„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled” – hatalmas bejelentést tett Hosszú Katinka

Háromszoros olimpiai bajnok úszónőnk, Hosszú Katinka a közösségi oldalán jelentette be, hogy ismét kisbabát vár.

Hosszú Katinka terhes (Fotó: Katinka Hosszu/Facebook)

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled”

– olvasható a Facebook-posztjában.

Hosszú Katinka a második gyermekét várja

A korábbi 36 éves klasszis sportolónak 2023 nyarán született meg az első kislánya, Kamília, most pedig férjével, Gelencsér Mátéval a második babájukat várják.