Újabb egykori megváltó vallott színt: Vona Gábor tollbamondás szerűen vette át Magyar Péter szavait

Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
A Második Reformkor egyetértését fejezte ki Magyar Péter beszédének gondolataival.
Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter beszédére.
A Tisza Párt vezetője felszólalásában úgy fogalmazott: annak, aki az ország vezetésére vállalkozik, tudnia kell örülni a kritikának, mert az nem bántás, hanem iránytű. Hangsúlyozta ezentúl, hogy egy esetleges kormányváltás után senkit sem lehetne árulónak nevezni vagy gyalázni pusztán azért, mert eltérő véleményt fogalmaz meg.
A Második Reformkor közleményében a legmesszemenőbb egyetértését fejezte ki e gondolatokkal.
Vona Gábor ugyanakkor arra kérte a politikai szereplőket: ne csak a választások után, hanem már a kampány során se éljenek zsarolással vagy fenyegetéssel a sajtóval szemben, a kritikusaikat ne címkézzék és ne bélyegezzék meg, valamint vállalják nyíltan a szakpolitikai vitákat.
A Második Reformkor ezzel egy időben minden magyar állampolgárt részvételre buzdít az április 12-i szavazáson, az esetleges kormányváltás reményében. A párt ennek jegyében meg is hirdette a független mozgalmát, a Rendszerváltó Reformkört, amelyhez – közlésük szerint – minden felelős polgár csatlakozását várják.
Azonban Vona Gábor volt az első olyan magyarországi politikus, aki ilyen erősen egyetértett egy másik baloldali párt állításával, vagy programjával. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Jakab Péter, a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció (DK) jelöltjeként indul az országgyűlési választáson Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. számú választókerületében, vagyis Miskolcon és a környező településeken.
