Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
12. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
keleti pályaudvar villamos BKV 37 őrház kőbánya felső főváros Budapest bkk felújítás

Halálvillamos – egyértelműen felújításra szorul a történelmi budapesti vonal

2025. december 21. 06:07

A 37-es villamosvonal Őrház és Pongrácz úti lakótelep közötti szakaszának rekonstrukciója a szükséges anyagi forrás rendelkezésre állása esetén a BKV Zrt. középtávú terveiben szerepel, tudta meg a Mandiner. Az egykori „budapesti halálvillamos” ismét felújításra szorul.

2025. december 21. 06:07
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A főváros misztikus villamosvonalának egy szakasza tragikus állapotba került. Az egykori „budapesti halálvillamos” ismét felújításra szorul, különösen annak fényében, hogy nem is olyan régen bebizonyosodott: szükség van a viszonylatra. A mai 37-es villamos vonalán, a Keleti pályaudvar 2025-ös felújítása idején 37E jelzéssel működött a főváros első expresszvillamosa.

Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul
Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
Tovább a cikkhezchevron

Miért éppen „halálvillamos”?

A Rókus kórház és a kőbányai Új köztemető közötti városi vasút előzményei 1887-re nyúlnak vissza, amikor a Lindheim és Társa vállalkozás engedélyt kapott egy gőzüzemű városi vasút megépítésére, elsősorban temetkezési célú forgalom kiszolgálására. A vonalat a Budapesti Városi Vasút 1891. október 31-én nyitotta meg gőzvontatással. Röviddel ezután, november 6-án elindult az Őrháztól a Liget térig vezető szárnyvonal is.

A vonal gyors műszaki fejlődésen ment keresztül: 1893–1894 között megkezdődött és lezárult a villamosítás, amelynek eredményeként a Rókus kórház–Liget tér szakasz fővonallá, míg az Őrház–temető közötti rész szárnyvonallá vált. A temetői szakasz is villamosüzemű lett, a vonal több ponton kétvágányúvá épült át, és jelentős végállomási, illetve műtárgyi fejlesztések valósultak meg.

1897-ben újabb hosszabbításokra került sor (Izraelita temető, Kápolna tér), majd ugyanebben az évben megszűnt a gőzüzem. A villamosítás után már a belváros felől is közvetlen járatok közlekedtek. Az 1910-ben bevezetett viszonylatszámok szerint a Rókus kórház–Kápolna tér közötti vonal a 26-os, míg a kórház és a temető közötti viszonylat a 28-as jelzést kapta.

Az első világégés idején a 28-as viszonylaton közlekedő szerelvényekkel a háborúban elhunytakat is szállították a temetőbe, innen ered a „halálvillamos” elnevezés. Manapság „temetői járatként” is emlegetik.

1958-ban a 28-as és a 37-es kőbányai útvonalát felcserélték, azóta a 37-es villamos közlekedik a Salgótarjáni utca–Kolozsvári utca viszonylaton.

Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul

A fentebb említett zónázó 37E villamosjárat a Blaha Lujza tér metróállomás (Népszínház utca) és a Sörgyár megállók között közlekedett, érintve Kőbánya felső vasútállomást. A fejpályaudvar rekonstrukciója miatt számos vonat – így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, valamint az Agria és Mátra InterRégió járatok – a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekedtek, onnan indultak.

Annak érdekében, hogy a fővárosba vonattal érkezők minél gyorsabban, a budapesti csúcsforgalmat elkerülve elérjék a Hungária körutat, a Nagykörutat, a belvárost, illetve az M2-es és M4-es metrót, elindították a „harminchetes expresszt”.

A 37-es, 37A és 37E villamosok együttesen jelentős segítséget nyújtottak az utazóknak.

A 37E egyúttal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) villamosgyorsítási programjának előfutáraként, tesztüzemeként is szolgált, amelynek keretében a szolgáltatás versenyképességének javítását vizsgálták.

A kőbányai pályaszakasz – legalábbis annak egy része, az Őrház és a Pongrácz úti lakótelep megállóhelyek között – azonban igencsak megviselt állapotban van. Szinte biztosra vehető, hogy a nyár végi, szeptemberi villamosdömping, amikor a csúcsidőszakban 3–5 percenként közlekedtek a szerelvények, tovább rontott a helyzeten.

Az érintett szakasz legutóbb 2012 őszén esett át átfogó felújításon. (Azt megelőzően 2009 őszén nyúltak hozzá a pályához, amikor is kibontották az 1996 szeptemberéig közlekedő vásárvári villamos [29, 29Y] kiágazását.)

A rekonstrukció során:

  • a Pongrácz úti vasúti felüljáró szerkezeti elemeit és a teljes vasúti pályát korszerűsítették; kicserélték a régi hossztartókat és a hossztartó-konzolok elemeit, beépítették az új hídfasorokat, valamint elvégezték a harmadfokú hídfelújítást, amelynek részeként a híd teljes korrózióvédelmet kapott;
  • a felújítás része volt a vágányok teljes cseréje és az alépítmény rekonstrukciója a hídon és attól az Őrház irányába: az elavult síneket és alépítményt új anyagokkal építették ki;
  • emellett mindkét Pongrácz úti lakótelepi végállomás peronjait is megújították, és kisebb áramellátási munkákat végeztek.

Ezt is ajánljuk a témában

Demszky után Karácsony: több mint 20 éve tart már a BKV klímakálváriája

Úgy tűnik, a tömegközlekedési eszközök klimatizációjával folyamatosan meggyűlik a baja a Budapesti Közlekedési Zrt-nek. És most nem csak a hármas metró szerelvényeinek máig megoldatlan klímahiánya, vagy az ugyancsak légkondicionáló nélkül beszerzendő frankfurti R-wagen típusú villamosok említhetőek. A jelek szerint Karácsony Gergely folytatja a Demszky-korszakban megkezdett „gyakorlatot”.

Lehet, hogy egy idő után az úgynevezett lassújelek sem lesznek elegendőek...

Mint azt az alábbi képeken (galériánkban) is láthatják, az elmúlt 13 esztendő nem múlt el nyomtalanul. A betonágyazatba visszahelyezett talpfák elkorhadtak, a síntartó csavarok a levegőben lógnak, sok helyen csupán a toldozgatás-foldozgatás nyomai fedezhetők fel.

Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul

Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul

A főváros misztikus villamosvonalának egy szakasza tragikus állapotba került. Az egykori „budapesti halálvillamos” ismét felújításra szorul, különösen annak fényében, hogy nem is olyan régen bebizonyosodott: szükség van a viszonylatra. A mai 37-es villamos vonalán, a Keleti pályaudvar 2025-ös felújítása idején 37E jelzéssel működött a főváros első expresszvillamosa.

A Mandiner kérdésére a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) közölte:

  • „A villamospályák állapotát a teljes vonalhálózaton – az előírt időközönként és módszerekkel – több szinten rendszeresen ellenőrizzük.
  • Amennyiben a forgalombiztonságot érintő jelenséget tapasztalunk, azonnal intézkedünk, a hibák javítását priorizáltan elvégezzük.
  • Üzemeltetési és fenntartási feladatainkat a rendelkezésre álló források függvényében, a műszaki és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve folyamatosan végezzük. (…)
  • Szakembereink minden rendelkezésükre álló eszközzel azon dolgoznak, hogy a főváros villamoshálózatát megbízhatóan, biztonságosan, utas- és lakosságbarát módon üzemeltessék.”

Ami a konkrét szakaszt illeti, a vállalat úgy fogalmazott: a 37-es villamosvonal Őrház és Pongrácz úti lakótelep közötti szakaszának felújítása a szükséges anyagi forrás rendelkezésre állása esetén középtávú terveikben szerepel.

Nyitókép és belső kép forrása: Facebook/BKK, Galéria forrása: Nagy Gábor/Mandiner.hu

Egy archív felvétel a környékről:

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!