A középső ujj, mint érv

2026. február 23. 18:59

A középső ujj nem beszél, nem kérdez vissza, csak van, nemzetközi és mindenki érti. Nyilván ezért használják a dühös óvodások is, akik az első csúnya szó mellett ezt sajátítják el a gondatlan szülőtől.

null
Kroó Zita
Pesti Srácok

„Nehéz felidézni ki kezdte, de emlékeim szerint a középső ujj szimbolikájának meghonosítója a politikában Juhász Péter volt, aki arra buzdította híveit, hogyha meglátnak egy általa csak propagandistának titulált, de valójában jobboldali újságírót, annak mutassanak be. Valóban én magam sem tudnék jobbat kitalálni, hiszen ezt azok is megtehetik, akik saját gondolataikba is belezavarodnak. A középső ujj nem beszél, nem kérdez vissza, csak van, nemzetközi és mindenki érti. Nyilván ezért használják a dühös óvodások is, akik az első csúnya szó mellett ezt sajátítják el a gondatlan szülőtől. 

Néhány évbe telt, és az ellenzék több szereplője is előszeretettel kezdte el használni a jól bevált ovis módszert. Fekete-Győr András egy plakát előtt gyakorolt a nagy bevetés előtt. Ő a Momentum által készíttetett Bohár Dánieles plakát alatt erősködött. Az embernek van ilyenkor egy olyan érzése, mint amikor a kamasz unokaöccsét kapja rajta a tükörben való pózolgatáson. Az első serdülő izmok megjelentését csekkolja a drága. Nem lehet rá haragudni, olyan aranyos, ahogy tündököl a saját erejében. Persze a szülő vagy a rokon, aki leleplezi nem mer semmit mondani, nehogy érzékeny kamaszlelke sérüljön, csak csendben továbbmegy és kuncog magában. Hiszen tudja, hogy éles harci helyzetben a kis tini unokaöcsi elszaladna, akármekkora bicepszet villantott a tükörben. Jól is teszi, kerülni kell a bajt. 

A középső ujj üzenete már ragályos 

Bár most nem időrendi sorrendben megyünk, és valószínűleg Hadházy Ákos előbb fedezte fel ujjaiban rejlő erejét, mint Bandi, fontos megjegyezni, hogy az ő ujja nyerte a legviccesebb kategóriát. Egyszerűen még az az ujjszerkezete is vicces. Kis tömzsi, alig látszik ki a kis ökle mögül. Valóban olyan mint egy babának, aki épp a kis kezecskéjét fedezi fel (elnézést a hasonlatért, de e cikk írója is nagyon örült, amikor végre látta, hogy a kislánya gyönyörködik a kezében). Hadházy sem mondhatni túl bátornak, ő a köztévé előtt mutatott be a köztévének. Jaj Istenem, ezt még leírni is ciki, de így volt. Állandó ellenérzései vannak a csatornával pedig annak idején még alvóhelyet is biztosítottak neki és kollégáinak tulajdonképpen az ellenzék játszótereként funkcionált.”

Képernyőkép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

socialismo-e-muerte
2026. február 23. 20:35
A cikk tele van freudi elszólásokkal. Parafrazálva: Ahogyan Mórickának is mindenről ugyanaz jut az eszébe. 😆
machet
2026. február 23. 20:31
A komcsi mind ezt csinálja.Hogy nem kellesz neki olyan nincs, erőszakoskodni kezd.Így lesz ez míg világ a világ,különleges anyagból vannak.
nemecsekerno-007-01
2026. február 23. 20:22
Felneveltünk egy egész generációt amelyik megrekedt a hisztis ötéves szintjén és még büszke is rá. Csak szőrös a pöcsük, ennyi a különbség, de az érzelmi intelligenciájuk kb. mint egy nyeretlen ötévesé. Kurva nagy gáz van a Világban ha ezektől függ a jövőnk.
google-2
2026. február 23. 20:13
Ősember szint.
