„Slot egyik legmegbízhatóbb embere” – meg nem énekelt hősként írnak Szoboszlairól

„Egy fantasztikus kontra – amelyet a kiváló teljesítményt nyújtó Szoboszlai vezérelt – nagy gólszerzési lehetőséget eredményezett Szalahnak, de az egyiptomi lövése a kapufáról kifelé vágódott.”

A portál értékelős cikke így látta a teljesítményét:

A Liverpool egyik meg nem énekelt hőse volt az este. Itt is feltűnt, ott is feltűnt – az elejétől a végéig a pálya minden szegletét bejátszotta. Aztán Van Dijknek varázslatos labdát adott. Slot egyik legmegbízhatóbb embere.”

Érdekesség, hogy a BBC a meg nem énekelt hős kifejezést Ryan Gravenberch kapcsán használta.

A thisisanfield.com az éjjel egy harmadik cikket is közölt, ebben szokásához híven öt tanulságot/fontos dolgot emelt ki a Liverpool szemszögéből a meccs kapcsán. Szoboszlai neve itt nem tűnt fel, de a középpálya közepén szintén remek teljesítményt nyújtó Gravenberché igen, akit egyébként a szerző a meccs legjobbjának látott. „Mindenütt jelen volt” – írta vele kapcsolatban, és hozzátette: Slot abban a kiváltságos helyzetben van, hogy olyan középpályások vannak a keretében, akik mind képesek irányítani és megadni a meccs ritmusát.