09. 18.
csütörtök
Arne Slot Liverpool Atlético Madrid Bajnokok Ligája szurkolók Szoboszlai Dominik

„Slot egyik legmegbízhatóbb embere” – meg nem énekelt hősként írnak Szoboszlairól

2025. szeptember 18. 06:06

A Liverpool győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája új idényét. Az angol lapok elismerően írnak a gólpasszos Szoboszlai Dominikról.

2025. szeptember 18. 06:06
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este hazai pályán 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. A mérkőzés utáni éjjel a teljesség igénye nélkül megnéztük, mit írtak Angliában a végig középpályán játszó és gólpasszt kiosztó Szoboszlai Dominikról.

Szoboszlai remek teljesítményt nyújtott
Szoboszlai remek teljesítményt nyújtott (Fotó: Andy Buchanan/AFP, archív)

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool Echo azt írta róla, hogy a meccs elején a mozgásával rákényszerítette a vendégjátékosokat a hibázásra, valamint rendszeresen ment előre a támadásokkal. Aztán a szünet után sokszor és jól vette ki a részét a védekezésből, a győztes gólnál pedig ő adta be a szögletet.

A This is Anfield a mérkőzés összefoglalójában egyszer említette meg a magyar válogatott csapatkapitányának nevét. A második félidőben Mohamed Szalah lövése a kapufát találta el, a gyors ellenakcióból pedig Szoboszlai oroszlánrészt vállalt.

„Egy fantasztikus kontra – amelyet a kiváló teljesítményt nyújtó Szoboszlai vezérelt – nagy gólszerzési lehetőséget eredményezett Szalahnak, de az egyiptomi lövése a kapufáról kifelé vágódott.”

A portál értékelős cikke így látta a teljesítményét:

A Liverpool egyik meg nem énekelt hőse volt az este. Itt is feltűnt, ott is feltűnt – az elejétől a végéig a pálya minden szegletét bejátszotta. Aztán Van Dijknek varázslatos labdát adott. Slot egyik legmegbízhatóbb embere.”

Érdekesség, hogy a BBC a meg nem énekelt hős kifejezést Ryan Gravenberch kapcsán használta.

A thisisanfield.com az éjjel egy harmadik cikket is közölt, ebben szokásához híven öt tanulságot/fontos dolgot emelt ki a Liverpool szemszögéből a meccs kapcsán. Szoboszlai neve itt nem tűnt fel, de a középpálya közepén szintén remek teljesítményt nyújtó Gravenberché igen, akit egyébként a szerző a meccs legjobbjának látott. „Mindenütt jelen volt” – írta vele kapcsolatban, és hozzátette: Slot abban a kiváltságos helyzetben van, hogy olyan középpályások vannak a keretében, akik mind képesek irányítani és megadni a meccs ritmusát.

A Sky Sports cikke a Liverpool végjátékban szerzett győztes góljaira hívta fel a figyelmet. Ebben leírták, hogy a Vörösök

  • a Bournemouth ellen a 88. és a 94. percben találtak be,
  • a Newcastle ellen a 100. percben érkezett a győztes gól,
  • „Szoboszlai Dominik csodálatos szabadrúgása a 83. percben jelentette a három pontot az Arsenal ellen”,
  • a Burnley ellen Szalah a 95. percben értékesítette a büntetőt
  • és most Virgil van Dijk 92. percben jegyzett fejesével nyerték meg nyitó mérkőzésüket a BL-ben.

Ehhez mi tesszük hozzá, hogy ennél az öt hajrában elért győzelemből háromban is nagy szerepet vállalt a 24 éves Szoboszlai. Az Arsenal ellen ő szerezte a gólt, most pedig ő adta a gólpasszt, míg a Newcastle ellen gólpasszal felérő mozdulattal engedte tovább a labdát a ziccerben érkező társnak.


Értékelték Szoboszlai teljesítményét

  • Liverpool Echo: 7
  • This is Anfield: 8
  • Sky Sports: 7
  • Sofascore: 7,3
  • BBC: 7,08

Szoboszlai teljesítményéről alapvetően pozitívan írtak, viszont a Sofascore-t leszámítva a fenti többi négy jobb osztályzatot adott a mellette játszó Gravenberchnek. Florian Wirtz játékának megítélése már jobban megosztotta őket: volt, amely jobbnak látta Szoboszlaiénál, de volt, amely sokkal rosszabbnak.

Egyébként az UEFA-nál Van Dijk, míg a Liverpoolnál Gravenberch lett a mérkőzés legjobbja.

Fotó: sofascore.com

A Sofascore szerint Szoboszlainak a 79 passzából 72 volt sikeres, ami 91 százalékos passzpontosságot jelent. Kilenc keresztlabdájából öt ment társhoz, míg öt hosszú indításából csak egy volt pontatlan. Összesen három kulcspassza volt és kiosztott egy gólpasszt. Háromszor vette a célba a kaput, kétszer az ellenfél blokkolt, egy meg elkerülte a kaput. Tizenegyből öt párharcot nyert meg, négyet a földön és egyet a levegőben. Négyszer szerelt, egyszer tisztázott.

A csaknem 370 ezer követőt számláló Anything Liverpool is a remek statisztikájára hívta fel a figyelmet.

Wirtz egyik szurkolói oldala is Szoboszlait méltatta. Azt írta, a pályán egy szörnyeteg volt, mindenhol feltűnt és elképesztő a munkabírása. A meccs egyik legjobbja volt, a végén a szögletet pedig gyönyörűen tekerte be. 

„Szoboszlai ebben az idényben”

Szoboszlai 12 kilométerrel fejezte be a meccset

Slot szavai Szoboszlairól


A Liverpool honlapja megosztotta, hogy Arne Slot vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón hogyan értékelt. Szoboszlairól külön nem kérdezték, de kétszer így is megemlítette őt. Először akkor, amikor a győztes gólra emlékezett vissza.

Ahogyan Szoboszlai betekerte a labdát, és ahogyan Virgil azt befejelte, az nem csupán a mentalitásnak és az erőnléti állapotnak volt köszönhető, hanem a csapatban rejlő minőségnek is”

– fogalmazott a holland tréner.

Slot később felidézett egy-két akciót, amelyekből nem tudtak betalálni. Az egyik a korábban már említett Szalah-kapufa volt, amelyet nagyszerű támadásnak titulált, és amely során az egyiptomi, Wirtz és Szoboszlai játszott össze.

Kerkez Milos az első gólt szerző Robertsont váltotta a 86. percben (Fotó: Oli Scarff/AFP)

Az UEFA oldalára is felkerültek értékelések. Szoboszlairól vagy Kerkezről itt nem esett szó, viszont vicces kontextusban a Puskás-díjról igen. A ’Pool első gólját jegyző, Kerkez posztján játszó Andrew Robertson mesélt a találatáról.

„Én csak próbáltam a kapus vonalába helyezkedni, hogy takarjam a kilátásban.

Nagyszerű befejezés volt, adják ide nekem a Puskás-díjat!”

Szurkolói reakciók

Elsőként a Liverpool közösségi oldalán szemezgettünk a kommentekből:

„Gravenberch és Szoboszlai óriási volt.”

„Mindent Szobónak és Gravenberchnek köszönhetünk. Ezek a fiúk tudnak ám focizni.”

„Bízzuk Szoboszlaira a pontrúgásokat!”

„Mi Dominic Steven Gerrardnak hívjuk őt, a Mersey-part egyetlen mesterének.”

És írtak róla Magyarországon:

„Szobó ismét bebizonyította, hogy világklasszis. Végighajtja az egész meccset full energiával, a végén pedig az ő gólpasszával dől el.”

„A jelenlegi ’Pool nem tudja nélkülözni Szobit! Nagy erőssége a csapatnak! Mindenhol ott van!”

„Szobó nagyot ment! Legjobb volt szerintem. Nélküle nincs középpálya, Wirtz lepkefing.”

„Szoboszlai ismét benne egy győztes gólban.”

„Az összes szöglete jó volt, nagyon érzi.”

„Szobo eladott pár labdát ígéretes szituációkban, de a meccs végére mindig hozza a halhatatlan GrandMastert!”

„Igazából semmi egyéb nem történt, csak Szobo szépen csendben világklasszis játékos lett.”

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 1. forduló
Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (Robertson 4., Szalah 6., Van Dijk 90+2., ill. M. Llorente 45+3., 82.)

Fotó: Oli Scarff/AFP

blancoagilon
2025. szeptember 18. 08:09
Manapság a legjobb liverpooli játékos. YNWA!
