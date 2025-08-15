A Liverpool stadionjában megemlékeztek Jotáékra, majd elrajtolt a Premier League (ÉLŐ)

Erre a napra vártak az angol futball rajongói: a Liverpool FC és az AFC Bournemouth egymás elleni mérkőzésével péntek este elrajtol az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os kiírása. A nyár egyik legnagyobb kérdése volt, hogy az új igazolások miatt Szoboszlai Dominik vajon meg tudja-e tartani a helyét a kezdőben. Erre most választ kaptunk, ugyanis Arne Slot vezetőedző kijelölte a kezdő tizenegyét az első fordulóra (Ryan Gravenberch eltiltását tölti, így a keretben sincsen).



Ebben Szoboszlai mellett a nyáron érkező magyar válogatott balbekk, Kerkez Milos is szerepel, míg a szintén nyáron érkező Pécsi Ármin nem tagja a meccskeretnek.

Mint ismert, a Vörösök számára már elrajtolt az idény, ugyanis az előző hétvégén az Angol Szuperkupáért ment csatába, de tizenegyesekkel alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben, így nem sikerült trófeával kezdenie az új kiírást.