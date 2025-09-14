Burnley–Liverpool: Szoboszlai védőből ismét középpályás lett, Kerkezt korán lecserélték – ÉLŐ

Burnley–Liverpool: a mérkőzés

A zöldmezes Liverpool kezdte a találkozót, és rögtön magához is ragadta a kezdeményezést, a Burnley visszahúzódott a saját 16-osa elé. Az 5. percben Gakpo unta meg, hogy nem sikerült áttörni a hazai védelmet, de 18 méterről nagyon csúnyán fölé lőtt. Két percre rá Van Dijk adta el a labdát, a Burnley villámgyors kontrát vezetett, melynek végén Anthony lőtt nem sokkal fölé – ez volt a mérkőzés első nagy helyzete. Aztán egy bal oldali szöglet után Kerkez is próbálkozhatott, de a magyar védő nem tudott rendesen kapura fordulni, így most is csúnyán fölé szállt a labda. Nem sokkal később Gakpo sarokrúgása is veszélyesen tekeredett középre, ezúttal Konate fejelt fölé.

A 16. percben csúnya jelenet miatt állt a játék: Ugochukwu talpalt rá Mac Allister bokájára, amiért csak sárga lapot kapott, de a Liverpool játékosát hosszú ideig ápolni kellett. Végül folytatta a játékot. A 22. percben már Kerkez sárgult be, amikor átvette a labdát a hazai 16-oson belül, aztán eldobta magát.

A 31. percben a másik magyar is főszereplő volt, Gravenberch lepattanó lövése után vette célba Szoboszlai a kaput kapásból 18 méterről, egy védőről pattant szögletre a játékszer. Kerkez ezután közel került az újabb sárgához, amikor Anthonyt vitte le a földre – szerencsére megúszta az esetet.