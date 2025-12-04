Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szabó Szebasztián Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság úszás váltó Németh Nándor

A magyarok sem hittek a szemüknek: döbbenetes hiba az Európa-bajnokságon (VIDEÓ)

2025. december 04. 16:35

Meghibásodott az időmérő rendszer a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. A magyar váltó mögött célba érő horvátoknál világcsúcsot jelzett, de ez teljességgel lehetetlen.

2025. december 04. 16:35
null

Eddig nagyszerűen szerepelnek a magyar váltók a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon – írja a Magyar Nemzet –, hiszen csütörtök (ma) este is lesz döntős magyar csapat, ahogy a viadal első két napján is volt. A női 4x50 méteres gyorsváltó korábban hatodik, a mixed 4x50 méteres vegyesváltó ötödik lett a kontinenstornán, csütörtök délelőtt pedig az ötödik legjobb idővel a Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Senánszky Petra, Ugrai Panna összeállítású mixed 4x50 méteres gyorsváltó is bejutott a fináléba.

Ezt is ajánljuk a témában

Abban az előfutamban, amelyben a magyarok is szerepeltek, történt egy elképesztő technikai hiba: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

meghibásodott az időmérő rendszer, és azt írta ki, hogy a mieink mögött célba érő horvátok 42 másodperces világcsúcsot úsztak, de ez gyakorlatilag lehetetlen eredmény.

A szám világrekordja ugyanis 2022 decembere óta 1:27.33 perc, amit a franciák repesztettek a három évvel ezelőtti, ausztráliai világbajnokságon. Az, hogy egy váltó feleennyi idő alatt leússza a távot, elképzelhetetlen.

 

Hamar ki is derült, hogy az eredmény téves, a horvátok valójában 1:30.88 perces időt mentek, de hetedikként ezzel is bejutottak a döntőbe. 

A csütörtök esti programban a mixed 4x50-es gyorsváltónkon kívül 

  • Ábrahám Minna és Pádár Nikolett (200 méter gyors), 
  • valamint Betlehem Dávid és Sárkány Zalán (1500 méter gyors) 

is döntőt úszik.

Nyitókép: Facebook / Magyar Úszó Szövetség

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!