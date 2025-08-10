Szívekhez szóló üzenettel hangolt a debütálására – Kerkez ezzel végleg meghódította Angliát

„Életem legnagyobb hibája” – elképesztő történetet osztott meg Kerkez Milosról a felcsúti edző
„Miért hoztok ide gyerekeket?!”
Érzelmes húrokat pendített meg a magyar válogatott védője.
Élő, szöveges közvetítéssel készülünk a vasárnap délután, Londonban rendezendő az angol Szuperkupa-döntőre. Az új szezon első tétmeccsét, ahogy arrafelé nevezik, Community Shield finálét a bajnok Liverpool és az FA-kupát megnyerő Crystal Palace vívja. Érdekesség, hogy az előző szezon épp ezzel a találkozóval zárult, akkor az Anfielden 1–1-re végeztek egymással.
A rangos találkozó lesz a magyar válogatott védő, Kerkez Milos első hivatalos tétmeccse liverpooli mezben,
ezen apropóból kérdezte őt a Times című angol lap riportere a meccs felvezetéseként. A nyáron érkezett villámgyors szélső úgy fogalmazott, képes lesz megbirkózni az elvárásokkal, a vajdaságban töltött gyermekkor, valamint a szerb és osztrák utánpótlásban töltött időszak kellően megerősítette.
„Sehol nincs rajtam nyomás, hiszen az a feladatom, hogy kimenjek a pályára és tegyem a dolgom. Ennyi. Ebben nincs semmi nyomás. Én Szerbiából származom, másképp nőttem fel, mint más európai gyerekek.
Azt nem mondanám nyomásnak, hogy futballozol, hiszen lehet, hogy rosszul játszol, de akkor is kapsz fizetést. A nyomás az, amikor egyes családoknak másnap reggel nincs mit enniük”
– hangsúlyozta Kerkez, aki azt is megerősítette, hogy a legjobb helyre igazolt.
„A futball legmagasabb szintjére értem, nagyon büszke és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Azt hiszem, tökéletesen beilleszkedtem, szóval szerintem ez a legjobb hely számomra” – udvarolt új kenyéradójának a magyar válogatott védő, aki ezzel a nyilatkozattal végleg meghódította egész Angliát.
A Wembleyben nézett farkasszemet a bajnoki címvédő a FA-kupa győztesével, a szünetben még vezetett a magyarokkal felálló Pool, de a hajrában egyenlített a Crystal Palace.
Fotó: Oli Scarff/AFP