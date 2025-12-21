Ordibálás volt, válaszok nem: itt a lista arról, mit hallgatott el gyáván Magyar Péter a színpadon

Ezzel szemben Magyar Péter a szegedi beszédében hallgatott a kérdésről.
„Egyetlen szótagnyi beszédrészletet sem szentelt annak, hogy mit gondol erről az ügyről, ami egyébként minden európai ország költségvetését meghatározza jó pár évre” – írta. Dömötör szerint Magyar Péter azért hallgat, „mert azok, akik jelölték, és akiknek a pártjában ül, a leghangosabb háborús héják ebben a kérdésben.”
„Von der Leyen asszony és Weber úr másról sem beszéltek egész héten, például a strasbourgi plenáris ülésen is, hogy minden tagországnak kötelessége összedobni a következő háborúfinanszírozási részletet.” – tette hozzá.
