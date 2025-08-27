Ft
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Csákvár FEB NB II Honvéd eltiltás MLSZ

Megvan, hány meccsre tiltották el a „csákvári mészárost” – a bírónak beszólás többet ért

2025. augusztus 27. 17:40

Négy meccsre meszelték el az ellenfélbe a 93. percben beleszálló Somfalvi Bencét, miközben a játékvezetőt megsértő Haladás-játékos öthetes eltiltást kapott...

2025. augusztus 27. 17:40
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, méltatlan végjátékot hozott az NB II hétvégi Honvéd–Csákvár rangadója.

Az akkor még listavezető csákváriak láthatóan nem tudták lenyelni, hogy egy óra alatt háromgólos hátrányba kerültek, s bukják az első helyet, ez előbb egy kapu előtti tömegjelenetben, majd egy nem futballpályára való brutális belépőben csúcsosodott ki (ezen az sem szépített, hogy az elkövető Somfalvi Bence legalább utóbb bocsánatot kért a lemészárolt 18 éves Szabó Alextől). 

A Magyar Labdarúgó Szövetség szokásos keddi fegyelmi ülésén tárgyalta meg a megtárgyalnivalókat, és 

a sérülést okozó játékost végül négy mérkőzésre tiltotta el. Hogy ez ki szerint kevés, sok, vagy elegendő, relatív, az viszont minimum érdekes összehasonlításra ad alapot, hogy ugyanezen határozatában az MLSZ a bíró megsértéséért öt hétre tiltotta el az egyik Haladás-játékost, Jancsó Andrást – ez pedig mintha azt a rendkívül rossz üzenetet közvetítené, hogy magunkról megfeledkezve agyonrúgni valakit kisebb bűn, mint beszólni a játékvezetőnek. 

A másik csákvári renitenst, a kapuban indokolatlanul balhézó Helembai Márkot két mérkőzésre meszelte el az MLSZ fegyelmi bizottsága, és a többi pályáról sem maradhattak el a menetrendszerű pénzbüntetések a szurkolói bekiabálások miatt. A hozzászólók nem is kímélték a furcsán arányosító ítészeket: 

  • 4 meccs egy ilyen belépőért? Bezzeg a szurkolókat tudjátok vegzálni, meg a klubokat büntetni milliókkal meg szektorbezárással!
  • Tehát, valakinek okoznak egy súlyos sérülést, az 4 meccs, de ha a tisztelt sporttársnak megsértik a lelki világát, az 5 hét… Gyönyörű!” 

(Nyitókép: Facebook/1909foto.hu)

Poldi bácsi
2025. augusztus 27. 19:04
Egyet értek Box Hillel. Sőt polgári pert is indítanék ellene kártérítésért. Ha ez az utcán történik, bírósági eljárás a vége 8 napon túl gyógyuló sérülés esetén!
Box Hill
2025. augusztus 27. 18:22
Ausztráliában ilyenkor polgári pert is indítanak a sérülést okozó vagy azt kockáztató játékos ellen. Rendnek kell lenni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.