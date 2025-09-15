„Ő a jövő Liverpooljának balhátvédje” – posztriválisa védelmébe vette a kritikák kereszttüzébe került Kerkezt

Robertson hozzátette, igyekszik mindenben segíteni Kerkezt a fejlődésben, de azért próbálja nyomás alatt tartani őt, mert ő is játszani szeretne, s úgy véli, képes még azt a teljesítményt nyújtani, mint azokban az években, amikor megkérdőjelezhetetlen volt a helye a Vörösök alapcsapatában. Elmondta azt is, Kerkez helyzete nagyon hasonló az övéhez, mindketten egy kisebb klubtól kerültek a Liverpoolhoz, amelynél sokkal nagyobbak az elvárások.

„Én a Hull Cityből jöttem (2017-ben – a szerk.), ő a Bournemouth-ból. Ez óriási ugrás. A Liverpoolnál sokkal több tekintet szegeződik rád, mint annál a két klubnál” – vélekedett Robertson.