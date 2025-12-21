Ft
Ordibálás volt, válaszok nem: itt a lista arról, mit hallgatott el gyáván Magyar Péter a színpadon

2025. december 21. 09:00

Miközben egész Európa az 50 ezer milliárdos háborús számlától hangos, a Tisza Párt elnöke egyetlen szótagot sem mert vesztegetni a témára. A kiabálás mögött kínos csend húzódik a magyarokat leginkább érintő ügyről, mert Magyar Péter nem mer szembemenni brüsszeli főnökeivel – mutatjuk, mi maradt ki a szónoklatból.

2025. december 21. 09:00
null

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben Magyar Péter legutóbbi, szegedi beszédére reagált. A képviselő a Fidesz gyűlésről hazafelé tartva, a kocsiban hallgatta meg az ellenzéki politikus beszédét.

Egy politikai beszéd stílusa mindig ízlés kérdése, de én nagyon rég nem hallottam olyan beszédet, amelyet szinte végig ordibálva adnak elő

– írta a képviselő, majd hozzátette, hogy a beszéd tartalmi elemi még ennél is súlyosabbak, és komoly kérdéseket vet fel.

Dömötör bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetekben az egész európai politika első számú témája az Ukrajnának szánt nagy pénzügyi csomag volt. Azon belül is az, hogy miből fedezzék az ehhez tervezett 50 ezer milliárd forintnyi összeget. A képviselő szerint nem volt médium a földrészen, amely ne címlapokon taglalta volna az ügyet, és nem volt politikus, aki ne foglalt volna állást. 

Ezzel szemben Magyar Péter a szegedi beszédében hallgatott a kérdésről.

„Egyetlen szótagnyi beszédrészletet sem szentelt annak, hogy mit gondol erről az ügyről, ami egyébként minden európai ország költségvetését meghatározza jó pár évre” – írta. Dömötör szerint Magyar Péter azért hallgat, „mert azok, akik jelölték, és akiknek a pártjában ül, a leghangosabb háborús héják ebben a kérdésben.” 

„Von der Leyen asszony és Weber úr másról sem beszéltek egész héten, például a strasbourgi plenáris ülésen is, hogy minden tagországnak kötelessége összedobni a következő háborúfinanszírozási részletet.” – tette hozzá.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2025. december 21. 10:03
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
states-2
2025. december 21. 09:46
A hordószónoknál kong a hordó az ürességtől.
Válasz erre
4
0
pollip
2025. december 21. 09:43
MP Ursula és Weber döglött lován akar vágtatni. Mondhatnám, hogy MP rossz lóra tett.
Válasz erre
4
0
faramuci
2025. december 21. 09:38
Egyszerű.Azért nem beszél róla mert teljesen fogalmatlan....ennyi😁
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!