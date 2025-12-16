A magyar szövetségi kapitány elárulta: van egy akkora klasszisunk, amekkorát még nem látott a Föld

Milák Kristóf elárulta: méltóképpen szeretné befejezni pályafutását
Nyíregyházán vagy Los Angelesben?
Wladár Sándor és Sós Csaba is bizakodó a 2027-es budapesti vizes világbajnokságot illetően. A két szakvezető szerint Milák Kristóf és Kós Hubert is ott lesz a Duna Aréna medencéjében magyar színekben.
Mint ismert, hétfőn hivatalosan is bejelentették, hogy Budapesten rendezik meg a 2027-es vizes világbajnokságot. A Duna Arénában és az MVM Dome-ban rendezendő világeseményről magyar úszóvezetők, így Wladár Sándor és Sós Csaba is megszólaltak: mindketten Milák Kristóf reménybeli szerepvállalását hangsúlyozták az olimpia szempontjából is kulcsfontosságú versenyen.
A MÚSZ-elnök Wladár az M4 Sportnak adott interjújában elmondta, ez lesz „az első világverseny, ahol váltókban, nyílt vízen és más számokban is indulási jogot lehet szerezni Los Angelesre. Úszásban 41 éremátadó hely lesz, ami egy nagyon nagy szám, és itt tudunk majd a Los Angeles-i SoFi Stadionhoz kicsit hasonló hangulatot megvalósítani, hiszen 10-15.000 nézővel számolunk.” Az elnök leszögezte, a jelenleg a medencés edzéseket szabotáló Milákkal számolnak a budapesti vb-re:
Abszolút számolunk Kristóffal: tudja, hogy vissza kell jönnie és 2027-ben, Budapesten meg kell újra mutatnia, hogy ott van a legjobbak között.”
Az elnök gondolatait az úszók szövetségi kapitánya, Sós Csaba is osztja, ő az Inforádiónak adott interjújában egyenesen úgy fogalmazott:
Szeretném, ha visszajönne a legnagyobb úszónk, aki akkora, amekkorát még a Föld nem látott.”
Sós Csaba emellett méltatta Kós Hubertet, aki mindig rendelkezésre áll, és határozottan jelzi a világversenyeken, hogy akar váltókat úszni, még akkor is, ha a gyorsváltó a program elején van, úgy is, hogy egyébként hátúszó, és pillangón is szívesen úszna, emiatt
Tiszta ideg a pali. Kiveszi a részét a csapatból, számít neki az is, hiába ért el már mindent, világ- és Európa-csúcsot is, kell neki, hogy a váltó ne hatodik, hanem mondjuk negyedik vagy érmes legyen.”
Kós Hubertnek eredetileg a 200 és a 100 méter hát a fő száma, a következő olimpián azonban úgy alakulhat a program, hogy a 100 m pillangó a 200 m vegyes elé kerül a fontossági sorrendben. Sós Csaba szerint ezt az úszó el fogja tudni dönteni majd. „A 200 vegyesben a legjobb három között van a világon, és további előrelépési lehetősége van, nem volt éles ütközete ebben a számban korábban.”
(Fotó: MTI/Derencsényi István)