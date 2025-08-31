Ft
08. 31.
vasárnap
Szoboszlai Dominik hatalmas, 25 méteres bombagóljával nyert a Liverpool a csúcsrangadón! (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 19:20

A magyar válogatott klasszisa szenzációs szabadrúgásgólt tekert David Raya kapujába a Premier League 3. fordulójának vasárnapi, Arsenal elleni szuperrangadóján. Nézze meg a találatot videón!

2025. augusztus 31. 19:20
null

Hatalmas gólt lőtt Szoboszlai Dominik, ezzel szerzett vezetést a Liverpool a Premier League vasárnapi, Arsenal elleni csúcsrangadóján!

A mérkőzést ezúttal is jobbhátvédként kezdő magyar klasszis a 83. percben tekerte be védhetetlenül a labdát David Raya kapujába, a távolság ránézésre jó 25 méter is lehetett. Íme:

FRISSÍTÉS: a szigetországi portálok közben pontosítottak, és majd' 33 yardra becsülik a távolságot, ami annyit tesz, hogy Szoboszlai nem is 25, hanem inkább 30 méterről ágyúzta be a labdát David Raya kapujába!

(Nyitókép: Darren Staples/AFP)

 

Összesen 15 komment

herden100
2025. augusztus 31. 21:04
💯
Ízisz
2025. augusztus 31. 20:37
Z. EZ IGEN!!! BRAVO DOMINIK!!! 💯🇭🇺😜❗👌
Töki
2025. augusztus 31. 20:29
Gyönyörű gól volt!
ekeke1
2025. augusztus 31. 20:13
A Premier Ligue hivatalos adata szerint a szabadrúgás 32.3 yard-ről lett elvégezve ami átszámítva 29.53512 méter
