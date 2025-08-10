Szívekhez szóló üzenettel hangolt a debütálására – Kerkez ezzel végleg meghódította Angliát

Élő, szöveges közvetítéssel készülünk a vasárnap délután, Londonban rendezendő az angol Szuperkupa-döntőre. Az új szezon első tétmeccsét, ahogy arrafelé nevezik, Community Shield finálét a bajnok Liverpool és az FA-kupát megnyerő Crystal Palace vívja. Érdekesség, hogy az előző szezon épp ezzel a találkozóval zárult, akkor az Anfielden 1–1-re végeztek egymással.

A rangos találkozó lesz a magyar válogatott védő, Kerkez Milos első hivatalos tétmeccse liverpooli mezben,

ezen apropóból kérdezte őt a Times című angol lap riportere a meccs felvezetéseként. A nyáron érkezett villámgyors szélső úgy fogalmazott, képes lesz megbirkózni az elvárásokkal, a vajdaságban töltött gyermekkor, valamint a szerb és osztrák utánpótlásban töltött időszak kellően megerősítette.