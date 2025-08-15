Ft
AFC Bournemouth Liverpool Premier League Kerkez Milos Bournemouth tudósítás Szoboszlai Dominik

A Liverpool stadionjában megemlékeztek Jotáékra, majd elrajtolt a Premier League (ÉLŐ)

2025. augusztus 15. 19:51

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van az angol Liverpool Bournemouth elleni kezdő tizenegyében a Premier League idénynyitóján. Kövesse a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

2025. augusztus 15. 19:51
null

Erre a napra vártak az angol futball rajongói: a Liverpool FC és az AFC Bournemouth egymás elleni mérkőzésével péntek este elrajtol az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 2025–2026-os kiírása. A nyár egyik legnagyobb kérdése volt, hogy az új igazolások miatt Szoboszlai Dominik vajon meg tudja-e tartani a helyét a kezdőben. Erre most választ kaptunk, ugyanis Arne Slot vezetőedző kijelölte a kezdő tizenegyét az első fordulóra (Ryan Gravenberch eltiltását tölti, így a keretben sincsen).


Ebben Szoboszlai mellett a nyáron érkező magyar válogatott balbekk, Kerkez Milos is szerepel, míg a szintén nyáron érkező Pécsi Ármin nem tagja a meccskeretnek.

Mint ismert, a Vörösök számára már elrajtolt az idény, ugyanis az előző hétvégén az Angol Szuperkupáért ment csatába, de tizenegyesekkel alulmaradt a Crystal Palace-szal szemben, így nem sikerült trófeával kezdenie az új kiírást.

KEZDŐDIK A MÉRKŐZÉS

A mérkőzés előtt a stadionban megemlékeztek a nyáron közúti balesetben elhunyt testvérpárról, André Silváról és a Liverpool játékosáról, Diogo Jotáról.


Ahogyan azt várni lehetett, a hazaiak kezdtek jobban: először Mohamed Szalah lövését kellett Djordje Petrovics kapusnak kitornáznia, aztán Virgil van Dijk fejese kerülte el a kaput. A 6. percben a Bournemouth is veszélyeztetett, de Antoine Semenyo nem tudta a kapuba lőni a labdát.

Angol Premier League
1. forduló
Liverpool–AFC Bournemouth 0–0 – hamarosan kezdődik

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

