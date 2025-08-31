Szoboszlai Dominik hatalmas, 25 méteres bombagóljával nyert a Liverpool a csúcsrangadón! (VIDEÓ)

A szuperrangadón is bizonyított: Szoboszlai csodagóljával győzte le a címvédésre hajtó Liverpool az Arsenalt!
Megint meghálálta a bizalmat!
A magyar válogatott klasszisa szenzációs szabadrúgásgólt tekert David Raya kapujába a Premier League 3. fordulójának vasárnapi, Arsenal elleni szuperrangadóján. Nézze meg a találatot videón!
Hatalmas gólt lőtt Szoboszlai Dominik, ezzel szerzett vezetést a Liverpool a Premier League vasárnapi, Arsenal elleni csúcsrangadóján!
A mérkőzést ezúttal is jobbhátvédként kezdő magyar klasszis a 83. percben tekerte be védhetetlenül a labdát David Raya kapujába, a távolság ránézésre jó 25 méter is lehetett. Íme:
FRISSÍTÉS: a szigetországi portálok közben pontosítottak, és majd' 33 yardra becsülik a távolságot, ami annyit tesz, hogy Szoboszlai nem is 25, hanem inkább 30 méterről ágyúzta be a labdát David Raya kapujába!
