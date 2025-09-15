Szoboszlai kis híján kezet tört, Kerkezből még Szalah is gúnyt űzött

Burnley–Liverpool: Slot vallott, ezért cserélte le Kerkezt már a 38. percben
Elveszítheti a helyét a magyar a kezdőcsapatban?
Kikezdték az egyik magyart Liverpoolban – a másikról ódákat zengenek. Szoboszlai Dominik két poszton is bizonyított, Kerkez Milos komoly feladat előtt áll.
Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték. A mérkőzést követő osztályzataik is ennek megfelelően alakultak.
A helyi sajtó nem kímélte Kerkezt, akit felelőtlensége miatt nem akart elveszíteni Arne Slot, így még a szünet előtt lecserélte. A magyar válogatott szélső a 22. percben sárga lapot kapott egy látványos műesésért, pár perccel később pedig szabálytalankodott, amiért egy szigorúbb játékvezető második sárgával ki is állíthatta volna.
Milos esetében sohasem lehetek száz százalékosan biztos abban, hogy nem ő követi el a következő szabálytalanságot. Azt hiszem, a mai meccset csak akkor veszíthettük volna el, ha emberhátrányba kerülünk”
– indokolta döntését a holland vezetőedző.
Nézzük, hogyan látták a meccsről tudósító portálok a két magyar teljesítményét, előbb a lecserélt Kerkezét, akivel kapcsolatban a lapok a meggondolatlan és a kockázatos jelzőket is sűrűn használták. Az osztályzatai átlagosan 4/10-esek.
A goal.com szerint Kerkez „talán eddigi legnehezebb meccsét játszotta a Liverpool mezében, és összességében inkább tűnt tehernek, mint erősségnek a pályán”.
A This is Anfield kapkodónak és bizonytalannak látta, úgy vélik, egyelőre nem kezdett meggyőzően a Liverpool színeiben.
A Liverpool.com szerzője úgy fogalmazott, a sárga lapja után pengeélen táncolt,
komoly kockázatot jelentett volna a pályán hagyni”.
Szoboszlai ezúttal is jobbhátvédként kezdett, de a szünet után aztán visszatérhetett eredeti posztjára, középpályásként alkothatott. Kiemelik egy távoli bombáját, amit Dubravka védett, az osztályzatai 7-esek és 8-asok – mint írják, hivatalosan védő volt, de egy csatár szívével futballozott.
A Liverpool Echo szerint „Szoboszlai addig presszingelte a Burnley játékosait, amíg megszerzett jó néhány labdát”.
A This is Anfield kiemelte, hogy ezúttal is megbízható volt, bár nem annyira látványos, mint a legutóbb. A lövése pedig akkora volt, hogy
majdnem kitörte a labda Dubravka kezét!”
Szoboszlai tehát visszatérhetett a jól megszokott helyére, Kerkeznek viszont alaposan össze kell szednie magát a folytatásra, mert a teljesítményével egyelőre nem győzte meg a szakmai stáb tagjait és a szurkolókat. És ha ez nem lenne elég, még Szalah is gúnyt űzött belőle, miután elaludt a csapatbuszon. Kiposztolta Instagram-sztoriba...
Műesésért kapott sárgát a magyar balbekk.
