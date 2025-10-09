Új információk láttak napvilágot Milák Kristófról – kiderült, mikor tér vissza

Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke a Blikknek többek között Milák Kristófról is beszélt. A lapnak elmondta, hogy úszóklasszisunk edzésben van, de versenyezni idén nem láthatjuk.

Milák Kristóf edzésben van (Derencsényi István/MTI/MTVA)

A kétszeres olimpiai bajnok pillangókirály a tavalyi párizsi játékok után idén újra a 2023-as műsort adta elő, azaz az áprilisi országos bajnokságon még elindult, aztán a tervekkel ellentétben mégis kihagyta az év fő versenyét, a nyári világbajnokságot Szingapúrban – emlékeztetett cikkében a Magyar Nemzet, amely hozzátette: azóta nagy a csend Milák körül, csak annyi változott, hogy már a találgatások is megszűntek arról, edz vagy nem edz, mert lassan természetessé vált, ami azelőtt ilyen szinten elképzelhetetlen volt.