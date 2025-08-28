Mindenki róla beszél Liverpoolban: kiszúrták a szurkolók Szoboszlai csapattársának beszédes reakcióját a Vörösök győztes gólja után (VIDEÓ)

Szoboszlai egy életre belopta magát a szurkolók szívébe – nem akárkihez hasonlítják őt Liverpoolban
A drukkerek szuperlatívuszokban beszélnek a magyar futballista Newcastle United elleni teljesítményéről.
Nem csak a 16 éves Rio Ngumoha történelmi találata és Szoboszlai Dominik kulcsszerepe került reflektorfénybe, hanem egy egészen szokatlan jelenet is.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Liverpool egy végletetekig kiélezett meccsen 3–2-es győzelmet aratott a Newcastle otthonában, a Premier League 2. fordulójának záró mérkőzésén.
Mint ismeretes, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdte a mérkőzést, majd a hajrára fellépett eredeti posztjára, a középpályára, és átlépős cselével döntő érdemeket vállalt a 16 esztendős Rio Ngumoha győztes góljában.
A fiatal tehetség első liverpooli találata után a szurkolók egy érdekes dologra lettek figyelmesek. A The Anfield Talk nevű oldal osztott meg egy videót, amit egy szurkoló készített és a Vörösök győztes gólja látható rajta. A szurkolók azonban a reakciók alapján, nem Ngumoha góljára vagy Szoboszlai átlépős cselére lettek figyelmesek, hanem a múltheti hős, Federico Chiesa reakciójára.
Amikor Ngumoha elindult megünnepelni első Premier League-gólját, Chiesát lehetett látni, amint izgalmában rossz irányba futott, majd visszafordult a fiatal játékos felé”
– írja a Sport Bible. A portál néhány szurkolói reakciót is kiemelt az olasz szélső ünneplésével kapcsolatban.
Senki sem örül jobban egy liverpooli gólnak, mint Federico Chiesa”
– írta az egyik szurkoló. Egy másik tweetelte: „Hová futott?”
Egy harmadik hozzátette: „Chiesa reakciója a futball szenvedélyének tiszta megnyilvánulása, imádni való.”
Valaki más így fogalmazott: „A legbiztosabb jele annak, hogy egy játékos túlzottan izgatott, ha teljesen rossz irányba fut ünnepelni.”
Egy másik szurkoló pedig megjegyezte: „Ő tényleg imádja ezt a klubot.”
Szoboszlai Dominikékra hétvégén egy igazi csúcsrangadó vár, ugyanis az egyik legnagyobb kihívójuk, az Arsenal látogat az Anfieldre.
