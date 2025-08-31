Szoboszlai Dominik hatalmas, 25 méteres bombagóljával nyert a Liverpool a csúcsrangadón! (VIDEÓ)

Hatalmas gólt lőtt Szoboszlai Dominik, ezzel szerzett vezetést a Liverpool a Premier League vasárnapi, Arsenal elleni csúcsrangadóján!

A mérkőzést ezúttal is jobbhátvédként kezdő magyar klasszis a 83. percben tekerte be védhetetlenül a labdát David Raya kapujába, a távolság ránézésre jó 25 méter is lehetett. Íme: