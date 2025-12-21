„Nincs revansvágyam Magyar Péter felett, bár tett érte” – Lázár János volt a Hotel Lentulai vendége

A miniszter szerint radikálisan átalakul a politikai kommunikáció: a hosszú beszédek kora lejárt, ma 30 másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat.

Lázár János részletesen beszélt a Lázár Info tapasztalatairól, az alulról szerveződő politizálásról és arról, miért tartja kulcskérdésnek az alázatot és a felkészültséget.

Szóba került Orbán Viktor szerepe is: Lázár szerint a miniszterelnök politikai ereje abban rejlik, hogy a bonyolult brüsszeli vitákat képes a magyar családok nyelvére lefordítani.

A beszélgetés egyik legélesebb része Magyar Péter megítélése volt, valamint a kegyelmi botrány politikai következményeinek elemzése. A végén jött a szokásos személyeskedő rovat, kemény jelzők, és a Hotel Lentulai védjegyévé vált személyes, mégis politikailag súlyos pillanatok.