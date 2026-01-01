Tragédiával indul az újév: behajtott egy autó a vasúti átjáróba a piros jelzés ellenére, mind a négy utas meghalt

Mint írták, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt – várhatóan csütörtök késő estig – a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon hosszabb eljutási időre, jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között pedig pótlóbuszos utazásra kell számítani.

