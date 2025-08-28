Ft
08. 28.
csütörtök
Federico Chiesa Rio Ngumoha Liverpool Szoboszlai Dominik

Mindenki róla beszél Liverpoolban: kiszúrták a szurkolók Szoboszlai csapattársának beszédes reakcióját a Vörösök győztes gólja után (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 06:28

Nem csak a 16 éves Rio Ngumoha történelmi találata és Szoboszlai Dominik kulcsszerepe került reflektorfénybe, hanem egy egészen szokatlan jelenet is.

2025. augusztus 28. 06:28
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool egy végletetekig kiélezett meccsen 3–2-es győzelmet aratott a Newcastle otthonában, a Premier League 2. fordulójának záró mérkőzésén. 

Mint ismeretes, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, majd a hajrára fellépett eredeti posztjára, a középpályára, és átlépős cselével döntő érdemeket vállalt a 16 esztendős Rio Ngumoha győztes góljában.

A fiatal tehetség első liverpooli találata után a szurkolók egy érdekes dologra lettek figyelmesek. A The Anfield Talk nevű oldal osztott meg egy videót, amit egy szurkoló készített és a Vörösök győztes gólja látható rajta. A szurkolók azonban a reakciók alapján, nem Ngumoha góljára vagy Szoboszlai átlépős cselére lettek figyelmesek, hanem a múltheti hős, Federico Chiesa reakciójára.

Amikor Ngumoha elindult megünnepelni első Premier League-gólját, Chiesát lehetett látni, amint izgalmában rossz irányba futott, majd visszafordult a fiatal játékos felé”

 – írja a Sport Bible. A portál néhány szurkolói reakciót is kiemelt az olasz szélső ünneplésével kapcsolatban. 

Senki sem örül jobban egy liverpooli gólnak, mint Federico Chiesa” 

írta az egyik szurkoló. Egy másik tweetelte: „Hová futott?” 

Egy harmadik hozzátette: „Chiesa reakciója a futball szenvedélyének tiszta megnyilvánulása, imádni való.”

Valaki más így fogalmazott: „A legbiztosabb jele annak, hogy egy játékos túlzottan izgatott, ha teljesen rossz irányba fut ünnepelni.” 

Egy másik szurkoló pedig megjegyezte: „Ő tényleg imádja ezt a klubot.”

Szoboszlai Dominikékra hétvégén egy igazi csúcsrangadó vár, ugyanis az egyik legnagyobb kihívójuk, az Arsenal látogat az Anfieldre.

Nyitókép forrása: PAUL ELLIS / AFP

***

 

akkkkorki
2025. augusztus 28. 07:34
Imádom a faszit. Nagyon tud örülni más sikerének is!
