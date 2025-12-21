Ft
12. 21.
vasárnap
Magyar Péter bevonulás

Ez az ökör tényleg a Nélküledre vonult be a szegedi háborús tüntetésére?

2025. december 21. 07:36

És a libsi újságírók tapsikolnak.

2025. december 21. 07:36
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Ez az ökör tényleg a Nélküledre vonult be a szegedi háborús tüntetésére????

És a libsi újságírók tapsikolnak, miközben eddig hányingert kaptak a Nélküledtől meg a nemzeti lobogó látványától!”

Fotó: Bálint Szentgallay/AFP

 

Syr Wullam
2025. december 21. 08:00
Valahol messze felsír egy Miklósi Gábor. 😁😁😁
kapor tyütyü
2025. december 21. 07:58 Szerkesztve
Nyugi van! Alig ezer, pár száz odautaztatott híve gerjedt rá mindössze, amúgy a lőtéri kutya se hugyozta oldalba Szegeden. Gém óver van tiszások.
gullwing
2025. december 21. 07:46
Ezek agyhalottak, ne csodálkozzunk ezen! Lent is fent is középen is....
states-2
2025. december 21. 07:45
Pszichopata majom, aki azt hiszi, az a siker titka, ha utánozza Orbánt. Csak hát az epigon soha nem előzi az eredetit, marad szánalmas hamisítvány.
