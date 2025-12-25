Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy Imre Kern András telex Kádár János

Elmesélte Kern András, hogyan fogott kezet Kádár Jánossal, miután „Nagy Imre gyilkosa” megdicsérte őt

2025. december 25. 10:23

Akkor nem az jutott eszébe, „hogy pusztuljanak az oroszok” – fogalmazott a művész, aki szerint a rendszerváltás előtt a színészeket jobban megbecsülte a magyar társadalom.

2025. december 25. 10:23
Kern András

„Kern András szerint a rendszerváltás előtt a színészeket jobban megbecsülte a magyar társadalom, és ez bizonyos előnyökkel járt a hentestől az SZTK-ig, de állítja, ő »olyan sok tejfölt azért nem vett le az egészről«” – olvasható a Telex/Karakter interjújának elején, melyet a lap Kern Andrással készített.

A beszélgetés során a művészt többek között arról is kérdezték, hogy a „hatalom és politika hogyan telepszik rá a művészetre”. Erre válaszolva Kern András felidézte, hogyan fogott kezet Kádár Jánossal. Mint felidézte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
Tovább a cikkhezchevron

„Emlékszem, Várkonyi Zoltán – akit imádtam és aki az osztályfőnököm és a Vígszínház igazgatója volt –, egyszer odaadott nekem egy angol vígjátékot, hogy rendezzem meg. Valamikor szilveszter környékén volt a premierje, amire eljött Kádár elvtárs meg Aczél elvtárs. Az előadás után engem is bevittek a páholyukba, és Várkonyi bemutatott nekik mint egy fiatal srácot, aki most végzett a főiskolán, színész lesz vagy rendező, ő csinálta ezt a darabot. Mire Kádár azt mondta (Kern itt Kádár János hangjára vált): „Nagyon jó, Kern elvtárs, gratulálunk, nagyon sokat nevettünk, és jól éreztük magunkat.”

Nekem ekkor nem az jutott eszembe, hogy nem fogok kezet Kádár Jánossal, Nagy Imre gyilkosával, vagy hogy azt mondjam, hogy pusztuljanak az oroszok, hanem nyújtottam a kezem a párt első titkárának meg a kultúra első emberének. Nem voltam valami nagy ellenálló, igaz, pártszimpatizáns se.”

A teljes interjút ide kattintva olvashatja.

Nyitóképen Kern András. Fotó: MTI / Balogh Zoltán

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. december 25. 11:19
Büdös bunkó! Tanulj meg parkolni!
Válasz erre
0
0
tinodi-lightos-sebestyen
2025. december 25. 11:18
Kicsit más perspektívából nézve a kérdést: Kern is, sőt az egész művészgenerációja (balosok, jobbosok egyaránt) elvesztették a 30 alatti korosztályokat. Ezek nem járbak színházba, magyar filmet nem néznek. Jó, ha 1-2 százalékuk, tudja, ki az a Kern
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 25. 11:17
Kern egy egesz jo szinesz lett, ezek a beelpesti kamposorruak valahogy minden rendszerben a talpukra esnek De nem lehet azt mondani, hogy rossz szinesz
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. december 25. 11:07
Mivel Kern Wikipédiájában még az is meg van örökítve, hogy ő volt a Majom #5 szinkronhangja ( a Dzsungel könyve filmben, 1979), nagyon kíváncsi lennék melyik színdarabot felejtette ki a rendezéseinek a felsorolásából......
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!