A szuperrangadón is bizonyíthat: Szoboszlai az Arsenal ellen is Kerkez „párja” a Liverpoolban!

Szoboszlai labda nélkül varázsolt – klasszis teljesítménye után a lábai előtt hevernek Liverpoolban
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
Hétfői parádéja után Szoboszlai Dominik a Premier League vasárnapi csúcsrangadóján is a jobbhátvéd posztján kapja meg a bizalmat Arne Slottól.
Hétfői parádéja után Szoboszlai Dominik a Premier League vasárnapi csúcsrangadóján is a jobbhátvéd posztján kapja meg a bizalmat Arne Slottól.
Ezt is ajánljuk a témában
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
A magyar válogatott sokoldalú csapatkapitánya a Newcastle elleni drámai siker során már bizonyította, hogy számára szokatlan szerepkörben is lehet rá számítani. Hiába kellett kényszerből kivételesen jobbhátvédet játszania, kiválóan megoldotta, ráadásul a 110. perces győztes gólban is főszerepet játszott, így a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának. Ahogy azt heti sportösszefoglalónkban is jeleztük, ezek után minden esély megvolt rá, hogy a címvédő menedzsere a legutóbbi ezüstérmes Arsenal elleni vasárnapi csúcsrangadón is őt jelölje a kezdőbe hátul a jobbszélen, és ez is történt:
Conor Bradley változatlanul csak a kispadon kap helyet, a bal- és a jobboldali szárnyvédő így Kerkez Milos és Szoboszlai lesz a 17:30-kor kezdődő összecsapáson.
A liverpooli kezdőbe sérülése után visszakerült az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister is.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott kapitánya jól muzsikált jobbhátvédként.
(Nyitókép: Adam Vaughan)