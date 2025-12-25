Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

„Tölgyessy Péter a Partizán műsorában adott egy értékelést a politikai helyzetről. Az évértékelő interjúban keményen kritizálta a Tisza Párt vezérét. A politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek. Majd hozzátette, a Tisza Párt elnöke mögött vagy nincs stratégiai gondolkodás, vagy titkolja.

Ezek a mondatok kiverték a biztosítékot a felhergelt tiszás kommentelőknél és nagyon csúnyán megtámadták Tölgyessyt. Olyan gusztustalan, vállalhatatlan stílusban, hogy még Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele is megszólalt a témában.