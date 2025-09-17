Ft
Liverpool Atletico Madrid Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Liverpool–Atlético: Szalah villámparádéjával azonnal kétgólos előnyben a Vörösök Szoboszlai jubileumi meccsén!

2025. szeptember 17. 19:52

Szerda este az 50. európai kupaszezonját megkezdő, a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök is belevágnak idei BL-kalandjukba. A Liverpool két remek villanással nagyon hamar megalapozta a mérkőzést.

2025. szeptember 17. 19:52
null

Szerda este a Premier League-címvédő Liverpool is megkezdte szereplését a Bajnokok Ligája idei kiírásában. Az 50. európai kupaszezonjukban a végső győzelemre is esélyesnek tartott Vörösök ezúttal egy magyarral a kezdőjükben fogadják az Anfielden a spanyol Atlético Madridot: 

a 100. liverpooli mérkőzését játszó Szoboszlai Dominik a jobbhátvéd Jeremie Frimpong felépülése után visszatér a középpályára a 8-as pozícióba, a hétvégi gyengélkedése után a kritikák kereszttüzébe kerülő Kerkez Milos helyén viszont ezúttal valóban Andy Robertson kapja meg a bizalmat Arne Slottól balbekként.

Érdekesség, hogy a liverpooliaknál szerda este ugyancsak kezdőként debütál a nyári szuperigazolás, Alexander Isak is. A nagyon várt mérkőzést az RTL-nek „köszönhetően” a televízióban sajnos nem, csak a csatorna streamingplatformján lehet élőben nézni.

Szoboszlai Dominik középkezdésével indult az összecsapás, és Mohamed Szalah parádéjával folytatódott: az egyiptomi extraklasszis hat perc alatt duplázott, szabadrúgása előbb Andy Robertsonon pattant meg (az UEFA hivatalosan a skótnak is adta a találatot), majd a tizenhatoson belül 

három spanyol védő között lépett ki, s mattolta Jan Oblak kapust (2–0)!

(Nyitókép: AFP/Paul Ellis)

zsugabubus-2
2025. szeptember 17. 20:30
Hűbazzeg... ki is rúzsozta vastagon a csücsöri száját a nagy alkalom tiszteletére!
akkkkorki
2025. szeptember 17. 20:03
Milost megjósoltam, Dom egyértelmű, hogy kezdő. Hajrá Dom!
