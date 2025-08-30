Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csákvár Federico Chiesa Kubatov Gábor heti összefoglaló Liverpool Ferencváros Honvéd Szijjártó Péter Szoboszlai Dominik FTC

A külügyminiszter is kiakadt a kispesti merényleten, Kubatov Gábor most sem kertelt

2025. augusztus 30. 06:12

Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a csákvári ámokfutást, míg az FTC elnöke elismerte, megérdemelten jutott a Qarabag a BL főtáblájára. Közben Szoboszlai Dominik lassan már csak a kapusposzton nem remekel a Liverpoolban, amelynek katartikus győzelménél nem csak ő játszott főszerepet – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.

2025. augusztus 30. 06:12
null

Egy ország szörnyedt el múlt hétvégén Somfalvi Bence értelmezhetetlen brutalitása láttán: a csákvári játékos a Honvéd elleni rég lefutott rangadón, 3–1-es kispesti vezetésnél a 93. percben szállt bele a 18 éves Szabó Alexbe. A nem mindennapi futballmerénylet után azonnal megkapta a jogos pirosat, míg a sértettet hordágyon, könnyek között vitték le a pályáról. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az eset érthetően nagy port kavart – főleg, hogy ez már a második frusztrált csákvári ámokfutás és kiállítás volt a végjátékban, öt percen belül –, még Szijjártó Péter is megnyilvánult az ügyben, a köztudottan Honvéd-szurkoló külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalára azt írta: 

Ami az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

Ezt is ajánljuk a témában

Az MLSZ fegyelmi bizottsága később négy mérkőzésre tiltotta el az elkövetőt – az ítélet majdnem akkora visszhangot vert, mint az ominózus cselekedet…

Ezt is ajánljuk a témában

 

Jobbhátvédként is klasszis, miközben átlépéssel ad csodagólpasszt

Gyakorlatilag akárhova pakolja Arne Slot Liverpool-menedzser Szoboszlai Dominikot, a magyar klasszis mindenhol bizonyítja sokoldalúságát. Válogatottunk csapatkapitánya a támadószekciónak jóformán valamennyi posztján megfordult már a Premier League-címvédőnél az elmúlt években, a hétfő esti, Newcastle elleni bajnokin viszont olyan helyen volt rá szükség, ahol azt megelőzően érdemben csupán egyszer, még a Stoke City elleni előszezonos edzőmeccsen szerepelt. 

A jobbhátvéd pozícióban ugyanis a sérült Jeremie Frimpong nem volt bevethető, s Connor Bradley sem volt százszázalékos, így Szoboszlai kivételesen jobb oldali bekként játszotta végig a rangadót! 

Ezt is ajánljuk a témában

A többi már történelem: a Liverpool a magyar közönségkedvenc világklasszis labdaátlépése után szerezte meg a katartikus győztes találatot a 110. percben, de Szoboszlai ettől függetlenül is olyan stabil volt az idegen poszton, hogy a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának! Ezek után pedig van esély rá, hogy a hétvégi, Arsenal elleni szuperrangadón is jobbhátvédként láthatjuk viszont…

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai a Newcastle ellen is felszántotta a pályát – meglett a gyümölcse (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Ezt is ajánljuk a témában

Hajszálon múlt a csoda, de férfiasan viselték

Csodára készült, végül nem is sokkal maradt el tőle a Ferencváros Azerbajdzsánban, a Bajnokok Ligája playoffkörében.

 A Fradi a kellemetlen 3–1-es hazai vereség után idegenben 3–2-re legyőzte ugyan a Qarabagot Tóth Alex a szezon gólját lőtte szabadrúgásból –, de összesítésben egyetlen góllal így is alulmaradt, így álom maradt a BL-főtábla. 

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar bajnok igyekezett férfiasan viselni a fájó búcsút – még ha Robbie Keane vezetőedzőt ki is hozták a sodrából a helyi újságírók –, és ezúttal a csípős megjegyzésektől sem visszariadó FTC-elnök, Kubatov Gábor is sport- és tényszerűen értékelt közösségi oldalán. (Nem úgy, mint az odavágó után az azeriek...). Mint írta: 

Nem sokon múlt! Ez a győzelem sajnos kevés volt a továbbjutáshoz. Gratulálunk a Qarabagnak!”

Ezzel eldőlt, hogy a zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga főtábláján folytathatják nemzetközi szereplésüket.

Ezt is ajánljuk a témában

Annyira örült, hogy majdnem a világból is kiszaladt

A drámai, hétfői Liverpool-sikert követően nem csak a győztes gólt belövő 16 éves csodatini, Rio Ngumoha és a már megénekelt Szoboszlai Dominik került a reflektorfénybe, hanem Federico Chiesa is. 

Ezt is ajánljuk a témában

Igaz, ő egy kicsit másként: az előző fordulóban szintén kulcsfontosságú találatot szerző olasz támadó a 110. perces találat hatására olyannyira eksztázisba került, hogy véletlenül rossz irányba indult el ünnepelni! Persze, amint észbe kapott, egyből rohant ő is a társakhoz, aminek az lett az eredménye, hogy 

végül az örömittas gólpasszos, Mohamed Szalah nyakában találta magát. Hiába, a legjobbakkal is előfordul – a szurkolók pedig egyenesen imádták!

Ezt is ajánljuk a témában

Van, aki csapágyasan szereti

A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott kiválósága, Klujber Katrin lapunknak mesélt többek között a Fradival a BL-döntőbe vágyó új sztáredzőről, Jesper Jensenről, a pikáns hazai és nemzetközi sorsolásukról, valamint a nem mindennapi állóképességéről. Utóbbi témát illetően némileg meglepő kijelentést tett: 

Ezt is ajánljuk a témában

Fiatal vagyok, szeretem, hogy csapágyasra vagyok hajtva, de most két olyan erős sorunk van, hogy a folytatásban várhatóan már nem így lesz.

Ellenféltől függ, hogyan osztjuk fel a meccseket Mette Tranborggal, de jól kiegészítjük egymást. Igyekszünk majd felezni a játékidőt, a rangadókon meg a taktika is befolyásolhatja, illetve, hogy kinek megy jobban a játék. Alapvetően persze nagyon szívesen játszom, a Fradiban és a válogatottban is.” A teljes interjút itt olvashatják el.

Ezt is ajánljuk a témában

A ferencvárosi Klujber Katrin és a ljubljanai Tjasa Stanko az FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana BL-csoportrangadón (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Nyitókép: Szijjártó Peter Facebook-oldala

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
baronet
2025. augusztus 30. 06:54
Már nagyon vártuk, h mit szól hozzá a legkedvesebb Kakaduelvtárs, aki köztudottan nagy rajongója a kispesti és egyéb aranylábúaknak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!