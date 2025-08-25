Ft
Csákvár NB II Budapest Honvéd

„Sajnálom a történteket” – megszólalt a Honvéd-védőt brutális mozdulattal elkaszáló csákvári játékos (VIDEÓ)

2025. augusztus 25. 16:33

Somfalvi Bence bánja tettét és bocsánatot kért – emellett a Budapest Honvéd sajtóosztálya helyett tőle tudhattuk meg, hogy végül nem okozott súlyos sérülést.

2025. augusztus 25. 16:33
null

A Mandineren is beszámoltunk a Budapest Honvéd–Csákvár NB II-es rangadóról, ami a vendég játékosok utolsó 10 percben mutatott futballpályára nem illő viselkedése miatt nem arról marad emlékezetes, hogy a kispesti csapat parádés hangulatban 3–1-es győzelmet aratott.

A hajrában ugyanis két azonnali piros lapot volt kénytelen kiosztani a játékvezető felesleges durvaság miatt. 

Előbbi Helembai Márk lökte fel két kézzel Kántor Kevint, nem sokkal később pedig Somfalvi Bence kaszálta el nagyon csúnyán hátulról, nyújtott lábbal Szabó Alexet, akit hordágyon kellett levinni a pályáról.

Utóbbi esetre még Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kitért a közösségi médiában:

„Ami pedig az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

Nos, úgy tűnik, belátták ezt Csákváron is. A mérkőzés után közvetlen Tóth Balázs vezetőedző ugyan az M4 Sport kamerája előtt még azt nyilatkozta, nagyon örül, hogy az egész ország láthatta a teljesítményüket, amivel nyilván arra gondolt, hogy helyt álltak a Bozsik Arénában, de a történtek tükrében meglehetősen furcsán vette ki magát. Azóta viszont a klub kiadott egy közleményt, amiben elnézést kérnek a történtekért.

„Csapatunk hiába állt tisztességesen helyt a bajnoki cím első számú esélyese, a Honvéd otthonában a tegnap esti rangadón, a mérkőzés utolsó perceinek történései elhomályosítják az első 88 perc teljesítményét” – áll a közleményben, amely ezután a brutális belépőt elkövető Somfalvi szavaival folytatódik.

Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek. Azóta beszéltem Alexszel, elnézést kértem tőle is. Hál’ istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet.

Nem vagyok egy durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni.”

Teljesen korrekt megnyilvánulás, amiből legalább azt is megtudtuk, 

Szabónak végül nem lett komoly baja – ha már a kispesti klub szokás szerint visszafogott sajtóosztálya nem kívánta játékosa állapotáról tájékoztatni a „nagyérdeműt”.

A közlemény azzal zárul, hogy maga a klub is meg fogja büntetni a két piros lapos játékost:

„Mint Tóth Balázs vezetőedzőtől megtudtuk, ő sem megy el szó nélkül a történtek mellett, házon belül is lesz következménye a kiállításoknak, melyek a csapatot (is) sújtják, hiszen a következő mérkőzéseken biztosan nem számíthat a most piros lapot kapott Somfalvi Bencére és Helembai Márkra.”

Összesen 3 komment

Box Hill
2025. augusztus 25. 16:47
Aki eddig nem tanult meg focizni, az egy tíz hetes eltiltástól meg fog?
Válasz erre
0
0
röviden
2025. augusztus 25. 16:46
A Csákvár mindig is erről volt hírhedt, de inkább hazai pályán.
Válasz erre
0
0
OrangeOrder
2025. augusztus 25. 16:42
Majd húsz év múlva pedig írhat róla könyvet, hogy milyen fasza gyerek volt, kaphat filmszerepeket, és és és.
Válasz erre
0
0
