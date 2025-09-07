„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka

Az Iron Lady csodálatos pályafutása
A hátán vitte a magyar úszósportot Cseh Lászlóval, Gyurta Dániellel, elődei közül Egerszegi Krisztinával és Darnyi Tamással említhető egy lapon.
Örömhír a javából! Hosszú Katinka ismét terhes.
Háromszoros olimpiai bajnok úszónőnk, Hosszú Katinka a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét kisbabát vár.
Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled”
– olvasható a Facebook-posztjában.
A korábbi 36 éves klasszis sportolónak 2023 nyarán született meg az első kislánya, Kamília, most pedig férjével, Gelencsér Mátéval a második babájukat várják.
Ezt is ajánljuk a témában
A hátán vitte a magyar úszósportot Cseh Lászlóval, Gyurta Dániellel, elődei közül Egerszegi Krisztinával és Darnyi Tamással említhető egy lapon.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA