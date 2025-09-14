Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Burnley–Liverpool: Slot vallott, ezért cserélte le Kerkezt már a 38. percben

2025. szeptember 14. 18:44

Arne Slot vezetőedző elárulta: sárga lapja miatt cserélte le Kerkez Milost már az első félidőben. A Burnley–Liverpool nem a magyar védő meccse volt.

2025. szeptember 14. 18:44
null

Mohamed Szalah hosszabbításban lőtt büntetőjével dőlt el a Burnley–Liverpool, így Szoboszlai Dominik csapata továbbra is 100 százalékos a bajnokságban. A magyar válogatott csapatkapitánya mellett Kerkez Milos is kezdő volt a mérkőzésen, de csak 38 percet kapott Arne Slot vezetőedzőtől.

Azt előzetesen is sejteni lehetett, hogy ez annak tudható be, már a 22. percben sárga lapot kapott egy látványos és Jamie Carragher szerint egyben buta műesésért is, pár perccel később pedig szabálytalankodott, amiért egy szigorúbb játékvezető második sárgával ki is állíthatta volna.

A 38. percben pedig jött a csere (Robertson állt be a helyére), majd az oldalvonalnál egy beszélgetés Kerkez és Slot között. 

Burnley–Liverpool: Arne Slot nem kertelt

A thisisanfield.com szerint a mérkőzés után a tréner beszélt is arról, miért döntött a változtatás mellett:

Azért, mert volt egy sárga lapja. Milos esetében sohasem lehetek száz százalékosan biztos abban, hogy nem ő követi el a következő szabálytalanságot. Azt hiszem, a mai meccset csak akkor veszíthettük volna el, ha emberhátrányba kerülünk.”

A cikk szerzője megjegyzi: Kerkez hozzáállása csodálatra méltó (amit már Slot is elmondott korábban), ugyanakkor érezhető, hogy túl nagy hévvel veti bele magát a mérkőzésekbe. Szerinte ez a korából is adódhat, miközben posztriválisa, a helyére beálló Andrew Robertson jóval tapasztaltabb e téren.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, méghozzá a Bajnokok Ligájában az Atlético Madrid ellen – egyelőre a cikk szerzője is csak találgat, hogy Slot melyiküknek szavazhat bizalmat.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

