„Húzz a f*szba Viktor, húzz a f*szba Vlagyimir” – őrjöngve hergelt a Tiszát támogató momentumos az ukránpárti tüntetésen (VIDEÓ)
Tompos Márton kimaxolta a gyűlölködést.
A középső ujj nem beszél, nem kérdez vissza, csak van, nemzetközi és mindenki érti. Nyilván ezért használják a dühös óvodások is, akik az első csúnya szó mellett ezt sajátítják el a gondatlan szülőtől.
„Nehéz felidézni ki kezdte, de emlékeim szerint a középső ujj szimbolikájának meghonosítója a politikában Juhász Péter volt, aki arra buzdította híveit, hogyha meglátnak egy általa csak propagandistának titulált, de valójában jobboldali újságírót, annak mutassanak be. Valóban én magam sem tudnék jobbat kitalálni, hiszen ezt azok is megtehetik, akik saját gondolataikba is belezavarodnak. A középső ujj nem beszél, nem kérdez vissza, csak van, nemzetközi és mindenki érti. Nyilván ezért használják a dühös óvodások is, akik az első csúnya szó mellett ezt sajátítják el a gondatlan szülőtől.
Ezt is ajánljuk a témában
Tompos Márton kimaxolta a gyűlölködést.
Néhány évbe telt, és az ellenzék több szereplője is előszeretettel kezdte el használni a jól bevált ovis módszert. Fekete-Győr András egy plakát előtt gyakorolt a nagy bevetés előtt. Ő a Momentum által készíttetett Bohár Dánieles plakát alatt erősködött. Az embernek van ilyenkor egy olyan érzése, mint amikor a kamasz unokaöccsét kapja rajta a tükörben való pózolgatáson. Az első serdülő izmok megjelentését csekkolja a drága. Nem lehet rá haragudni, olyan aranyos, ahogy tündököl a saját erejében. Persze a szülő vagy a rokon, aki leleplezi nem mer semmit mondani, nehogy érzékeny kamaszlelke sérüljön, csak csendben továbbmegy és kuncog magában. Hiszen tudja, hogy éles harci helyzetben a kis tini unokaöcsi elszaladna, akármekkora bicepszet villantott a tükörben. Jól is teszi, kerülni kell a bajt.
Bár most nem időrendi sorrendben megyünk, és valószínűleg Hadházy Ákos előbb fedezte fel ujjaiban rejlő erejét, mint Bandi, fontos megjegyezni, hogy az ő ujja nyerte a legviccesebb kategóriát. Egyszerűen még az az ujjszerkezete is vicces. Kis tömzsi, alig látszik ki a kis ökle mögül. Valóban olyan mint egy babának, aki épp a kis kezecskéjét fedezi fel (elnézést a hasonlatért, de e cikk írója is nagyon örült, amikor végre látta, hogy a kislánya gyönyörködik a kezében). Hadházy sem mondhatni túl bátornak, ő a köztévé előtt mutatott be a köztévének. Jaj Istenem, ezt még leírni is ciki, de így volt. Állandó ellenérzései vannak a csatornával pedig annak idején még alvóhelyet is biztosítottak neki és kollégáinak tulajdonképpen az ellenzék játszótereként funkcionált.”
Képernyőkép: Facebook