Ordibálás volt, válaszok nem: itt a lista arról, mit hallgatott el gyáván Magyar Péter a színpadon

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben Magyar Péter legutóbbi, szegedi beszédére reagált. A képviselő a Fidesz gyűlésről hazafelé tartva, a kocsiban hallgatta meg az ellenzéki politikus beszédét.

Egy politikai beszéd stílusa mindig ízlés kérdése, de én nagyon rég nem hallottam olyan beszédet, amelyet szinte végig ordibálva adnak elő

– írta a képviselő, majd hozzátette, hogy a beszéd tartalmi elemi még ennél is súlyosabbak, és komoly kérdéseket vet fel.