Dráma az angol Szuperkupa-döntőben: Szoboszlai gólpasszt adott, de a Liverpool tizenegyesekkel elbukta a trófeát (VIDEÓ)

Fotó: Facebook/Liverpool FC

A Liverpool a július elején autóbalesetben elhunyt portugál támadója, Diogo Jota emlékére a ‘Forever 20’ feliratot szerepelteti az idei mezein. Az első hivatalos tétmeccsen az alábbi szerelésben léptek pályára Szoboszlaiék:

A meccsen gyorsan előnybe került a Liverpool: a 4. percben két újonc játszott össze, Wirtz passzolt Ekitikének, aki befelé tolta a labdát a tizenhatos vonalán, majd laposan a hosszú sarokba gurított. 1–0.

Alguém pediu um cartão de visitas? Hugo Ekitiké deixou o seu em quatro minutos!pic.twitter.com/t5ibyq54yX — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 10, 2025

Van Dijk tizenhatoson belüli szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott a Crystal Palace, Mateta higgadtan lőtt a kapuba a 17. percben. 1–1.

PENALTY TO @CPFC 😮



A massive chance for Jean-Philippe Mateta ends in the referee pointing to the spot!



📺 Watch the #CommunityShield live on @footballontnt and @discoveryplusUK pic.twitter.com/DjyOPemKgs — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

The penalty is good for Jean-Philippe Mateta! ✅ pic.twitter.com/bLBD9yi0PK — Sportsnet (@Sportsnet) August 10, 2025

Potyognak a gólok Londonban, néhány perccel később már ismét vezetett a Liverpool: Szoboszlai adott tért ölelő átadást Frimpongnak a jobb szélen, az újonc holland védő előbb cselezgetett, majd mindenkit megtréfált a középre íveléssel, a labda átszállt a kapus fölött és a hálóban kötött ki. Ismét vezetéshez jutott a Pool. 2–1.

Hátborzongató: a labda 20:20-nál hagyta el a holland lábát a lövésnél. Mint ismert, Jota mezszáma, amelyet azóta már visszavonultattak, a 20-as volt.

FRIMPONG SCORES FOR LIVERPOOL! WHAT A CHIP! WHAT A DEBUT! pic.twitter.com/QbJmAetLCS — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

A 77. percben újra egyenlített a londoni gárda, Sarr lépett ki a védők között, majd Alisson fölött a hálóba lőtt. 2–2.

SARR FOR CRYSTAL PALACE! WE HAVE A MATCH! 2-2! pic.twitter.com/3Fl9bWxUdt — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

Kerkezt a 84. percben váltotta Robertson, Szoboszlai szokás szerint végigjátszotta az összecsapást. Újabb gól már nem esett a rendes játékidőben, így jöhettek a tizenegyesek. A Liverpoolban Szalah, Mac Allister és Elliott is kihagyta a sajátját, míg Gakpo és Szoboszlai belőtte, a Crystal Palace-ből Mateta, Sarr és Devenny lőtt gólt, Eze és Sosa viszont hibázott, de ez is belefért, a londoniak 3–2-re nyerték a szétlövést.

A tizenegyespárbajban végül a Crystal Palace szerezte meg a szezon első trófeáját!

Fotó: Liverpool FC/Facebook