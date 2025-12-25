Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter tölgyessy péter vásárhelyi mária partizán orbán viktor

Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

2025. december 25. 09:07

Azért mindennek van határa.

2025. december 25. 09:07
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Tölgyessy Péter a Partizán műsorában adott egy értékelést a politikai helyzetről. Az évértékelő interjúban keményen kritizálta a Tisza Párt vezérét. A politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek. Majd hozzátette, a Tisza Párt elnöke mögött vagy nincs stratégiai gondolkodás, vagy titkolja. 

Ezek a mondatok kiverték a biztosítékot a felhergelt tiszás kommentelőknél és nagyon csúnyán megtámadták Tölgyessyt. Olyan gusztustalan, vállalhatatlan stílusban, hogy még Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele is megszólalt a témában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
Tovább a cikkhezchevron

Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán mondta el a véleményét Magyar Péter követőiről:

Ezt is ajánljuk a témában

»Tölgyessy politikai pályafutásával és aktuális véleményével kapcsolatban nyilván sokféle kritikát lehet megfogalmazni, számos kérdésben én magam sem értek egyet vele. (...) Ám most, miután az interjúban számos kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és a Tisza »Párt« tevékenységével kapcsolatban, a Partizán – önmagukat nyilvánvalóan demokratának gondoló – kommentelői, elképesztő gyűlöletcunamit zúdítottak rá.«”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 25. 10:59
minden pofon jo helyre megy . SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2025. december 25. 10:47
Na még lámpaernyős Marika is kiakadt !
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. december 25. 09:42
Csak bekapcsolt a vészriasztó rendszere. Az orrtársat meg kell védeni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!