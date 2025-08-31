A szuperrangadón is bizonyíthat: Szoboszlai az Arsenal ellen is Kerkez „párja” a Liverpoolban!

A magyar válogatott sokoldalú csapatkapitánya a Newcastle elleni drámai siker során már bizonyította, hogy számára szokatlan szerepkörben is lehet rá számítani. Hiába kellett kényszerből kivételesen jobbhátvédet játszania, kiválóan megoldotta, ráadásul a 110. perces győztes gólban is főszerepet játszott, így a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának. Ahogy azt heti sportösszefoglalónkban is jeleztük, ezek után minden esély megvolt rá, hogy a címvédő menedzsere a legutóbbi ezüstérmes Arsenal elleni vasárnapi csúcsrangadón is őt jelölje a kezdőbe hátul a jobbszélen, és ez is történt:

Conor Bradley változatlanul csak a kispadon kap helyet, a bal- és a jobboldali szárnyvédő így Kerkez Milos és Szoboszlai lesz a 17:30-kor kezdődő összecsapáson.

A liverpooli kezdőbe sérülése után visszakerült az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister is.