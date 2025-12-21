Ft
hotel lentulai Lentulai Krisztián Magyar Péter Lázár János

„Nincs revansvágyam Magyar Péter felett, bár tett érte” – Lázár János volt a Hotel Lentulai vendége

2025. december 21. 10:09

Lázár János volt a Hotel Lentulai vendége, ahol Lentulai Krisztián kérdéseire nemcsak a magyar politika állapotáról, hanem a következő évek tétjéről is nyíltan beszélt.

2025. december 21. 10:09
null

A miniszter szerint radikálisan átalakul a politikai kommunikáció: a hosszú beszédek kora lejárt, ma 30 másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat.

Lázár János részletesen beszélt a Lázár Info tapasztalatairól, az alulról szerveződő politizálásról és arról, miért tartja kulcskérdésnek az alázatot és a felkészültséget. 

Szóba került Orbán Viktor szerepe is: Lázár szerint a miniszterelnök politikai ereje abban rejlik, hogy a bonyolult brüsszeli vitákat képes a magyar családok nyelvére lefordítani.

A beszélgetés egyik legélesebb része Magyar Péter megítélése volt, valamint a kegyelmi botrány politikai következményeinek elemzése. A végén jött a szokásos személyeskedő rovat, kemény jelzők, és a Hotel Lentulai védjegyévé vált személyes, mégis politikailag súlyos pillanatok.

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 21. 10:32 Szerkesztve
a hosszú beszédek kora lejárt, ma 30 másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat." Ezt ki állapította meg orbán?.Igaza lehet ezzel lehet választást nyerni :ADADADÖDÖDAD. Tömör ,lényegre törő,és jövőbe látó gondolat.😂😂😂😁👍👍👍Kb 30 mp es üzenetekkel kommunikálhat majd 2026 ban a beszélőn, látogatásakor a kevlármalac.😁😁😁😁😜😜
