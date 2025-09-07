Ft
úszás Hosszú Katinka várandósság terhesség

„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka

2025. szeptember 07. 12:28

Örömhír a javából! Hosszú Katinka ismét terhes.

2025. szeptember 07. 12:28
Háromszoros olimpiai bajnok úszónőnk, Hosszú Katinka a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét kisbabát vár.

Hosszú Katinka terhes
Hosszú Katinka terhes (Fotó: Katinka Hosszu/Facebook)

 

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled”

– olvasható a Facebook-posztjában.

Hosszú Katinka a második gyermekét várja 

A korábbi 36 éves klasszis sportolónak 2023 nyarán született meg az első kislánya, Kamília, most pedig férjével, Gelencsér Mátéval a második babájukat várják.

Hosszú Katinka az Instagram-történetében is megosztott egy képet (Fotó: instagram.com/stories/hosszukatinka)

