09. 14.
vasárnap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Burnley–Liverpool: Szoboszlai védőből ismét középpályás lett, Kerkezt korán lecserélték – ÉLŐ

2025. szeptember 14. 14:55

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van a Liverpool Burnley elleni kezdőjében a Premier League 4. fordulójában, miközben Alexander Isak a keretből is kimaradt. Burnley–Liverpool: kövesse a legfontosabb történéseket a Mandiner élő, szöveges tudósításával.

2025. szeptember 14. 14:55
null

Burnley–Liverpool: cikkünk folyamatosan frissül.

A bajnokságban eddig hibátlan Liverpool a Burnley csapatánál vendégeskedett a Premier League 4. fordulójában – természetesen Szoboszlai Dominikkel a soraiban. Szoboszlai ismét jobbhátvédet játszott, míg Kerkez Milos a bal oldali bekk. Nagy meglepetés a kezdőben egyébként nem volt, de érdekesség, hogy a 144 millió euróért igazolt Alexander Isak nem volt a keretben, el sem utazott a mérkőzésre.

Ez volt az első bajnokija a Liverpoolnak azóta, hogy Szoboszlai parádés szabadrúgásgólt lőtt az Arsenalnak. Azon a találkozón, és korábban a Newcastle vendégeként is jobbhátvédet játszott már általános megelégedésre.

Burnley–Liverpool: a mérkőzés

A zöldmezes Liverpool kezdte a találkozót, és rögtön magához is ragadta a kezdeményezést, a Burnley visszahúzódott a saját 16-osa elé. Az 5. percben Gakpo unta meg, hogy nem sikerült áttörni a hazai védelmet, de 18 méterről nagyon csúnyán fölé lőtt. Két percre rá Van Dijk adta el a labdát, a Burnley villámgyors kontrát vezetett, melynek végén Anthony lőtt nem sokkal fölé – ez volt a mérkőzés első nagy helyzete. Aztán egy bal oldali szöglet után Kerkez is próbálkozhatott, de a magyar védő nem tudott rendesen kapura fordulni, így most is csúnyán fölé szállt a labda. Nem sokkal később Gakpo sarokrúgása is veszélyesen tekeredett középre, ezúttal Konate fejelt fölé.

A 16. percben csúnya jelenet miatt állt a játék: Ugochukwu talpalt rá Mac Allister bokájára, amiért csak sárga lapot kapott, de a Liverpool játékosát hosszú ideig ápolni kellett. Végül folytatta a játékot. A 22. percben már Kerkez sárgult be, amikor átvette a labdát a hazai 16-oson belül, aztán eldobta magát.

A 31. percben a másik magyar is főszereplő volt, Gravenberch lepattanó lövése után vette célba Szoboszlai a kaput kapásból 18 méterről, egy védőről pattant szögletre a játékszer. Kerkez ezután közel került az újabb sárgához, amikor Anthonyt vitte le a földre – szerencsére megúszta az esetet. 

Arne Slot viszont úgy döntött, nem kockáztat, a 38. percben lecserélte Kerkezt. A tréner hosszan magyarázott a magyarnak az oldalvonalnál, majd megveregette a vállát.

Robertson állt be a helyére, aki rögtön egy lövéssel jelentkezett. Aztán még Ekitike tudott veszélyeztetni egy trükkös lövéssel, de gól nélkül ért véget az első játékrész, a Liverpool nem igazán tudott mit kezdeni a Burnley védekezésével. Kerkez 38 percet töltött a pályán, biztosan nem tudni, miért cserélte le Slot, de valószínűsíthető, hogy a felelőtlen sárga lapja miatt.

A második játékrészre Mac Allister helyére beállt Bradley, így Szoboszlai a középpályán folytatta. A vendégek egyértelműen magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, Gravenberch bombája volt az első veszélyeztetés, de fölé szállt, majd Bradley fejelt mellé.

Nyomott továbbra is a Liverpool, de a hazai nagyon jól állták a sarat. Az átlövések működhettek volna inkább, de azok meg pontatlanok voltak, például Wirtzé is, aki egy kis bicikli után lőtt mellé. Ekitike és Szoboszlai az 58. percben a 16-oson beülről próbálkozott közvetlenül egymás után, de mindkét alkalommal közbelépett egy blokkoló láb.

Egy perccel később már nem! Jó 20 méterről vette célba a hazai kaput Szoboszlai, Dubravkának óriási bravúrral sikerült nyújtózkodva a kapu fölé ütnie a labdát – parádés lövés és védés.

A Szoboszlai-bombák nem bírnak kifogyni, ráadásul pontosak is, de valaki mindig megadályozza a gólt. Ment előre a vendég csapat rendületlenül, de fogyott az idő. Slot már Chiesát is bevetette, aki másodperccekkel beállása után Robertson beadása után mellé csúsztatott. Szoboszlai 17-ről engedett el egy balost laposan, de mellé ment vagy két méterrel – és ekkor már csak negyed óra volt hátra.

Nem jöttek a helyzetek, aztán a 84. percben Ugochukwu felrúgta Wirtzet, amiért megkapta második sárga lapját, így emberelőnybe került a Liverpool.

Premier League, 4. forduló
Burnley–Liverpool 0–0
Burnley: Dubravka – Walker, Ekdal, Esteve, Hartman – Ugochukwu, Cullen (Florentino 63.), Laurent –Tchaouna (Medzsbri 63.), Anthony, Foster.
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez (Robertson 38.) – Gravenberch, Mac Allister (Bradley – a szünetben), Wirtz – Salah, Gakpo, Ekitike (Chiesa 72.).

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

pandalala
2025. szeptember 14. 16:27
Hajrá, Dom!!!! :-)
akkkkorki
2025. szeptember 14. 16:04
Milos kisebb mélyponton van. Wirtzet le kellene hozni, be Bradley, Dom előre.
rugbista
2025. szeptember 14. 15:51
Szobi nincs elöl, olyan is a játék.
