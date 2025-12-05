Ft
12. 05.
péntek
úszás Hosszú Katinka Európa-bajnokság

Nyolc évig tartotta Hosszú Katinka ezt a rekordot – most elvették tőle

2025. december 05. 10:51

Marrit Steenbergen Európa-csúcsot döntött 100 méteres vegyesúszásban. Az eddig rekordot Hosszú Katinka tartotta 2017 óta.

2025. december 05. 10:51
null

Marrit Steenbergen megdöntötte Hosszú Katinka Európa-csúcsát 100 méteres vegyesúszásban a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon – számolt be róla az MTI.

Hosszú Katinka
Marrit Steenbergen döntötte meg Hosszú Katinka Európa-csúcsát. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hosszú Katinka rekordja a múlté

A holland versenyző – aki később Ábrahám Minna előtt 200 méter gyorson is nyert – a csütörtöki fináléban 56.26 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis 2017-es, 56.51-es idejét adta át a múltnak. 

Ugyanebben a számban a férfiaknál a svájci Noé Ponti óriási csatában, mindössze egyetlen századdal nyert a francia Maxime Grousset előtt.

A magyar csapat eddig négy ezüstérmet nyert a lengyelországi kontinensviadalon, szerdán Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, míg csütörtökön, Sárkány Zalán 1500 méter gyorson, Ábrahám a már említett 200 gyorson és a 4x50 m mixed gyorsváltó lett második.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

