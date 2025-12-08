Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Milák Kristóf úszás Budapest Honvéd Gergely István

Elfogyott a türelem: Milák Kristóf ultimátumot kapott – elzárhatják a pénzcsapot

2025. december 08. 08:47

Ha nem kezdi el a medencés edzéseket, megvonhatják tőle a havi fizetését. Milák Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik a Budapesti Honvéd elnöke szerint, ez pedig nem mehet így tovább.

2025. december 08. 08:47
null

Milák Kristóf sorozatban három világbajnokságot hagyott ki: a 2023-as fukuokait, a 2024-es dohait és a 2025-ös szingapúrit. A 25 éves magyar úszózseniről ismét az a hír járja, hogy hosszú ideje nem végez medencés edzéseket. Ezt Gergely István, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető elnöke is megerősítette az Indexnek: „Tény és való, hogy Kristóf nem úszik, nem végez uszodai edzéseket, csak Zala Györggyel kondizik.” 

MILÁK Kristóf; úszás, Budapest Honvéd, Gergely István
Milák Kristóf ultimátumot kapott a hírek szerint

Ezt is ajánljuk a témában

Milák Kristóf, az öntörvényű úszózseni

A kétszeres olimpiai bajnok vízilabda-kapus a portálnak úgy fogalmazott, hogy az óra ketyeg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Fogy az idő és a türelmünk, a végtelenségig nem lehet folytatni ezt a húzd meg, ereszd meg nevű játékot. Arra azonban nem akarok konkrét választ adni, hogy elzárjuk-e a pénzcsapot, és ha igen, akkor mikor. Még mindig hiszek abban, hogy Kristóf visszatér a medencébe, de a hit nem elég, munka is kellene” 

– nyomatékosította a 49 esztendős sportvezető.

Gergely szerint Milák a négy olimpiai érme meg a váltóban elért ötödik helyezése miatt „szép apanázst kap” majd, ha betöltötte a 35. életévét, de addig még bő kilenc év hátra van. „De az nem lehet életcél, hogy az ember kibekkelje azt a kilenc évet, amíg elkezdik folyósítani az olimpiai járadékát. Olimpiai bajnoknak lenni nem csak azt a pillanatot jelenti, amikor feláll a sportoló a dobogó tetejére, azt az élet minden területén, folyamatosan sugároznia kell magából az embernek. És Kristóf ezt nem teszi” – magyarázta a Honvéd SE első embere.

Informátorára hivatkozva az Index megjegyzi: a Magyar Úszószövetség sportolói bizottságának vezéralakjai maguk kezdeményezték a Milák Kristófnak eddig folyósított, mintegy havi 500 ezer forintos Gerevich Aladár-sportösztöndíj megvonását, tekintve, hogy az úszó nem edz és nem versenyez, vagyis inaktív. 

Az oldal úgy tudja, 

Milák december közepéig kapott haladékot: ha addig nem kezdi el az uszodai tréningeket, munkáltatója, a Budapesti Honvéd is elzárja a pénzcsapot,

nem folyósítja tovább többmilliós fizetését.

A napokban egyébként az is kiderült, az öntörvényű úszófenomén nem kért bocsánatot egykori edzőjétől, Virth Balázstól az életjáradékügy miatt (a párizsi olimpia után módosítani kellett a sporttörvényt, hogy Virth megkaphassa az érmek után járó életjáradékot, a pillangókirály ugyanis nem nyilatkozott arról, ki segítette a felkészülését), de a Duna Arénában rendszeresen találkoznak és köszönnek egymásnak a felek.

Fotók: MTI/Derencsényi István

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. december 08. 09:45
Petőfi Sándor írta: PATÓ PÁL ÚR c. versében Ő magyarnak születék, S hazájában ősi jelszó: "Ej, ráérünk arra még!"
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. december 08. 09:41
"a Magyar Úszószövetség sportolói bizottságának vezéralakjai maguk kezdeményezték a Milák Kristófnak eddig folyósított, mintegy havi 500 ezer forintos Gerevich Aladár-sportösztöndíj megvonását, tekintve, hogy az úszó nem edz és nem versenyez, vagyis inaktív." Igazuk van.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2025. december 08. 09:26
Ideje volna felülvizsgálni ezeket a "sportolói" fizetéseket, és "sportolói ipart".
Válasz erre
1
0
milegyen-2
2025. december 08. 09:10
Úszni tud,az emeleten fuldoklik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!