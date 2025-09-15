Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai kis híján kezet tört, Kerkezből még Szalah is gúnyt űzött

2025. szeptember 15. 08:46

Kikezdték az egyik magyart Liverpoolban – a másikról ódákat zengenek. Szoboszlai Dominik két poszton is bizonyított, Kerkez Milos komoly feladat előtt áll.

2025. szeptember 15. 08:46
null

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata Mohamed Szalah ráadásban lőtt büntetőjével nyerte meg a vasárnapi mérkőzését a Burnley otthonában és továbbra is az egyetlen százszázalékos együttesként vezeti az idei Premier League-et. Szoboszlai Dominik védőként kezdte, középpályásként folytatta, ezúttal is remekelt, miközben Kerkez Milost felelőtlen sárga lapja után lecserélték. A mérkőzést követő osztályzataik is ennek megfelelően alakultak.

kerkez szoboszlai
Szoboszlaival elégedett lehetett Arne Slot, Kerkez Milossal elbeszélgetett az oldalvonal mellett
Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A helyi sajtó nem kímélte Kerkezt, akit felelőtlensége miatt nem akart elveszíteni Arne Slot, így még a szünet előtt lecserélte. A magyar válogatott szélső a 22. percben sárga lapot kapott egy látványos műesésért, pár perccel később pedig szabálytalankodott, amiért egy szigorúbb játékvezető második sárgával ki is állíthatta volna.

Milos esetében sohasem lehetek száz százalékosan biztos abban, hogy nem ő követi el a következő szabálytalanságot. Azt hiszem, a mai meccset csak akkor veszíthettük volna el, ha emberhátrányba kerülünk”

– indokolta döntését a holland vezetőedző.

Szoboszlai és Kerkez a Burnley ellen – a számok nyelvén

Nézzük, hogyan látták a meccsről tudósító portálok a két magyar teljesítményét, előbb a lecserélt Kerkezét, akivel kapcsolatban a lapok a meggondolatlan és a kockázatos jelzőket is sűrűn használták. Az osztályzatai átlagosan 4/10-esek.

A goal.com szerint Kerkez „talán eddigi legnehezebb meccsét játszotta a Liverpool mezében, és összességében inkább tűnt tehernek, mint erősségnek a pályán”.

A This is Anfield kapkodónak és bizonytalannak látta, úgy vélik, egyelőre nem kezdett meggyőzően a Liverpool színeiben.

A Liverpool.com szerzője úgy fogalmazott, a sárga lapja után pengeélen táncolt,

komoly kockázatot jelentett volna a pályán hagyni”.

Szoboszlai ezúttal is jobbhátvédként kezdett, de a szünet után aztán visszatérhetett eredeti posztjára, középpályásként alkothatott. Kiemelik egy távoli bombáját, amit Dubravka védett, az osztályzatai 7-esek és 8-asok – mint írják, hivatalosan védő volt, de egy csatár szívével futballozott.

A Liverpool Echo szerint „Szoboszlai addig presszingelte a Burnley játékosait, amíg megszerzett jó néhány labdát”.

A This is Anfield kiemelte, hogy ezúttal is megbízható volt, bár nem annyira látványos, mint a legutóbb. A lövése pedig akkora volt, hogy

majdnem kitörte a labda Dubravka kezét!”

Szoboszlai tehát visszatérhetett a jól megszokott helyére, Kerkeznek viszont alaposan össze kell szednie magát a folytatásra, mert a teljesítményével egyelőre nem győzte meg a szakmai stáb tagjait és a szurkolókat. És ha ez nem lenne elég, még Szalah is gúnyt űzött belőle, miután elaludt a csapatbuszon. Kiposztolta Instagram-sztoriba...

Fotó: Facebook/Liverpool FC

 

madre79
2025. szeptember 15. 10:16
Dominik majdnem gólja valóban olyan erős volt, hogy lyukat ütött volna a hálón is, nem csodálom, hogy a kapus kezét is majdnem eltörte. Kerkez egy kicsit forrófejű, azért mentette ki Slot. Salah meg jól teszi ha kussol, mert meccsről meccsre szarul játszik, most is tálalták neki a labdát, melyet közelről kellett az üres kapuba belőnie!
Göndi
2025. szeptember 15. 10:13
Kedves Dominik! Gratula!!! Eddig jó!!! A percenkénti többszöri HAJ IGAZÍTÁS kivételével!!!! Elvonja a figyelmet a még jobb teljesítménytől!!! !!!!
fraktoaster
2025. szeptember 15. 10:07
Elképesztő mák szériában van a Pool. Gyakorlatilag mind a 4 bajnokit mázlival nyerték meg. Persze tenni is kell a szerencse érdekében, de akkor is...
Squalline
2025. szeptember 15. 09:46
1/ Úgy tűnik Kerkez Arsenal elleni brilliáns teljesítménye már a múlt ködébe vész. 2/ Az elmúlt két meccsen csatár nem lőtt akció gólt. 3/ A csilliárdos Wirtz még egy meccsen sem lőtt gólt vagy adott gólpasszt. Egy Burnley ellen a sztárnak 23 eladott labdája volt és 80% passzpontossága. De esetében azért vannak egész jó megmozdulásai, még meg kell szoknia a ritmust, majd belejön szövegelés megy. 4/ Kerkeznek a múlt szezonban összesen 6 sargája és 0 pirosa volt védőként. Minden fordulóban pályára lépett. Szobi már decemberre összeszedett 5-öt. Robertson tavalyi dolgainak is járjon utána bárki. 5/ Beszéljünk nyíltan. A műesést tanítják és elvárják. Nézzen bárki akárcsak pool 11-es szitukat. Majd mesélje el mit látott. Az ex szitis Walker hirhedten durva védő. Tuti meg volt mondva, hogyha lehet, játszák el vele. Meg is nyomta könyökkel Kerkezt. Volt fizikai kontakt. Esett ahogy kérték, de sajnos hülyén jött ki. 6/ Minden fasza a poolban. Csak ez a fránya Kerkez, ugye. Szidjuk őt.
