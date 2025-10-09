Ft
Milák Kristóf úszás Gergely István

Új információk láttak napvilágot Milák Kristófról – kiderült, mikor tér vissza

2025. október 09. 07:54

Gergely István a kétszeres olimpiai bajnokunk felkészüléséről beszélt. Elárulta, hogy Milák Kristóf ugyan edz, de idén már nem versenyez.

2025. október 09. 07:54
null

Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke a Blikknek többek között Milák Kristófról is beszélt. A lapnak elmondta, hogy úszóklasszisunk edzésben van, de versenyezni idén nem láthatjuk.

Milák Kristóf edzésben van
Milák Kristóf edzésben van (Derencsényi István/MTI/MTVA)

A kétszeres olimpiai bajnok pillangókirály a tavalyi párizsi játékok után idén újra a 2023-as műsort adta elő, azaz az áprilisi országos bajnokságon még elindult, aztán a tervekkel ellentétben mégis kihagyta az év fő versenyét, a nyári világbajnokságot Szingapúrban – emlékeztetett cikkében a Magyar Nemzet, amely hozzátette: azóta nagy a csend Milák körül, csak annyi változott, hogy már a találgatások is megszűntek arról, edz vagy nem edz, mert lassan természetessé vált, ami azelőtt ilyen szinten elképzelhetetlen volt.

Milák edz

Gergely István most vele kapcsolatban elárulta, hogy edzésben van, de versenyezni 2025-ben nem láthatjuk. Pedig a rövid pályás szezon csak most indul be, kezdődik a Világkupa-sorozat, decemberben pedig Lublinban Európa-bajnokságot rendeznek.

Kristófról annyit tudok mondani, hogy nem tervezi az indulást sem a novemberi rövid pályás országos bajnokságon, sem a decemberi lublini Európa-bajnokságon, de azt meg tudom erősíteni, hogy edz”

– fogalmazott a Honvéd elnöke.

Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA

 

VeressZoltán
2025. október 09. 08:44
Milák az őstehetség, Kós a befektetett munka mintapéldája. A melót jobban tisztelem, de Hubert a nevét mindig elfelejtem. Kristóf hozzáállásáról József Attila szavai jutnak eszembe; "Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom".
rugbista
2025. október 09. 08:31
Teljesen mindegy, mit csinál, ha négy évente nyer egy aranyat meg egy ezüstöt. De ha nem nyer...?
states-2
2025. október 09. 08:00
Milák-szappanopera, már dögunalmas. A jövő héten meg kiderítik, hogy mégsem edz. Közröhej.
