szuperkupa trófea Szoboszlai Dominik

„Remélem, mindenki elgondolkozik” – baljós üzenetet küldött a csalódott Szoboszlai az elbukott trófea után (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 21:03

Őszinte szavak a liverpooli középpályástól.

2025. augusztus 10. 21:03
null

Mint arról beszámoltunk, vasárnap Londonban rendezték meg az új labdarúgószezon első tétmeccsét, az angol Szuperkupa-döntőt, ahogy ők nevezik, Community Shield finálét, amelyen a bajnok Liverpool és az FA-kupát megnyerő Crystal Palace csapott össze. A rendes játékidőben 2–2-re végeztek egymással a csapatok, majd a londoniak 3–2-re nyerték a szétlövést. A 21. percben Szoboszlai gólpasszt adott Frimpongnak, a párbajban pedig bevágta a saját tizenegyesét, de a Liverpool ezzel együtt is elbukta a trófeát. Nem csodálkozhatunk rajta, hogy csalódottan értékelt a Spíler Tv stábjának.

„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik az ember, vagy milyen szépen hozza ki a labdát, nem számít. A végeredmény számít, sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből a meccsből. A Crystal Palace a PL elmúlt idényében 12. lett, és megnehezítette a dolgunkat, sőt megvert minket.

Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát”

– tekintett előre az elveszített döntő után Szoboszlai Dominik, majd kitért magyar csapattársainak szerepére is.

„Figyelek rájuk, és amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus. Próbálok ott lenni nekik, ha szükségük van rám, de profik mindketten, úgyhogy megoldják szerintem” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai az új szerepét illetően is elmondta, mire számít az előttünk álló szezon során.

„Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfele menni, vagy egy az egyekben megverni valakit, vagy akár lőni 30-on belül.

Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon”

– állapította meg a magyar középpályás, aki a pályán kívüli vadonatúj, édesapaként betöltött szerepéről is mesélt:

„Az alvásomra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek, éjszaka leginkább ő van porondon, kivéve, ha szünnap van, akkor besegítek. Nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem akarok megsérülni, és oda kell tennem magam mindennap az edzésen, hogy hétvégén számoljanak velem. Szerintem jó csapatot alkotunk, ő éjszaka van, én meg nappal” – mosolygott Szoboszlai.

Fotó: Facebook/Liverpool FC

