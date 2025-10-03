Óriási a boldogság: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke (FOTÓ)

„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka
Örömhír a javából!
Megszületett Hosszú Katinka második kislánya, Szofi.
Háromszoros olimpiai bajnok úszónőnk, Hosszú Katinka péntek reggel a Facebook-oldalán osztotta meg a világgal a boldogságát, hogy megszületett a második kislánya, Szofi.
Szia Szofi, üdv a családban!
– írta a korábbi klasszis sportoló a közösségi médiában.
Hosszú Katinka szűk egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy a második gyermeküket várják férjével, Gelencsér Mátéval. Első kislányuk, Kamília 2023 nyarán született meg.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert