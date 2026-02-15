Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt magyar péter vona gábor Második Reformkor jakab péter

Újabb egykori megváltó vallott színt: Vona Gábor tollbamondás szerűen vette át Magyar Péter szavait

2026. február 15. 17:00

A Második Reformkor egyetértését fejezte ki Magyar Péter beszédének gondolataival.

2026. február 15. 17:00
null

Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter beszédére.

A Tisza Párt vezetője felszólalásában úgy fogalmazott: annak, aki az ország vezetésére vállalkozik, tudnia kell örülni a kritikának, mert az nem bántás, hanem iránytű. Hangsúlyozta ezentúl, hogy egy esetleges kormányváltás után senkit sem lehetne árulónak nevezni vagy gyalázni pusztán azért, mert eltérő véleményt fogalmaz meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A Második Reformkor közleményében a legmesszemenőbb egyetértését fejezte ki e gondolatokkal.

Vona Gábor ugyanakkor arra kérte a politikai szereplőket: ne csak a választások után, hanem már a kampány során se éljenek zsarolással vagy fenyegetéssel a sajtóval szemben, a kritikusaikat ne címkézzék és ne bélyegezzék meg, valamint vállalják nyíltan a szakpolitikai vitákat.

A Második Reformkor ezzel egy időben minden magyar állampolgárt részvételre buzdít az április 12-i szavazáson, az esetleges kormányváltás reményében. A párt ennek jegyében meg is hirdette a független mozgalmát, a Rendszerváltó Reformkört, amelyhez – közlésük szerint – minden felelős polgár csatlakozását várják.

Azonban Vona Gábor volt az első olyan magyarországi politikus, aki ilyen erősen egyetértett egy másik baloldali párt állításával, vagy programjával. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Vona Gábor

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. február 15. 19:26
Ajjaj, vona is tol valami cuccott.
Válasz erre
1
0
DeGar
2026. február 15. 19:25
Tróger Péter egyetlen dologban következetes. Mint mindig, azt a viselkedést várja el másoktól, aminek saját maga képtelen megfelelni.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 15. 19:25
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Titi
2026. február 15. 19:16
Müszike megbolondult. Éppen ő meri a száján kiejteni, hogy " aki az ország vezetésére vállalkozik, tudnia kell örülni a kritikának, mert az nem bántás, hanem iránytű "! Ez a féreg ugat, akinek egy kérdést sem lehet feltenni, akihez közel sem lehet kerülni a testőrei miatt. Akik közül ki sem látszik. Vagy rájött, hogy baj lesz, és úgy beszél, hogy az embereknek tetsszen? Éppen jókor jön a NEM képregénye erről a kétszínű, kétarcú zsellérről. Bár az elvakult szektásokkal nem lehet beszélni, képtelenek gondolkodni. Zázrivecz mindegy mit mond, ő már egyszer jól átverte a szavazóit, cserben hagyta őket, az is bolond, aki még egyszer bedől neki.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!