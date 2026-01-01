Hadházy Ákos Kapu Tiborba kötött bele, Jakab Péter random kommentelőkbe, Sulyok Tamás mondott valamit, de arra senki nem emlékszik, egy olasz Nápolyban pedig lerobbantotta három ujját, majd visszament petárdázni, és arcon lőtte magát. Szóval semmi extra a szilveszteri/újévi éjszakában.

Viszont. Ezzel mit óhajt üzenni a képviselő hölgy? Most már odaadhatja az EU a kórházfelújításra a pénzt? És miért van a »nép« után pont? ¯\_(ツ)_/¯”