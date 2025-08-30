A külügyminiszter is kiakadt a kispesti merényleten, Kubatov Gábor most sem kertelt

Hajszálon múlt a csoda, de férfiasan viselték

Csodára készült, végül nem is sokkal maradt el tőle a Ferencváros Azerbajdzsánban, a Bajnokok Ligája playoffkörében.

A Fradi a kellemetlen 3–1-es hazai vereség után idegenben 3–2-re legyőzte ugyan a Qarabagot – Tóth Alex a szezon gólját lőtte szabadrúgásból –, de összesítésben egyetlen góllal így is alulmaradt, így álom maradt a BL-főtábla.