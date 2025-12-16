Ft
Kós Hubert Milák Kristóf úszás Sós Csaba Wladár Sándor vizes vb

A magyar szövetségi kapitány elárulta: van egy akkora klasszisunk, amekkorát még nem látott a Föld

2025. december 16. 13:06

Wladár Sándor és Sós Csaba is bizakodó a 2027-es budapesti vizes világbajnokságot illetően. A két szakvezető szerint Milák Kristóf és Kós Hubert is ott lesz a Duna Aréna medencéjében magyar színekben.

2025. december 16. 13:06
null

Mint ismert, hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy Budapesten rendezik meg a 2027-es vizes világbajnokságot. A Duna Arénában és az MVM Dome-ban rendezendő világeseményről magyar úszóvezetők, így Wladár Sándor és Sós Csaba is megszólaltak: mindketten Milák Kristóf reménybeli szerepvállalását hangsúlyozták az olimpia szempontjából is kulcsfontosságú versenyen. 

MILÁK Kristóf; CSIK Ferenc
Milák Kristófot a szakma is nagyon szeretné látni a budapesti vb-medencében (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Abszolút számolunk Kristóffal: tudja, hogy vissza kell jönnie és 2027-ben, Budapesten meg kell újra mutatnia, hogy ott van a legjobbak között.”

Az elnök gondolatait az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba is osztja, ő az Inforádiónak adott interjújában egyenesen úgy fogalmazott: 

Szeretném, ha visszajönne a legnagyobb úszónk, aki akkora, amekkorát még a Föld nem látott.” 

 

KÓS Hubert
Milák hiányában egyértelműen Kós Hubert a jelenlegi első számú aktív úszónk (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kós Hubert tiszta ideg

Sós Csaba emellett méltatta Kós Hubertet, aki mindig rendelkezésre áll, és határozottan jelzi a világversenyeken, hogy akar váltókat úszni, még akkor is, ha a gyorsváltó a program elején van, úgy is, hogy egyébként hátúszó, és pillangón is szívesen úszna, emiatt 

Tiszta ideg a pali. Kiveszi a részét a csapatból, számít neki az is, hiába ért el már mindent, világ- és Európa-csúcsot is, kell neki, hogy a váltó ne hatodik, hanem mondjuk negyedik vagy érmes legyen.”

Kós Hubertnek eredetileg a 200 és a 100 méter hát a fő száma, a következő olimpián azonban úgy alakulhat a program, hogy a 100 m pillangó a 200 m vegyes elé kerül a fontossági sorrendben. Sós Csaba szerint ezt az úszó el fogja tudni dönteni majd. „A 200 vegyesben a legjobb három között van a világon, és további előrelépési lehetősége van, nem volt éles ütközete ebben a számban korábban.”

(Fotó: MTI/Derencsényi István)

