Csapattársai Szoboszlai Dominikról zengenek ódákat – ő a legnagyobb rivális előtt emelt kalapot (VIDEÓ)

Hatalmas elismerésben részesült Szoboszlai: az Arsenal ellen szerzett szabadrúgása lett a hónap legszebb gólja (VIDEÓ)
Mesteri találat.
Nem csodálkozhatunk Florian Wirtzék véleményén, a magyar válogatott csapatkapitányáén már annál inkább.
Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt győztes szabadrúgásgólját választották meg az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) augusztus hónap legszebb találatának. A Liverpool magyar válogatott játékosa első magyarként lett díjazott. Nem meglepetés, hogy ez a gól a klubjánál is a hónap legszebbje lett.
Ennek apropóján a Liverpool socialcsapata megkérdezte a játékosokat, melyik a legszebb szabadrúgásgól, amelyet életükben láttak.
A csapattársak szinte egyhangúlag szavaztak Szoboszlaira,
ő maga azonban mindenkit meglepve, éppen az ősi rivális Manchester United egyik találatát nevezte meg, amelyet Cristiano Ronaldo még 2008-ban lőtt a Portsmouth kapujába! VIDEÓ ITT!
Fotó: AFP/Darren Staples