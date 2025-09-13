Ft
liverpool Cristiano Ronaldo Szoboszlai Dominik

Csapattársai Szoboszlai Dominikról zengenek ódákat – ő a legnagyobb rivális előtt emelt kalapot (VIDEÓ)

2025. szeptember 13. 13:16

Nem csodálkozhatunk Florian Wirtzék véleményén, a magyar válogatott csapatkapitányáén már annál inkább.

2025. szeptember 13. 13:16
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt győztes szabadrúgásgólját választották meg az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) augusztus hónap legszebb találatának. A Liverpool magyar válogatott játékosa első magyarként lett díjazott. Nem meglepetés, hogy ez a gól a klubjánál is a hónap legszebbje lett.

Ennek apropóján a Liverpool socialcsapata megkérdezte a játékosokat, melyik a legszebb szabadrúgásgól, amelyet életükben láttak.

A csapattársak szinte egyhangúlag szavaztak Szoboszlaira,

ő maga azonban mindenkit meglepve, éppen az ősi rivális Manchester United egyik találatát nevezte meg, amelyet Cristiano Ronaldo még 2008-ban lőtt a Portsmouth kapujába! VIDEÓ ITT!

Fotó: AFP/Darren Staples

