoboszlai ezúttal a 10-es pozícióba lép fel a középpálya elején!
Az Angliában éppen Szoboszlaival beharangozott liverpooli presztízsösszecsapás 13:30-kor kezdődött, a Spíler 1-en látható élőben.
Arne Slot rotációja a magyar középpályást is érintheti.
Kereken 10 percnél járt az óra, amikor Szoboszlai tette ki a labdát a szélre Mohamed Szalahnak, az egyiptomi klasszis lágyan beívelte a mélységből megérkező Ryan Gravenberchnek, aki elegáns mozdulattal emelte be a hosszúba Jordan Pickford mellett, 1–0. A holland védekező középpályás a félidő nyerőemberének bizonyult: tíz perccel a gólja után Hugo Ekitikét ugratta ki idénybeli harmadik bajnoki góljáért (2–0).
(Nyitókép: AFP/Darren Staples)