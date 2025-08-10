„Remélem, mindenki elgondolkozik” – baljós üzenetet küldött a csalódott Szoboszlai az elbukott trófea után (VIDEÓ)

Szoboszlai az új szerepét illetően is elmondta, mire számít az előttünk álló szezon során.
„Minden játékos jobban szeret szemben lenni a kapuval, ott játszom, ahova éppen raknak. Úgy gondolom, ha hátul megkapom a labdát, onnan kényszerítőkkel egész jól tudok fölfele menni, vagy egy az egyekben megverni valakit, vagy akár lőni 30-on belül.
Meglátjuk, hogy a mester hol számol velem, a lényeg, hogy számoljon”
– állapította meg a magyar középpályás, aki a pályán kívüli vadonatúj, édesapaként betöltött szerepéről is mesélt:
„Az alvásomra oda tudok figyelni, hála a feleségemnek, éjszaka leginkább ő van porondon, kivéve, ha szünnap van, akkor besegítek. Nekem kipihentnek kell lennem minden egyes nap, mert nem akarok megsérülni, és oda kell tennem magam mindennap az edzésen, hogy hétvégén számoljanak velem. Szerintem jó csapatot alkotunk, ő éjszaka van, én meg nappal” – mosolygott Szoboszlai.