Burnley–Liverpool: Slot vallott, ezért cserélte le Kerkezt már a 38. percben

Burnley–Liverpool: Arne Slot nem kertelt

A thisisanfield.com szerint a mérkőzés után a tréner beszélt is arról, miért döntött a változtatás mellett:

Azért, mert volt egy sárga lapja. Milos esetében sohasem lehetek száz százalékosan biztos abban, hogy nem ő követi el a következő szabálytalanságot. Azt hiszem, a mai meccset csak akkor veszíthettük volna el, ha emberhátrányba kerülünk.”

A cikk szerzője megjegyzi: Kerkez hozzáállása csodálatra méltó (amit már Slot is elmondott korábban), ugyanakkor érezhető, hogy túl nagy hévvel veti bele magát a mérkőzésekbe. Szerinte ez a korából is adódhat, miközben posztriválisa, a helyére beálló Andrew Robertson jóval tapasztaltabb e téren.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, méghozzá a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid ellen – egyelőre a cikk szerzője is csak találgat, hogy Slot melyiküknek szavazhat bizalmat.