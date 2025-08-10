„Remélem, mindenki elgondolkozik” – baljós üzenetet küldött a csalódott Szoboszlai az elbukott trófea után (VIDEÓ)

„Egy döntőben az, hogy milyen szépen játszik az ember, vagy milyen szépen hozza ki a labdát, nem számít. A végeredmény számít, sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből a meccsből. A Crystal Palace a PL elmúlt idényében 12. lett, és megnehezítette a dolgunkat, sőt megvert minket.

Remélem, mindenki elgondolkozik azon, hogy ha meg akarjuk védeni a címünket, vagy más kupáért szeretnénk menni, akkor össze kell kapnia a brigádnak magát”

– tekintett előre az elveszített döntő után Szoboszlai Dominik, majd kitért magyar csapattársainak szerepére is.

„Figyelek rájuk, és amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin kicsit nyugisabb típus. Próbálok ott lenni nekik, ha szükségük van rám, de profik mindketten, úgyhogy megoldják szerintem” – fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.