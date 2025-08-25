„Sajnálom a történteket” – megszólalt a Honvéd-védőt brutális mozdulattal elkaszáló csákvári játékos (VIDEÓ)

„Ami pedig az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

Nos, úgy tűnik, belátták ezt Csákváron is. A mérkőzés után közvetlen Tóth Balázs vezetőedző ugyan az M4 Sport kamerája előtt még azt nyilatkozta, nagyon örül, hogy az egész ország láthatta a teljesítményüket, amivel nyilván arra gondolt, hogy helyt álltak a Bozsik Arénában, de a történtek tükrében meglehetősen furcsán vette ki magát. Azóta viszont a klub kiadott egy közleményt, amiben elnézést kérnek a történtekért.

„Csapatunk hiába állt tisztességesen helyt a bajnoki cím első számú esélyese, a Honvéd otthonában a tegnap esti rangadón, a mérkőzés utolsó perceinek történései elhomályosítják az első 88 perc teljesítményét” – áll a közleményben, amely ezután a brutális belépőt elkövető Somfalvi szavaival folytatódik.

Nagyon sajnálom a történteket, nem állt szándékomban sérülést okozni Szabó Alexnek. Azóta beszéltem Alexszel, elnézést kértem tőle is. Hál’ istennek úgy tűnik, nem kell hosszabb időt kihagynia, megúszta a valóban csúnya belépőmet.

Nem vagyok egy durva játékos, felnőtt szinten még nem is voltam kiállítva, a túlzott akarás számlájára írom a szabálytalanságomat. Tanulnom kell és tanulok is az esetből, ilyen hőfokú meccsen is higgadtnak kell maradni.”

Teljesen korrekt megnyilvánulás, amiből legalább azt is megtudtuk,

Szabónak végül nem lett komoly baja – ha már a kispesti klub szokás szerint visszafogott sajtóosztálya nem kívánta játékosa állapotáról tájékoztatni a „nagyérdeműt”.

A közlemény azzal zárul, hogy maga a klub is meg fogja büntetni a két piros lapos játékost:

„Mint Tóth Balázs vezetőedzőtől megtudtuk, ő sem megy el szó nélkül a történtek mellett, házon belül is lesz következménye a kiállításoknak, melyek a csapatot (is) sújtják, hiszen a következő mérkőzéseken biztosan nem számíthat a most piros lapot kapott Somfalvi Bencére és Helembai Márkra.”