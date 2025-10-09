Új információk láttak napvilágot Milák Kristófról – kiderült, mikor tér vissza

Erre senki sem számított: Milák Kristóf nem is ugrott medencébe, mégis mindenki róla beszél Szingapúrban
Megdőlt az Európa-csúcs.
Gergely István a kétszeres olimpiai bajnokunk felkészüléséről beszélt. Elárulta, hogy Milák Kristóf ugyan edz, de idén már nem versenyez.
Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke a Blikknek többek között Milák Kristófról is beszélt. A lapnak elmondta, hogy úszóklasszisunk edzésben van, de versenyezni idén nem láthatjuk.
A kétszeres olimpiai bajnok pillangókirály a tavalyi párizsi játékok után idén újra a 2023-as műsort adta elő, azaz az áprilisi országos bajnokságon még elindult, aztán a tervekkel ellentétben mégis kihagyta az év fő versenyét, a nyári világbajnokságot Szingapúrban – emlékeztetett cikkében a Magyar Nemzet, amely hozzátette: azóta nagy a csend Milák körül, csak annyi változott, hogy már a találgatások is megszűntek arról, edz vagy nem edz, mert lassan természetessé vált, ami azelőtt ilyen szinten elképzelhetetlen volt.
Gergely István most vele kapcsolatban elárulta, hogy edzésben van, de versenyezni 2025-ben nem láthatjuk. Pedig a rövid pályás szezon csak most indul be, kezdődik a Világkupa-sorozat, decemberben pedig Lublinban Európa-bajnokságot rendeznek.
Kristófról annyit tudok mondani, hogy nem tervezi az indulást sem a novemberi rövid pályás országos bajnokságon, sem a decemberi lublini Európa-bajnokságon, de azt meg tudom erősíteni, hogy edz”
– fogalmazott a Honvéd elnöke.
