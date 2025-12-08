Elfogyott a türelem: Milák Kristóf ultimátumot kapott – elzárhatják a pénzcsapot

Fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Arra azonban nem akarok konkrét választ adni, hogy elzárjuk-e a pénzcsapot, és ha igen, akkor mikor. Még mindig hiszek abban, hogy Kristóf visszatér a medencébe, de a hit nem elég, munka is kellene”

– nyomatékosította a 49 esztendős sportvezető.

Gergely szerint Milák a négy olimpiai érme meg a váltóban elért ötödik helyezése miatt „szép apanázst kap” majd, ha betöltötte a 35. életévét, de addig még bő kilenc év hátra van. „De az nem lehet életcél, hogy az ember kibekkelje azt a kilenc évet, amíg elkezdik folyósítani az olimpiai járadékát. Olimpiai bajnoknak lenni nem csak azt a pillanatot jelenti, amikor feláll a sportoló a dobogó tetejére, azt az élet minden területén, folyamatosan sugároznia kell magából az embernek. És Kristóf ezt nem teszi” – magyarázta a Honvéd SE első embere.

Informátorára hivatkozva az Index megjegyzi: a Magyar Úszószövetség sportolói bizottságának vezéralakjai maguk kezdeményezték a Milák Kristófnak eddig folyósított, mintegy havi 500 ezer forintos Gerevich Aladár-sportösztöndíj megvonását, tekintve, hogy az úszó nem edz és nem versenyez, vagyis inaktív.

Az oldal úgy tudja,