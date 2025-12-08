Elfogyott a türelem: Milák Kristóf ultimátumot kapott – elzárhatják a pénzcsapot

Új információk láttak napvilágot Milák Kristófról – kiderült, mikor tér vissza
Úszóklasszisunkról a Honvéd elnöke nyilatkozott.
Ha nem kezdi el a medencés edzéseket, megvonhatják tőle a havi fizetését. Milák Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik a Budapesti Honvéd elnöke szerint, ez pedig nem mehet így tovább.
Milák Kristóf sorozatban három világbajnokságot hagyott ki: a 2023-as fukuokait, a 2024-es dohait és a 2025-ös szingapúrit. A 25 éves magyar úszózseniről ismét az a hír járja, hogy hosszú ideje nem végez medencés edzéseket. Ezt Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke is megerősítette az Indexnek: „Tény és való, hogy Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik.”
A kétszeres olimpiai bajnok vízilabda-kapus a portálnak úgy fogalmazott, hogy az óra ketyeg.
Fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Arra azonban nem akarok konkrét választ adni, hogy elzárjuk-e a pénzcsapot, és ha igen, akkor mikor. Még mindig hiszek abban, hogy Kristóf visszatér a medencébe, de a hit nem elég, munka is kellene”
– nyomatékosította a 49 esztendős sportvezető.
Gergely szerint Milák a négy olimpiai érme meg a váltóban elért ötödik helyezése miatt „szép apanázst kap” majd, ha betöltötte a 35. életévét, de addig még bő kilenc év hátra van. „De az nem lehet életcél, hogy az ember kibekkelje azt a kilenc évet, amíg elkezdik folyósítani az olimpiai járadékát. Olimpiai bajnoknak lenni nem csak azt a pillanatot jelenti, amikor feláll a sportoló a dobogó tetejére, azt az élet minden területén, folyamatosan sugároznia kell magából az embernek. És Kristóf ezt nem teszi” – magyarázta a Honvéd SE első embere.
Informátorára hivatkozva az Index megjegyzi: a Magyar Úszószövetség sportolói bizottságának vezéralakjai maguk kezdeményezték a Milák Kristófnak eddig folyósított, mintegy havi 500 ezer forintos Gerevich Aladár-sportösztöndíj megvonását, tekintve, hogy az úszó nem edz és nem versenyez, vagyis inaktív.
Az oldal úgy tudja,
Milák december közepéig kapott haladékot: ha addig nem kezdi el az uszodai tréningeket, munkáltatója, a Budapesti Honvéd is elzárja a pénzcsapot,
nem folyósítja tovább többmilliós fizetését.
A napokban egyébként az is kiderült, az öntörvényű úszófenomén nem kért bocsánatot egykori edzőjétől, Virth Balázstól az életjáradékügy miatt (a párizsi olimpia után módosítani kellett a sporttörvényt, hogy Virth megkaphassa az érmek után járó életjáradékot, a pillangókirály ugyanis nem nyilatkozott arról, ki segítette a felkészülését), de a Duna Arénában rendszeresen találkoznak és köszönnek egymásnak a felek.
Fotók: MTI/Derencsényi István