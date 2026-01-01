Ft
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
újév sulyok tamás hadházy ákos kapu tibor szilveszter jakab péter

Semmi extra a szilveszteri/újévi éjszakában

2026. január 01. 16:24

Hadházy Kapu Tiborba kötött bele, Jakab Péter random kommentelőkbe, Sulyok Tamás mondott valamit, de arra senki nem emlékszik, egy olasz Nápolyban pedig lerobbantotta három ujját.

2026. január 01. 16:24
null
Hont András
Hont András
Facebook

Hadházy Ákos Kapu Tiborba kötött bele, Jakab Péter random kommentelőkbe, Sulyok Tamás mondott valamit, de arra senki nem emlékszik, egy olasz Nápolyban pedig lerobbantotta három ujját, majd visszament petárdázni, és arcon lőtte magát. Szóval semmi extra a szilveszteri/újévi éjszakában. 

Viszont. Ezzel mit óhajt üzenni a képviselő hölgy? Most már odaadhatja az EU a kórházfelújításra a pénzt? És miért van a »nép« után pont? ¯\_(ツ)_/¯”

Amerigo
2026. január 01. 17:38
A hölgy nem szép, viszont van benne valami visszataszító. Hasonló nullaméter politikuspótlékok képezik a kanmajom szűkebb körét. El kell őket zavarni a csába, a 3,14csába.
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. január 01. 17:01
A "hölgy" nem akar műveltebbnek látszani Péternél és ezt sikerült is elérnie....
Válasz erre
6
0
nemecsekerno-007-01
2026. január 01. 16:55
Tele vagyunk olyan anyaszomorítókkal mint Hadházy. Kurvára nem leszünk így Szingapúr.
Válasz erre
3
1
survivor
2026. január 01. 16:51
Poloska megy harcolni Ukiba !😄😄😄😄😄
Válasz erre
5
0
