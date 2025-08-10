Ft
magyar válogatott liverpool Kerkez Milos

Szívekhez szóló üzenettel hangolt a debütálására – Kerkez ezzel végleg meghódította Angliát

2025. augusztus 10. 15:50

Érzelmes húrokat pendített meg a magyar válogatott védője.

2025. augusztus 10. 15:50
null

Élő, szöveges közvetítéssel készülünk a vasárnap délután, Londonban rendezendő az angol Szuperkupa-döntőre. Az új szezon első tétmeccsét, ahogy arrafelé nevezik, Community Shield finálét a bajnok Liverpool és az FA-kupát megnyerő Crystal Palace vívja. Érdekesség, hogy az előző szezon épp ezzel a találkozóval zárult, akkor az Anfielden 1–1-re végeztek egymással.

A rangos találkozó lesz a magyar válogatott védő, Kerkez Milos első hivatalos tétmeccse liverpooli mezben,

ezen apropóból kérdezte őt a Times című angol lap riportere a meccs felvezetéseként. A nyáron érkezett villámgyors szélső úgy fogalmazott, képes lesz megbirkózni az elvárásokkal, a vajdaságban töltött gyermekkor, valamint a szerb és osztrák utánpótlásban töltött időszak kellően megerősítette.

„Sehol nincs rajtam nyomás, hiszen az a feladatom, hogy kimenjek a pályára és tegyem a dolgom. Ennyi. Ebben nincs semmi nyomás. Én Szerbiából származom, másképp nőttem fel, mint más európai gyerekek.

Azt nem mondanám nyomásnak, hogy futballozol, hiszen lehet, hogy rosszul játszol, de akkor is kapsz fizetést. A nyomás az, amikor egyes családoknak másnap reggel nincs mit enniük”

– hangsúlyozta Kerkez, aki azt is megerősítette, hogy a legjobb helyre igazolt.

„A futball legmagasabb szintjére értem, nagyon büszke és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Azt hiszem, tökéletesen beilleszkedtem, szóval szerintem ez a legjobb hely számomra” – udvarolt új kenyéradójának a magyar válogatott védő, aki ezzel a nyilatkozattal végleg meghódította egész Angliát.

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

rugbista
2025. augusztus 10. 17:05
Persze a tiszás faxkalapok mindjárt levették az enesón, hogy itt a magyarországi córeszről beszél, még véletlenül sem ÁLTALÁNOS fontosságú tanulságot mondott, ami bárki számára fontos lehet. Főleg a nyavalygó sihedereknek.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. augusztus 10. 16:50
Aranyos fiú, nagyon népszerű!
Válasz erre
2
0
