„Ő a jövő Liverpooljának balhátvédje” – posztriválisa védelmébe vette a kritikák kereszttüzébe került Kerkezt

Burnley–Liverpool: Slot vallott, ezért cserélte le Kerkezt már a 38. percben
Elveszítheti a helyét a magyar a kezdőcsapatban?
Andy Robertson, a Liverpool balhátvédje a védelmébe vette posztriválisát, Kerkez Milost, aki sok kritikát kapott a szurkolóktól a csapat legutóbbi mérkőzése után.
Nem az előző volt Kerkez Milos pályafutásának eddigi legsikeresebb hete: a 21 éves magyar balhátvéd múlt kedden vesztes csapat tagja volt a Portugália elleni világbajnoki selejtezőn (2–3), ráadásul a vendégek győztes gólját megelőzően ő veszített el egy párharcot a mieink térfelének közepén Joao Cancelóval szemben, majd vasárnap már a 38. percben lecserélte Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Burnley elleni angol bajnoki mérkőzésen (1–0), mert nem sokkal korábban műesésért sárga lapot kapott, és a holland szakember úgy ítélte meg, kockázatos lett volna őt a pályán tartani.
Ezt is ajánljuk a témában
Elveszítheti a helyét a magyar a kezdőcsapatban?
Kerkez a meccs után rengeteg kritikát kapott – a Liverpool legendás védője, Jamie Carragher például nemes egyszerűséggel ostobaságnak nevezte, hogy színészkedéssel akart kiharcolni egy tizenegyest –, poszttársa, a helyére becserélt Andy Robertson azonban a védelmébe vette őt, és mindenkit emlékeztetett, hogy a magyar futballista még nagyon fiatal, és a korából fakadó rutintalanság miatt benne vannak a hibák a játékában.
Fantasztikus volt a Bournemouth-ban az előző idényben. Fiatal még, és ezt elfelejtjük, de a jövőben ő lesz a Liverpool kezdő balhátvédje. Csodálatos jövő áll előtte, csak keményen kell dolgoznia, és nem szabad hagynia, hogy a vasárnap történtek hatással legyenek rá – de nem lesznek, mert magabiztos srác, és ezt meg is kell őriznie
– mondta a skót játékos a Liverpool Echónak.
Robertson hozzátette, igyekszik mindenben segíteni Kerkezt a fejlődésben, de azért próbálja nyomás alatt tartani őt, mert ő is játszani szeretne, s úgy véli, képes még azt a teljesítményt nyújtani, mint azokban az években, amikor megkérdőjelezhetetlen volt a helye a Vörösök alapcsapatában. Elmondta azt is, Kerkez helyzete nagyon hasonló az övéhez, mindketten egy kisebb klubtól kerültek a Liverpoolhoz, amelynél sokkal nagyobbak az elvárások.
„Én a Hull Cityből jöttem (2017-ben – a szerk.), ő a Bournemouth-ból. Ez óriási ugrás. A Liverpoolnál sokkal több tekintet szegeződik rád, mint annál a két klubnál” – vélekedett Robertson.
Ezt is ajánljuk a témában
Kikezdték az egyik magyart Liverpoolban – a másikról ódákat zengenek. Szoboszlai Dominik két poszton is bizonyított, Kerkez Milos komoly feladat előtt áll.
A Liverpool szerdán az Atlético Madrid elleni hazai meccsel kezdi meg a Bajnokok Ligája új idényét. A találkozónak Robertson szemszögéből az ad külön pikantériát, hogy a spanyol klub a nyáron a hírek szerint intenzíven érdeklődött iránta. Arra a kérdésre, volt-e valós esélye annak, hogy a „matracosokhoz” igazol, a játékos így felelt: „Egy ponton talán.”
A Mersey-parti gárda ebben az idényben eddig öt tétmérkőzést játszott, Kerkez mindegyiken kezdett, de csak kétszer volt végig a pályán, a másik három alkalommal Slot becserélte a helyére Robertsont.
Nyitókép: Darren Staples / AFP
Burnley–Liverpool 0–1 – a mérkőzés összefoglalója