09. 15.
hétfő
„Ő a jövő Liverpooljának balhátvédje” – posztriválisa védelmébe vette a kritikák kereszttüzébe került Kerkezt

2025. szeptember 15. 17:21

Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje a védelmébe vette posztriválisát, Kerkez Milost, aki sok kritikát kapott a szurkolóktól a csapat legutóbbi mérkőzése után.

2025. szeptember 15. 17:21
null

Nem az előző volt Kerkez Milos pályafutásának eddigi legsikeresebb hete: a 21 éves magyar balhátvéd múlt kedden vesztes csapat tagja volt a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn (2–3), ráadásul a vendégek győztes gólját megelőzően ő veszített el egy párharcot a mieink térfelének közepén Joao Cancelóval szemben, majd vasárnap már a 38. percben lecserélte Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Burnley elleni angol bajnoki mérkőzésen (1–0), mert nem sokkal korábban műesésért sárga lapot kapott, és a holland szakember úgy ítélte meg, kockázatos lett volna őt a pályán tartani.

Kerkez a meccs után rengeteg kritikát kapott – a Liverpool legendás védője, Jamie Carragher például nemes egyszerűséggel ostobaságnak nevezte, hogy színészkedéssel akart kiharcolni egy tizenegyest –, poszttársa, a helyére becserélt Andy Robertson azonban a védelmébe vette őt, és mindenkit emlékeztetett, hogy a magyar futballista még nagyon fiatal, és a korából fakadó rutintalanság miatt benne vannak a hibák a játékában.

Fantasztikus volt a Bournemouth-ban az előző idényben. Fiatal még, és ezt elfelejtjük, de a jövőben ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje. Csodálatos jövő áll előtte, csak keményen kell dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy a vasárnap történtek hatással legyenek rá – de nem lesznek, mert magabiztos srác, és ezt meg is kell őriznie

– mondta a skót játékos a Liverpool Echónak.

Robertson hozzátette, igyekszik mindenben segíteni Kerkezt a fejlődésben, de azért próbálja nyomás alatt tartani őt, mert ő is játszani szeretne, s úgy véli, képes még azt a teljesítményt nyújtani, mint azokban az években, amikor megkérdőjelezhetetlen volt a helye a Vörösök alapcsapatában. Elmondta azt is, Kerkez helyzete nagyon hasonló az övéhez, mindketten egy kisebb klubtól kerültek a Liverpoolhoz, amelynél sokkal nagyobbak az elvárások.

„Én a Hull Cityből jöttem (2017-ben – a szerk.), ő a Bournemouth-ból. Ez óriási ugrás. A Liverpoolnál sokkal több tekintet szegeződik rád, mint annál a két klubnál” – vélekedett Robertson.

A Liverpool szerdán az Atlético Madrid elleni hazai meccsel kezdi meg a Bajnokok Ligája új idényét. A találkozónak Robertson szemszögéből az ad külön pikantériát, hogy a spanyol klub a nyáron a hírek szerint intenzíven érdeklődött iránta. Arra a kérdésre, volt-e valós esélye annak, hogy a „matracosokhoz” igazol, a játékos így felelt: „Egy ponton talán.”

A Mersey-parti gárda ebben az idényben eddig öt tétmérkőzést játszott, Kerkez mindegyiken kezdett, de csak kétszer volt végig a pályán, a másik három alkalommal Slot becserélte a helyére Robertsont.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Burnley–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója

Squalline
2025. szeptember 15. 18:16
Rendes csávó ez a robbó gyerek. Még ki is áll Kerkez mellett. Mondjuk a tavalyi Fulham elleni piros lap után ez a minimum. Azt nyilván az elévülhetetlen tapasztalatok hozták össze. Nade röhej, hogy ezen csámcsognak. Mintha Kerkez három öngólt rúgott volna és ketten kórházban lennének miatta, miután még a meccs is rajta ment volna el. Csak arról ne kelljen beszélni, hogy hiába költöttek több mint 500 millió eurót nyáron, ez a második meccs volt, amikor csatár nem rúgott akciógólt. Ha esetleg már 2-0-ra vezettek volna egy a csampóból most feljutott 14. Burnley ellen és ha esetleg nem Kerkeznek kell kavargatni a nagy csatárok és a brilliáns középpályások helyett a 16-oson belül. Ha-ha-ha. És vállalom azt a feltételezést is, hogy a hírhedt favágó ex szitis Walker mellett essen keljen aki csak találkozik vele, utasításba volt adva. De oké. Legyen csak ez a téma. Röhej. Az edző is röhej a csillárdos bevásárló szatyrával. Jaj mi lesz, Kerkez miatt megver minket a Burnley. Kabaré.
