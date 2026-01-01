Tragédiával indul az újév: behajtott egy autó a vasúti átjáróba a piros jelzés ellenére, mind a négy utas meghalt

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A vonat utasai nem sérültek meg, őket a Katasztrófavédelem munkatársai segítették le.
Összeütközött a Szerencsről Sátoraljaújhelyre tartó délutáni vonat egy autóval az egyik sátoraljaújhelyi vasúti átjáróban – közölte a MÁV.
A közleményből kiderült, hogy
a fénysorompó jól működött, és tilosat jelzett, amikor a baleset történt.
Az autó mind a négy utasa meghalt. A vonat utasai nem sérültek meg, őket a Katasztrófavédelem munkatársai segítették le.
Mint írták, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt – várhatóan csütörtök késő estig – a Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon hosszabb eljutási időre, jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között pedig pótlóbuszos utazásra kell számítani.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay