Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Newcastle United Liverpool FC Szoboszlai Dominik

Innen még zseniálisabb: tökéletes szögből mutatta meg a Liverpool Szoboszlai varázslatos mozdulatát (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 21:19

Egyszerűen hibátlan.

2025. augusztus 26. 21:19
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a címvédő Liverpool FC 3–2-re nyert a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

Ezt is ajánljuk a témában

A végeredményt a századik percben – a négy perccel korábban becserélt – Rio Ngumoha állította be, aki úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát. A Liverpool most a tökéletes kameraállásból tárta a szemünk elé a zseniális mozdulatot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!