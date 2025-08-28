Mindenki róla beszél Liverpoolban: kiszúrták a szurkolók Szoboszlai csapattársának beszédes reakcióját a Vörösök győztes gólja után (VIDEÓ)

Amikor Ngumoha elindult megünnepelni első Premier League-gólját, Chiesát lehetett látni, amint izgalmában rossz irányba futott, majd visszafordult a fiatal játékos felé”

– írja a Sport Bible. A portál néhány szurkolói reakciót is kiemelt az olasz szélső ünneplésével kapcsolatban.

Senki sem örül jobban egy liverpooli gólnak, mint Federico Chiesa”

– írta az egyik szurkoló. Egy másik tweetelte: „Hová futott?”

Egy harmadik hozzátette: „Chiesa reakciója a futball szenvedélyének tiszta megnyilvánulása, imádni való.”

Valaki más így fogalmazott: „A legbiztosabb jele annak, hogy egy játékos túlzottan izgatott, ha teljesen rossz irányba fut ünnepelni.”

Egy másik szurkoló pedig megjegyezte: „Ő tényleg imádja ezt a klubot.”

Szoboszlai Dominikékra hétvégén egy igazi csúcsrangadó vár, ugyanis az egyik legnagyobb kihívójuk, az Arsenal látogat az Anfieldre.

Nyitókép forrása: PAUL ELLIS / AFP

