Megvan, hány meccsre tiltották el a „csákvári mészárost” – a bírónak beszólás többet ért

Az akkor még listavezető csákváriak láthatóan nem tudták lenyelni, hogy egy óra alatt háromgólos hátrányba kerültek, s bukják az első helyet, ez előbb egy kapu előtti tömegjelenetben, majd egy nem futballpályára való brutális belépőben csúcsosodott ki (ezen az sem szépített, hogy az elkövető Somfalvi Bence legalább utóbb bocsánatot kért a lemészárolt 18 éves Szabó Alextől).