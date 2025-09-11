Hatalmas elismerésben részesült Szoboszlai: az Arsenal ellen szerzett szabadrúgása lett a hónap legszebb gólja (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgólja lett a hónap legszebb találata a Liverpool-szurkolók szavazatai alapján – írja a Nemzeti Sport. A klub által közzétett videóban tizenkét gól szerepelt, ám a magyar középpályás mesteri szabadrúgása egyértelműen kiemelkedett, amellyel a Premier League címvédője győzelmet aratott.

A Liverpool nemcsak a felnőtt csapat, hanem az utánpótlás góljait is beválogatta a szavazásra, így a szurkolók széles palettáról választhattak. A képzeletbeli dobogóra Szoboszlai mellett Rio Ngumoha Newcastle elleni győztes találata, valamint Hugo Ekitiké Crystal Palace elleni góljai kerültek fel.