Liverpool Arsenal Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

A szuperrangadón is bizonyíthat: Szoboszlai az Arsenal ellen is Kerkez „párja” a Liverpoolban!

2025. augusztus 31. 16:35

Hétfői parádéja után Szoboszlai Dominik a Premier League vasárnapi csúcsrangadóján is a jobbhátvéd posztján kapja meg a bizalmat Arne Slottól.

2025. augusztus 31. 16:35
null

Hétfői parádéja után Szoboszlai Dominik a Premier League vasárnapi csúcsrangadóján is a jobbhátvéd posztján kapja meg a bizalmat Arne Slottól.

A magyar válogatott sokoldalú csapatkapitánya a Newcastle elleni drámai siker során már bizonyította, hogy számára szokatlan szerepkörben is lehet rá számítani. Hiába kellett kényszerből kivételesen jobbhátvédet játszania, kiválóan megoldotta, ráadásul a 110. perces győztes gólban is főszerepet játszott, így a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának. Ahogy azt heti sportösszefoglalónkban is jeleztük, ezek után minden esély megvolt rá, hogy a címvédő menedzsere a legutóbbi ezüstérmes Arsenal elleni vasárnapi csúcsrangadón is őt jelölje a kezdőbe hátul a jobbszélen, és ez is történt: 

Conor Bradley változatlanul csak a kispadon kap helyet, a bal- és a jobboldali szárnyvédő így Kerkez Milos és Szoboszlai lesz a 17:30-kor kezdődő összecsapáson.

 A liverpooli kezdőbe sérülése után visszakerült az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister is. 

(Nyitókép: Adam Vaughan)

lynx
2025. augusztus 31. 16:46
Jövő héten meg a kapuba áll… ez a Slot ez nagyon hülye.
