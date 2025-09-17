Liverpool–Atlético: Szalah villámparádéjával azonnal kétgólos előnyben a Vörösök Szoboszlai jubileumi meccsén!

Már Liverpoolban is elismerik: Szoboszlai biztos pont – Kerkez feje fölött pálcát törtek
Nem látják a magyar védőt az Atlético elleni kezdőben.
Szerda este az 50. európai kupaszezonját megkezdő, a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök is belevágnak idei BL-kalandjukba. A Liverpool két remek villanással nagyon hamar megalapozta a mérkőzést.
Szerda este a Premier League-címvédő Liverpool is megkezdte szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az 50. európai kupaszezonjukban a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök ezúttal egy magyarral a kezdőjükben fogadják az Anfielden a spanyol Atlético Madridot:
a 100. liverpooli mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik a jobbhátvéd Jeremie Frimpong felépülése után visszatér a középpályára a 8-as pozícióba, a hétvégi gyengélkedése után a kritikák kereszttüzébe kerülő Kerkez Milos helyén viszont ezúttal valóban Andy Robertson kapja meg a bizalmat Arne Slottól balbekként.
Érdekesség, hogy a liverpooliaknál szerda este ugyancsak kezdőként debütál a nyári szuperigazolás, Alexander Isak is. A nagyon várt mérkőzést az RTL-nek „köszönhetően” a televízióban sajnos nem, csak a csatorna streamingplatformján lehet élőben nézni.
A számok nem hazudnak.
Szoboszlai Dominik középkezdésével indult az összecsapás, és Mohamed Szalah parádéjával folytatódott: az egyiptomi extraklasszis hat perc alatt duplázott, szabadrúgása előbb Andy Robertsonon pattant meg (az UEFA hivatalosan a skótnak is adta a találatot), majd a tizenhatoson belül
három spanyol védő között lépett ki, s mattolta Jan Oblak kapust (2–0)!
