Orbán egyik legnagyobb ellenfele teljesen kiakadt Magyar Péter alpári követőire

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
Azért mindennek van határa.
„Tölgyessy Péter a Partizán műsorában adott egy értékelést a politikai helyzetről. Az évértékelő interjúban keményen kritizálta a Tisza Párt vezérét. A politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek. Majd hozzátette, a Tisza Párt elnöke mögött vagy nincs stratégiai gondolkodás, vagy titkolja.
Ezek a mondatok kiverték a biztosítékot a felhergelt tiszás kommentelőknél és nagyon csúnyán megtámadták Tölgyessyt. Olyan gusztustalan, vállalhatatlan stílusban, hogy még Orbán Viktor egyik legnagyobb ellenfele is megszólalt a témában.
Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán mondta el a véleményét Magyar Péter követőiről:
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
»Tölgyessy politikai pályafutásával és aktuális véleményével kapcsolatban nyilván sokféle kritikát lehet megfogalmazni, számos kérdésben én magam sem értek egyet vele. (...) Ám most, miután az interjúban számos kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel és a Tisza »Párt« tevékenységével kapcsolatban, a Partizán – önmagukat nyilvánvalóan demokratának gondoló – kommentelői, elképesztő gyűlöletcunamit zúdítottak rá.«”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP