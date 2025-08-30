A külügyminiszter is kiakadt a kispesti merényleten, Kubatov Gábor most sem kertelt

Óriási balhé, súlyos sérülés, 2 piros lap, 18 évesen parádézó tini – a Honvéd visszavette az első helyet az NB II rangadóján (VIDEÓ)
A csákvári kapuban balhéztak egymással a játékosok.
Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a csákvári ámokfutást, míg az FTC elnöke elismerte, megérdemelten jutott a Qarabag a BL főtáblájára. Közben Szoboszlai Dominik lassan már csak a kapusposzton nem remekel a Liverpoolban, amelynek katartikus győzelménél nem csak ő játszott főszerepet – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.
Egy ország szörnyedt el múlt hétvégén Somfalvi Bence értelmezhetetlen brutalitása láttán: a csákvári játékos a Honvéd elleni rég lefutott rangadón, 3–1-es kispesti vezetésnél a 93. percben szállt bele a 18 éves Szabó Alexbe. A nem mindennapi futballmerénylet után azonnal megkapta a jogos pirosat, míg a sértettet hordágyon, könnyek között vitték le a pályáról.
Az eset érthetően nagy port kavart – főleg, hogy ez már a második frusztrált csákvári ámokfutás és kiállítás volt a végjátékban, öt percen belül –, még Szijjártó Péter is megnyilvánult az ügyben, a köztudottan Honvéd-szurkoló külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalára azt írta:
Ami az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”
Az MLSZ fegyelmi bizottsága később négy mérkőzésre tiltotta el az elkövetőt – az ítélet majdnem akkora visszhangot vert, mint az ominózus cselekedet…
Gyakorlatilag akárhova pakolja Arne Slot Liverpool-menedzser Szoboszlai Dominikot, a magyar klasszis mindenhol bizonyítja sokoldalúságát. Válogatottunk csapatkapitánya a támadószekciónak jóformán valamennyi posztján megfordult már a Premier League-címvédőnél az elmúlt években, a hétfő esti, Newcastle elleni bajnokin viszont olyan helyen volt rá szükség, ahol azt megelőzően érdemben csupán egyszer, még a Stoke City elleni előszezonos edzőmeccsen szerepelt.
A jobbhátvéd pozícióban ugyanis a sérült Jeremie Frimpong nem volt bevethető, s Connor Bradley sem volt százszázalékos, így Szoboszlai kivételesen jobb oldali bekként játszotta végig a rangadót!
A többi már történelem: a Liverpool a magyar közönségkedvenc világklasszis labdaátlépése után szerezte meg a katartikus győztes találatot a 110. percben, de Szoboszlai ettől függetlenül is olyan stabil volt az idegen poszton, hogy a szurkolók őt választották meg a mérkőzés legjobbjának! Ezek után pedig van esély rá, hogy a hétvégi, Arsenal elleni szuperrangadón is jobbhátvédként láthatjuk viszont…
Csodára készült, végül nem is sokkal maradt el tőle a Ferencváros Azerbajdzsánban, a Bajnokok Ligája playoffkörében.
A Fradi a kellemetlen 3–1-es hazai vereség után idegenben 3–2-re legyőzte ugyan a Qarabagot – Tóth Alex a szezon gólját lőtte szabadrúgásból –, de összesítésben egyetlen góllal így is alulmaradt, így álom maradt a BL-főtábla.
A magyar bajnok igyekezett férfiasan viselni a fájó búcsút – még ha Robbie Keane vezetőedzőt ki is hozták a sodrából a helyi újságírók –, és ezúttal a csípős megjegyzésektől sem visszariadó FTC-elnök, Kubatov Gábor is sport- és tényszerűen értékelt közösségi oldalán. (Nem úgy, mint az odavágó után az azeriek...). Mint írta:
Nem sokon múlt! Ez a győzelem sajnos kevés volt a továbbjutáshoz. Gratulálunk a Qarabagnak!”
Ezzel eldőlt, hogy a zöld-fehérek a második számú európai kupasorozat, az Európa-liga főtábláján folytathatják nemzetközi szereplésüket.
A drámai, hétfői Liverpool-sikert követően nem csak a győztes gólt belövő 16 éves csodatini, Rio Ngumoha és a már megénekelt Szoboszlai Dominik került a reflektorfénybe, hanem Federico Chiesa is.
Igaz, ő egy kicsit másként: az előző fordulóban szintén kulcsfontosságú találatot szerző olasz támadó a 110. perces találat hatására olyannyira eksztázisba került, hogy véletlenül rossz irányba indult el ünnepelni! Persze, amint észbe kapott, egyből rohant ő is a társakhoz, aminek az lett az eredménye, hogy
végül az örömittas gólpasszos, Mohamed Szalah nyakában találta magát. Hiába, a legjobbakkal is előfordul – a szurkolók pedig egyenesen imádták!
A Ferencváros női kézilabdacsapatának válogatott kiválósága, Klujber Katrin lapunknak mesélt többek között a Fradival a BL-döntőbe vágyó új sztáredzőről, Jesper Jensenről, a pikáns hazai és nemzetközi sorsolásukról, valamint a nem mindennapi állóképességéről. Utóbbi témát illetően némileg meglepő kijelentést tett:
Fiatal vagyok, szeretem, hogy csapágyasra vagyok hajtva, de most két olyan erős sorunk van, hogy a folytatásban várhatóan már nem így lesz.
Ellenféltől függ, hogyan osztjuk fel a meccseket Mette Tranborggal, de jól kiegészítjük egymást. Igyekszünk majd felezni a játékidőt, a rangadókon meg a taktika is befolyásolhatja, illetve, hogy kinek megy jobban a játék. Alapvetően persze nagyon szívesen játszom, a Fradiban és a válogatottban is.” A teljes interjút itt olvashatják el.
Nyitókép: Szijjártó Peter Facebook-oldala