Olcsó másolat: Magyar Péter még a Fidesz egyik ikonikus himnuszát is lenyúlta (VIDEÓ)
A liberális politikusnak nincs túl sok önálló gondolata. Az Ismerős Arcok énekese velősen reagált Magyar Péter akciójára.
És a libsi újságírók tapsikolnak.
„Ez az ökör tényleg a Nélküledre vonult be a szegedi háborús tüntetésére????
És a libsi újságírók tapsikolnak, miközben eddig hányingert kaptak a Nélküledtől meg a nemzeti lobogó látványától!”
Fotó: Bálint Szentgallay/AFP