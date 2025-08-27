Megvan, hány meccsre tiltották el a „csákvári mészárost” – a bírónak beszólás többet ért

Óriási balhé, súlyos sérülés, 2 piros lap, 18 évesen parádézó tini – a Honvéd visszavette az első helyet az NB II rangadóján (VIDEÓ)
A csákvári kapuban balhéztak egymással a játékosok.
Négy meccsre meszelték el az ellenfélbe a 93. percben beleszálló Somfalvi Bencét, miközben a játékvezetőt megsértő Haladás-játékos öthetes eltiltást kapott...
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, méltatlan végjátékot hozott az NB II hétvégi Honvéd–Csákvár rangadója.
Az akkor még listavezető csákváriak láthatóan nem tudták lenyelni, hogy egy óra alatt háromgólos hátrányba kerültek, s bukják az első helyet, ez előbb egy kapu előtti tömegjelenetben, majd egy nem futballpályára való brutális belépőben csúcsosodott ki (ezen az sem szépített, hogy az elkövető Somfalvi Bence legalább utóbb bocsánatot kért a lemészárolt 18 éves Szabó Alextől).
Házon belül is lesz következménye a piros lapjának.
A Magyar Labdarúgó Szövetség szokásos keddi fegyelmi ülésén tárgyalta meg a megtárgyalnivalókat, és
a sérülést okozó játékost végül négy mérkőzésre tiltotta el. Hogy ez ki szerint kevés, sok, vagy elegendő, relatív, az viszont minimum érdekes összehasonlításra ad alapot, hogy ugyanezen határozatában az MLSZ a bíró megsértéséért öt hétre tiltotta el az egyik Haladás-játékost, Jancsó Andrást – ez pedig mintha azt a rendkívül rossz üzenetet közvetítené, hogy magunkról megfeledkezve agyonrúgni valakit kisebb bűn, mint beszólni a játékvezetőnek.
A másik csákvári renitenst, a kapuban indokolatlanul balhézó Helembai Márkot két mérkőzésre meszelte el az MLSZ fegyelmi bizottsága, és a többi pályáról sem maradhattak el a menetrendszerű pénzbüntetések a szurkolói bekiabálások miatt. A hozzászólók nem is kímélték a furcsán arányosító ítészeket:
