Innen még zseniálisabb: tökéletes szögből mutatta meg a Liverpool Szoboszlai varázslatos mozdulatát (VIDEÓ)

A végeredményt a századik percben – a négy perccel korábban becserélt – Rio Ngumoha állította be, aki úgy került nagy helyzetbe, hogy Szoboszlai a tizenegyespontnál remek érzékkel átlépte a labdát. A Liverpool most a tökéletes kameraállásból tárta a szemünk elé a zseniális mozdulatot.