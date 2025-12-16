A magyar szövetségi kapitány elárulta: van egy akkora klasszisunk, amekkorát még nem látott a Föld

Kós Hubert tiszta ideg

Sós Csaba emellett méltatta Kós Hubertet, aki mindig rendelkezésre áll, és határozottan jelzi a világversenyeken, hogy akar váltókat úszni, még akkor is, ha a gyorsváltó a program elején van, úgy is, hogy egyébként hátúszó, és pillangón is szívesen úszna, emiatt

Tiszta ideg a pali. Kiveszi a részét a csapatból, számít neki az is, hiába ért el már mindent, világ- és Európa-csúcsot is, kell neki, hogy a váltó ne hatodik, hanem mondjuk negyedik vagy érmes legyen.”

Kós Hubertnek eredetileg a 200 és a 100 méter hát a fő száma, a következő olimpián azonban úgy alakulhat a program, hogy a 100 m pillangó a 200 m vegyes elé kerül a fontossági sorrendben. Sós Csaba szerint ezt az úszó el fogja tudni dönteni majd. „A 200 vegyesben a legjobb három között van a világon, és további előrelépési lehetősége van, nem volt éles ütközete ebben a számban korábban.”