Trump hírszerzési főnöke leleplezte a nagy hazugságot: a „mélyállam” már a világháborúval riogat, de az igazság egészen más

Tulsi Gabbard nem finomkodott: lerántotta a leplet a propagandáról, ami alá akarja ásni az elnök béketerveit. A hírszerzési igazgató szerint a NATO és az EU szándékosan hazudik arról, hogy Oroszország meg akarja hódítani Európát.