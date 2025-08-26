Innen még zseniálisabb: tökéletes szögből mutatta meg a Liverpool Szoboszlai varázslatos mozdulatát (VIDEÓ)

Szoboszlai átlépte, a 16 évesen debütáló tini pedig belőtte – drámai vendégsiker a Newcastle–Liverpoolon (VIDEÓ)
A magyar válogatott kapitánya jól muzsikált jobbhátvédként.
Egyszerűen hibátlan.
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a címvédő Liverpool FC 3–2-re nyert a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott kapitánya jól muzsikált jobbhátvédként.
A végeredményt a századik percben – a négy perccel korábban becserélt – Rio Ngumoha állította be, aki úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát. A Liverpool most a tökéletes kameraállásból tárta a szemünk elé a zseniális mozdulatot.
Ezt is ajánljuk a témában
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
Nyitókép: ANDY BUCHANAN / AFP