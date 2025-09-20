Ft
09. 20.
szombat
Everton FC everton Liverpool videó Premier League Szoboszlai Dominik

Liverpool–Everton: Szoboszlai legjobb megmozdulásaival hangolnak a városi derbire

2025. szeptember 20. 10:35

Liverpooli rangadót rendeznek szombaton a Premier League-ben. Nagy kérdés, hogy az elnyűhetetlen Szoboszlai Dominik ezúttal is kezd-e a Vörösöknél vagy pihenteti őt a vezetőedző.

2025. szeptember 20. 10:35
null
Balázs Dávid

A két magyart foglalkoztató Liverpool szombaton derbit játszik az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban az Everton ellen. Szoboszlai Dominikék eddig hibátlanok a Premier League-ben, egy győzelemmel pedig akár tovább is növelhetik előnyüket az élen.

Szoboszlai remekel
Szoboszlai remekel (Fotó: Darren Staples)

Kettejük közül Szoboszlai pazar formában kezdte az idényt. A Vörösök öt tétmérkőzést is a hajrában döntöttek el, és ezekben a sikerekben a 24 éves magyar középpályás oroszlánrészt vállalt: a Newcastle United ellen gólpasszal felérő testcsellel hozta ziccerbe a csapattársát, az Arsenalnak egy hatalmas és egyben győztes szabadrúgásgólt lőtt, legutóbb pedig az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen szerzett elévülhetetlen érdemeket a győztes gólban.

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik bő két évvel ezelőtt, 2023. július 2-án igazolt az angol topcsapathoz. Szerdán az Atlético Madrid ellen mérföldkőhöz ért, ugyanis ez volt a 100. meccse a Liverpool mezében. A Transfermarkt adatai szerint eddig

  • 6673 percet töltött a pályán, 
  • 16 gólt és 
  • 16 gólpasszt jegyzett, valamint 
  • 7 sárga lapot kapott.


A keret nyári átalakulása során felvetődött a kérdés, hogy Arne Slot vezetőedző vajon az új idényben is kezdőként számol-e vele. A válasz egyértelmű, hiszen együttese mind a hat tétmeccsén kezdett, ráadásul végig a pályán is maradt, és mint fentebb írtuk, ezek felén a hajrában értékes megmozdulásokkal vette ki a részét a győzelmekből. Középpályásként és vészjobbhátvédként is megállta a helyét, de azt érdemes megjegyezni, hogy a Bajnokok Ligája és az Angol Ligakupa elstartolásával immár három fronton kell helytállnia az angol bajnoki címvédőnek, így várható, hogy a rotáció miatt időnként a kispadra kerül.

A hétközi BL-találkozó után az angol sajtó ismét dicsérte Szoboszlait, és úgy tűnik, Ryan Gravenberchel jó párost alkotnak középen. Noha a hatalmas összegért, 125 millió euróért érkező Florian Wirtz még nem igazán találja a helyét, a benne rejlő potenciál (és az érte kifizetett összeg) miatt egyelőre kihagyhatatlan a kezdőből.

A szombati városi derbi előtti sajtótájékoztatón Slot külön nem beszélt Szoboszlairól, viszont az elhangzott tőle, hogy a feszes menetrend miatt ne lepődjünk meg, ha rotálja a csapatot. Most hét napon belül a harmadik meccsük következik, és egészen október 4-ig, vagyis az újabb válogatott szünetig szerda-szombat ritmusban kell helytállniuk. A holland tréner azt is elárulta, Curtis Jones is felépült, így újra minden kulcsjátékosa egészséges és a rendelkezésére áll. Mivel Szoboszlai Dominiknak már nem kell vészjobbhátvédet játszania, elképzelhető, hogy ezúttal nem fog kezdeni. 

A két legnagyobb riválisnak tartott Arsenal és a Manchester City éppen egymás ellen játszik, így az egyik biztosan pontokat hullajt, egy döntetlennel pedig mindkettő. A Chelsea a Bayern München elleni vereség után az Old Traffordra utazik, s noha a Manchester United finoman szólva sincsen élete formájában, otthon soha nem szabad leírni. A jelenleg harmadik Tottenham Hotspurre és a negyedik AFC Bournemouthra is kemény idegenbeli összecsapás vár, szóval 

a Liverpool egy esetleges győzelemmel meglóghatna.

A ’Pool az előző négy hazai bajnokiját kapott gól nélkül nyerte meg az Everton ellen, amely az Anfielden legutóbb 2021 februárjában úszta meg vereség nélkül, akkor 2–0-ra győzött.

Slot minden játékosára számíthat az Everton ellen / Fotó: Oli Scarff/AFP

De visszatérve a rotációra, Szoboszlai most annyira fontos láncszemnek tűnik a közel sem tökéletesen működő gépezetben, hogy Slot nem biztos, hogy bevállalja a padoztatását az Everton ellen. A magyar válogatott középpályásról köztudott, hogy bírja a terhelést, ráadásul a következő meccs jövő kedden az Angol Ligakupában a másodosztályú Southampton ellen lesz, így nagyobb esély van arra, hogy majd azon nem kezd. Egyébként a BL alapszakaszának első fordulójában neki volt a legtöbb pontos beadása (öt), és az egyik ilyenből született a győztes gól a 92. percben. Ez is a kezdőbe állítása mellett szól.

Az Atleti elleni legjobb megmozdulásait csokorba szedték

A bajnokság élmezőnye négy forduló után: 1. Liverpool 12 pont, 2. Arsenal 9 p., 3. Tottenham 9 p., 4. Bournemouth 9 p., 5. Chelsea 8 p., 6. Everton 7 p., 7. Sunderland 7 p. 

Angol Premier League
5. forduló
Szombaton
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace
16.00: Wolverhampton Wanderers–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1)

Fotó: Oli Scarff/AFP

