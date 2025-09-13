Csapattársai Szoboszlai Dominikról zengenek ódákat – ő a legnagyobb rivális előtt emelt kalapot (VIDEÓ)

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt győztes szabadrúgásgólját választották meg az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) augusztus hónap legszebb találatának. A Liverpool magyar válogatott játékosa első magyarként lett díjazott. Nem meglepetés, hogy ez a gól a klubjánál is a hónap legszebbje lett.