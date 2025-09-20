Liverpool–Everton: Szoboszlai legjobb megmozdulásaival hangolnak a városi derbire

Szoboszlai Dominik bő két évvel ezelőtt, 2023. július 2-án igazolt az angol topcsapathoz. Szerdán az Atlético Madrid ellen mérföldkőhöz ért, ugyanis ez volt a 100. meccse a Liverpool mezében. A Transfermarkt adatai szerint eddig

6673 percet töltött a pályán,

16 gólt és

16 gólpasszt jegyzett, valamint

7 sárga lapot kapott.



A keret nyári átalakulása során felvetődött a kérdés, hogy Arne Slot vezetőedző vajon az új idényben is kezdőként számol-e vele. A válasz egyértelmű, hiszen együttese mind a hat tétmeccsén kezdett, ráadásul végig a pályán is maradt, és mint fentebb írtuk, ezek felén a hajrában értékes megmozdulásokkal vette ki a részét a győzelmekből. Középpályásként és vészjobbhátvédként is megállta a helyét, de azt érdemes megjegyezni, hogy a Bajnokok Ligája és az Angol Ligakupa elstartolásával immár három fronton kell helytállnia az angol bajnoki címvédőnek, így várható, hogy a rotáció miatt időnként a kispadra kerül.

A hétközi BL-találkozó után az angol sajtó ismét dicsérte Szoboszlait, és úgy tűnik, Ryan Gravenberchel jó párost alkotnak középen. Noha a hatalmas összegért, 125 millió euróért érkező Florian Wirtz még nem igazán találja a helyét, a benne rejlő potenciál (és az érte kifizetett összeg) miatt egyelőre kihagyhatatlan a kezdőből.