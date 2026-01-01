Ft
katasztrófavédelem vasúti átjáró autó helyszínelés tragédia máv vonat

Tragédiával indul az újév: behajtott egy autó a vasúti átjáróba a piros jelzés ellenére, mind a négy utas meghalt

2026. január 01. 20:22

A vonat utasai nem sérültek meg, őket a Katasztrófavédelem munkatársai segítették le.

2026. január 01. 20:22
null

Összeütközött a Szerencsről Sátoraljaújhelyre tartó délutáni vonat egy autóval az egyik sátoraljaújhelyi vasúti átjáróban – közölte a MÁV

A közleményből kiderült, hogy 

a fénysorompó jól működött, és tilosat jelzett, amikor a baleset történt. 

Az autó mind a négy utasa meghalt. A vonat utasai nem sérültek meg, őket a Katasztrófavédelem munkatársai segítették le.

Mint írták, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt – várhatóan csütörtök késő estig – a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon hosszabb eljutási időre, jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között pedig pótlóbuszos utazásra kell számítani.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Obsitos Technikus
•••
2026. január 01. 21:52 Szerkesztve
A "kétkedőknek": (nem a válasz gombot használom, hátha érdekel mást is) 37-es út. Előzni tilos, 50 km/h. Enyhe jobb kanyar, baloldalon terelőnyilakkal jelezve. 150 méterre az átjárótól "fénysorompóval biztosított vasúti átjáró" tábla, alatta a 150 métert jelző három átlós csík. 100 méterre a kettős, 50 méterre az egyes átlós előjelző tábla Onnantól sárga útburkolati jelek fényvisszaverő prizmával. A kereszteződésben mindkét irányból két-két fénysorompó, a tetején Andráskereszt. Mi kellene még?
pandalala
2026. január 01. 21:50
A vonatnak akkor is elsőbbsége van, ha netalántán nem működik a "fénysorompó".
optimista-2
2026. január 01. 21:25
A szabálysértés megismétlődésének esélye: zéró.
nemecsek-3
2026. január 01. 21:08
A MÁV közölte: A fénysorompó működött. Természetesen a MÁV szokásához híven lezárta a kérdést, további felelősség nincs, mint ahogy évtizedek óta ez a helyzet. Talán egy fénykép az átjáróról !! Az soha nem került terítékre, hogy az átjáró a 21.századnak megfelelő kialakítású-e, vagy tájba olvadó, félig kidőlt rozsdás jelzővel, nappal szemből, Nem igaz, hogy a múlt századi színvonalú átjáróbiztosítás esetén, ami a MÁV-ot jellemzi az évi félszáz baleset egyikében sem játszik semmilyen szerepet az átjárók állapota. És nem arról van szó, hogy azt kell megóvni aki részeg, szándékosan kikerül sorompót, hanem több esélyt adni a többieknek. Persze Hegyi vezérnek akinek a vasút a gyönyörű bivalyerős mozdonyokkal kezdődik és végződik ez nem jut el a tudatáig mert alkalmatlan az ország legnagyobb vállalatának vezetésére. Kérdés, mikor jut ez el már végre a kinevező minisztérium szintjére. Addig is pusztulj magyar, ha nagymama unokákkal, ha 80 főt szállító busz, ha ingázó melós ha hülye C.
