Újabb egykori megváltó vallott színt: Vona Gábor tollbamondás szerűen vette át Magyar Péter szavait

A Második Reformkor ezzel egy időben minden magyar állampolgárt részvételre buzdít az április 12-i szavazáson, az esetleges kormányváltás reményében. A párt ennek jegyében meg is hirdette a független mozgalmát, a Rendszerváltó Reformkört, amelyhez – közlésük szerint – minden felelős polgár csatlakozását várják.

Azonban Vona Gábor volt az első olyan magyarországi politikus, aki ilyen erősen egyetértett egy másik baloldali párt állításával, vagy programjával. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken.