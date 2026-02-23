Néhány évbe telt, és az ellenzék több szereplője is előszeretettel kezdte el használni a jól bevált ovis módszert. Fekete-Győr András egy plakát előtt gyakorolt a nagy bevetés előtt. Ő a Momentum által készíttetett Bohár Dánieles plakát alatt erősködött. Az embernek van ilyenkor egy olyan érzése, mint amikor a kamasz unokaöccsét kapja rajta a tükörben való pózolgatáson. Az első serdülő izmok megjelentését csekkolja a drága. Nem lehet rá haragudni, olyan aranyos, ahogy tündököl a saját erejében. Persze a szülő vagy a rokon, aki leleplezi nem mer semmit mondani, nehogy érzékeny kamaszlelke sérüljön, csak csendben továbbmegy és kuncog magában. Hiszen tudja, hogy éles harci helyzetben a kis tini unokaöcsi elszaladna, akármekkora bicepszet villantott a tükörben. Jól is teszi, kerülni kell a bajt.