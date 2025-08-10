Dráma az angol Szuperkupa-döntőben: Szoboszlai gólpasszt adott, de a Liverpool tizenegyesekkel elbukta a trófeát (VIDEÓ)

Szívekhez szóló üzenettel hangolt a debütálására – Kerkez ezzel végleg meghódította Angliát
Érzelmes húrokat pendített meg a magyar válogatott védője.
A Wembleyben nézett farkasszemet a bajnoki címvédő a FA-kupa győztesével, a szünetben még vezetett a magyarokkal felálló Pool, de a hajrában egyenlített a Crystal Palace.
Vasárnap délután Londonban rendezték meg az új szezon első tétmeccsét, az angol Szuperkupa-döntőt, ahogy ők nevezik, Community Shield finálét, amelyen a bajnok Liverpool és az FA-kupát megnyerő Crystal Palace csapott össze. Érdekesség, hogy az előző szezon épp ezzel a találkozóval zárult, akkor az Anfielden 1–1-re végeztek egymással.
A Vörösök kezdőcsapatában négy nyáron érkezett újonc is helyet kapott, Frimpong, Wirtz, Ekitike és Kerkez Milos. A magyar védő mellett Szoboszlai Dominik is a pályán volt a kezdő sípszónál.
A Liverpool a július elején autóbalesetben elhunyt portugál támadója, Diogo Jota emlékére a ‘Forever 20’ feliratot szerepelteti az idei mezein. Az első hivatalos tétmeccsen az alábbi szerelésben léptek pályára Szoboszlaiék:
A meccsen gyorsan előnybe került a Liverpool: a 4. percben két újonc játszott össze, Wirtz passzolt Ekitikének, aki befelé tolta a labdát a tizenhatos vonalán, majd laposan a hosszú sarokba gurított. 1–0.
Van Dijk tizenhatoson belüli szabálytalansága miatt büntetőhöz jutott a Crystal Palace, Mateta higgadtan lőtt a kapuba a 17. percben. 1–1.
Potyognak a gólok Londonban, néhány perccel később már ismét vezetett a Liverpool: Szoboszlai adott tért ölelő átadást Frimpongnak a jobb szélen, az újonc holland védő előbb cselezgetett, majd mindenkit megtréfált a középre íveléssel, a labda átszállt a kapus fölött és a hálóban kötött ki. Ismét vezetéshez jutott a Pool. 2–1.
Hátborzongató: a labda 20:20-nál hagyta el a holland lábát a lövésnél. Mint ismert, Jota mezszáma, amelyet azóta már visszavonultattak, a 20-as volt.
A 77. percben újra egyenlített a londoni gárda, Sarr lépett ki a védők között, majd Alisson fölött a hálóba lőtt. 2–2.
Kerkezt a 84. percben váltotta Robertson, Szoboszlai szokás szerint végigjátszotta az összecsapást. Újabb gól már nem esett a rendes játékidőben, így jöhettek a tizenegyesek. A Liverpoolban Szalah, Mac Allister és Elliott is kihagyta a sajátját, míg Gakpo és Szoboszlai belőtte, a Crystal Palace-ből Mateta, Sarr és Devenny lőtt gólt, Eze és Sosa viszont hibázott, de ez is belefért, a londoniak 3–2-re nyerték a szétlövést.
A tizenegyespárbajban végül a Crystal Palace szerezte meg a szezon első trófeáját!
Fotó: Liverpool FC/Facebook