„Nincs revansvágyam Magyar Péter felett, bár tett érte” – Lázár János volt a Hotel Lentulai vendége
2025. december 21. 10:09
Lázár János volt a Hotel Lentulai vendége, ahol Lentulai Krisztián kérdéseire nemcsak a magyar politika állapotáról, hanem a következő évek tétjéről is nyíltan beszélt.
A miniszter szerint radikálisan átalakul a politikai kommunikáció: a hosszú beszédek kora lejárt, ma 30 másodperces, világos üzenetek döntik el a választásokat.
Lázár János részletesen beszélt a Lázár Info tapasztalatairól, az alulról szerveződő politizálásról és arról, miért tartja kulcskérdésnek az alázatot és a felkészültséget.
Szóba került Orbán Viktor szerepe is: Lázár szerint a miniszterelnök politikai ereje abban rejlik, hogy a bonyolult brüsszeli vitákat képes a magyar családok nyelvére lefordítani.
A beszélgetés egyik legélesebb része Magyar Péter megítélése volt, valamint a kegyelmi botrány politikai következményeinek elemzése. A végén jött a szokásos személyeskedő rovat, kemény jelzők, és a Hotel Lentulai védjegyévé vált személyes, mégis politikailag súlyos pillanatok.
