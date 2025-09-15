Szoboszlai kis híján kezet tört, Kerkezből még Szalah is gúnyt űzött

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték. A mérkőzést követő osztályzataik is ennek megfelelően alakultak.

Szoboszlaival elégedett lehetett Arne Slot, Kerkez Milossal elbeszélgetett az oldalvonal mellett

Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A helyi sajtó nem kímélte Kerkezt, akit felelőtlensége miatt nem akart elveszíteni Arne Slot, így még a szünet előtt lecserélte. A magyar válogatott szélső a 22. percben sárga lapot kapott egy látványos műesésért, pár perccel később pedig szabálytalankodott, amiért egy szigorúbb játékvezető második sárgával ki is állíthatta volna.

Milos esetében sohasem lehetek száz százalékosan biztos abban, hogy nem ő követi el a következő szabálytalanságot. Azt hiszem, a mai meccset csak akkor veszíthettük volna el, ha emberhátrányba kerülünk”

– indokolta döntését a holland vezetőedző.