Szoboszlaiék a rotáció áldozatai lehetnek a Liverpool egyik legfontosabb meccsén

Szombaton a Liverpool–Everton derbivel rajtol el az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulója. A mérkőzés előtt Arne Slot megtartotta a szokásos sajtótájékoztatóját, amelyben ezúttal Szoboszlai Dominikról vagy Kerkez Milosról nem esett szó.

Könnyen lehet, hogy Slot Szoboszlait és Kerkezt is csak a kispadra nevezi (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A Vörösök nagy menetben vannak, ugyanis hét nap alatt három meccset is játszanak: a Burnleyvel múlt vasárnap, az Atlético Madriddal szerdán, az Evertonnal pedig szombaton küzdenek meg, utóbbi mérkőzés ráadásul helyi idő szerint fél 1-kor kezdődik.

A Liverpool október 4-ig három-négy naponta játszik, és ezért Arne Slot rotálásra kényszerül. A tréner megemlítette, hogy Curtis Jones is felépült, így most már minden kulcsjátékosa bevethető.

Mivel Szoboszlai Dominik eddig az idény összes tétmérkőzését végigjátszotta, és már nem kell kényszerűségből jobbhátvédet játszania, elképzelhető, hogy pihenőt kap az Everton ellen, és a helyén Alexis Mac Allister vagy Jones kezd.