Nyolc évig tartotta Hosszú Katinka ezt a rekordot – most elvették tőle

Óriási a boldogság: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke (FOTÓ)
A kislány a Szofi nevet kapta a szüleitől.
Marrit Steenbergen Európa-csúcsot döntött 100 méteres vegyesúszásban. Az eddig rekordot Hosszú Katinka tartotta 2017 óta.
Marrit Steenbergen megdöntötte Hosszú Katinka Európa-csúcsát 100 méteres vegyesúszásban a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – számolt be róla az MTI.
A holland versenyző – aki később Ábrahám Minna előtt 200 méter gyorson is nyert – a csütörtöki fináléban 56.26 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis 2017-es, 56.51-es idejét adta át a múltnak.
Ugyanebben a számban a férfiaknál a svájci Noé Ponti óriási csatában, mindössze egyetlen századdal nyert a francia Maxime Grousset előtt.
A magyar csapat eddig négy ezüstérmet nyert a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, míg csütörtökön, Sárkány Zalán 1500 méter gyorson, Ábrahám a már említett 200 gyorson és a 4x50 m mixed gyorsváltó lett második.
