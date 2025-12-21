Halálvillamos – egyértelműen felújításra szorul a történelmi budapesti vonal

Budapesti halálvillamos: a történelmi vonal ismét felújításra szorul

A fentebb említett zónázó 37E villamosjárat a Blaha Lujza tér metróállomás (Népszínház utca) és a Sörgyár megállók között közlekedett, érintve Kőbánya felső vasútállomást. A fejpályaudvar rekonstrukciója miatt számos vonat – így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, valamint az Agria és Mátra InterRégió járatok – a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekedtek, onnan indultak.

Annak érdekében, hogy a fővárosba vonattal érkezők minél gyorsabban, a budapesti csúcsforgalmat elkerülve elérjék a Hungária körutat, a Nagykörutat, a belvárost, illetve az M2-es és M4-es metrót, elindították a „harminchetes expresszt”.

A 37-es, 37A és 37E villamosok együttesen jelentős segítséget nyújtottak az utazóknak.

A 37E egyúttal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) villamosgyorsítási programjának előfutáraként, tesztüzemeként is szolgált, amelynek keretében a szolgáltatás versenyképességének javítását vizsgálták.