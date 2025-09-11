Ft
Hatalmas elismerésben részesült Szoboszlai: az Arsenal ellen szerzett szabadrúgása lett a hónap legszebb gólja (VIDEÓ)

2025. szeptember 11. 16:45

Mesteri találat.

2025. szeptember 11. 16:45
null

Szoboszlai Dominik Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgólja lett a hónap legszebb találata a Liverpool-szurkolók szavazatai alapján – írja a Nemzeti Sport. A klub által közzétett videóban tizenkét gól szerepelt, ám a magyar középpályás mesteri szabadrúgása egyértelműen kiemelkedett, amellyel a Premier League címvédője győzelmet aratott.

A Liverpool nemcsak a felnőtt csapat, hanem az utánpótlás góljait is beválogatta a szavazásra, így a szurkolók széles palettáról választhattak. A képzeletbeli dobogóra Szoboszlai mellett Rio Ngumoha Newcastle elleni győztes találata, valamint Hugo Ekitiké Crystal Palace elleni góljai kerültek fel.

Nyitókép: Darren Staples/AFP

 

balatontihany-25
2025. szeptember 11. 17:17
Úgy tűnik az alábbi acsarkodás és bunkóskodás alapján - a "Fideszre fogok szavazni"... kezdetű firkálóra utalok -, hogy egy elmebeteg szabadult el a zárt osztályról.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. szeptember 11. 17:14
Méltán..!
Válasz erre
1
0
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
2025. szeptember 11. 17:08
Az valóban szép volt, de ez mégsem vígasztalhatja a minimálbéren tartott magyar focidrukkereket, hiszen Szopós Domingót a magyar válogatott egyáltalán nem érdekli, ez meg is látszik a válogatottban mutatott teljesítményében. Eladott labdák, színjátszás, össze-vissza rúgott szabadrúgások és totális érdektelenség a címeres mez iránt. Szégyenválogatott! Örök vesztes magyarok!
Válasz erre
0
1
pandalala
2025. szeptember 11. 17:02
Brutálhoppá ;-)
Válasz erre
0
0
