Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gelencsér Máté úszás Hosszú Katinka

Óriási a boldogság: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke (FOTÓ)

2025. október 03. 08:37

Megszületett Hosszú Katinka második kislánya, Szofi.

2025. október 03. 08:37
null

Háromszoros olimpiai bajnok úszónőnk, Hosszú Katinka péntek reggel a Facebook-oldalán osztotta meg a világgal a boldogságát, hogy megszületett a második kislánya, Szofi.

Szia Szofi, üdv a családban!

– írta a korábbi klasszis sportoló a közösségi médiában.

 

Hosszú Katinka szűk egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy a második gyermeküket várják férjével, Gelencsér Mátéval. Első kislányuk, Kamília 2023 nyarán született meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elégia
2025. október 03. 08:59
Jó egészséget mamának, babának, az egész családnak!
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. október 03. 08:51
GRATULALUNK !!!!!!
Válasz erre
2
0
anegy_
2025. október 03. 08:51
Gratulálok!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!