Szoboszlaiék a rotáció áldozatai lehetnek a Liverpool egyik legfontosabb meccsén

„Slot egyik legmegbízhatóbb embere” – meg nem énekelt hősként írnak Szoboszlairól
Arne Slot vezetőedző kitért a győztes gólra, amelynél a magyar játékos jegyezte az asszisztot.
Derbire készül a Liverpool. A sűrű menetrend miatt viszont nem kizárt, hogy Slot Szoboszlait és Kerkezt is csak a kispadra nevezi.
Szombaton a Liverpool–Everton derbivel rajtol el az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulója. A mérkőzés előtt Arne Slot megtartotta a szokásos sajtótájékoztatóját, amelyben ezúttal Szoboszlai Dominikról vagy Kerkez Milosról nem esett szó.
A Vörösök nagy menetben vannak, ugyanis hét nap alatt három meccset is játszanak: a Burnleyvel múlt vasárnap, az Atlético Madriddal szerdán, az Evertonnal pedig szombaton küzdenek meg, utóbbi mérkőzés ráadásul helyi idő szerint fél 1-kor kezdődik.
A Liverpool október 4-ig három-négy naponta játszik, és ezért Arne Slot rotálásra kényszerül. A tréner megemlítette, hogy Curtis Jones is felépült, így most már minden kulcsjátékosa bevethető.
Mivel Szoboszlai Dominik eddig az idény összes tétmérkőzését végigjátszotta, és már nem kell kényszerűségből jobbhátvédet játszania, elképzelhető, hogy pihenőt kap az Everton ellen, és a helyén Alexis Mac Allister vagy Jones kezd.
Ezt is ajánljuk a témában
Arne Slot vezetőedző kitért a győztes gólra, amelynél a magyar játékos jegyezte az asszisztot.
Arra is jó esély van, hogy Kerkez Milos se legyen ott a kezdőben, hiszen neki a teljesítményét érte kritika az utóbbi időben. A Burnley ellen a sárga lapja miatt már az első félidőben lehozta Slot, a helyére beálló Andrew Robertson pedig jól játszott, az Atlético Madrid ellen a kezdőben maradt, és ha egy kis szerencsével is, de gólt szerzett.
Mivel Szoboszlai és Kerkez is egészséges, valószínűleg játszani fognak a derbin, de rosszabb esetben csak csereként. Jövő kedden a Liverpoolra Angol Ligakupa-mérkőzés vár, igazán ott lehet majd nagyobb rotációra számítani.
Angol Premier League
5. forduló
Szombaton
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace
16.00: Wolverhampton Wanderers–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1)
Fotó: Darren Staples/AFP