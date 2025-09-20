Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Everton FC Mersey Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpool–Everton: valóban rotál Arne Slot, a középpályán is van egy nagy hiányzó – kétgólos hazai vezetés a derbin!

2025. szeptember 20. 13:07

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a városi rivális Everton elleni presztízsmeccs kezdőjében. A Liverpool Ryan Gravenberch remeklése után a félidőben kettővel vezet az Anfielden.

2025. szeptember 20. 13:07
null

Noha többen is attól tartottak, a Liverpool sűrű menetrendje miatt a Premier League-címvédő magyarjai akár a szükséges rotáció áldozatául is eshetnek a szombat kora délutáni Mersey-parti derbin, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a városi rivális Everton elleni kezdőcsapatban – utóbbi a hétközi BL-meccs után került vissza. Csak a padon kezd ugyanakkor a két nyári sztárigazolás, Florian Wirtz és Alexander Isak, előbbi helyére Szoboszlai ezúttal a 10-es pozícióba lép fel a középpálya elején! 

Ezt is ajánljuk a témában

Az Angliában éppen Szoboszlaival beharangozott liverpooli presztízsösszecsapás 13:30-kor kezdődött, a Spíler 1-en látható élőben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Kereken 10 percnél járt az óra, amikor Szoboszlai tette ki a labdát a szélre Mohamed Szalahnak, az egyiptomi klasszis lágyan beívelte a mélységből megérkező Ryan Gravenberchnek, aki elegáns mozdulattal emelte be a hosszúba Jordan Pickford mellett, 1–0. A holland védekező középpályás a félidő nyerőemberének bizonyult: tíz perccel a gólja után Hugo Ekitikét ugratta ki idénybeli harmadik bajnoki góljáért (2–0).

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!