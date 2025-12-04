A magyarok sem hittek a szemüknek: döbbenetes hiba az Európa-bajnokságon (VIDEÓ)

A világ egyik legjobb edzője nem ismer tréfát: ezt az öt szabályt Kós Hubertnek is muszáj betartania
Ha ezek sérülnek, akkor nagy baj van.
Meghibásodott az időmérő rendszer a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. A magyar váltó mögött célba érő horvátoknál világcsúcsot jelzett, de ez teljességgel lehetetlen.
Eddig nagyszerűen szerepelnek a magyar váltók a lengyelországi Lublinban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon – írja a Magyar Nemzet –, hiszen csütörtök (ma) este is lesz döntős magyar csapat, ahogy a viadal első két napján is volt. A női 4x50 méteres gyorsváltó korábban hatodik, a mixed 4x50 méteres vegyesváltó ötödik lett a kontinenstornán, csütörtök délelőtt pedig az ötödik legjobb idővel a Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Senánszky Petra, Ugrai Panna összeállítású mixed 4x50 méteres gyorsváltó is bejutott a fináléba.
Abban az előfutamban, amelyben a magyarok is szerepeltek, történt egy elképesztő technikai hiba:
meghibásodott az időmérő rendszer, és azt írta ki, hogy a mieink mögött célba érő horvátok 42 másodperces világcsúcsot úsztak, de ez gyakorlatilag lehetetlen eredmény.
A szám világrekordja ugyanis 2022 decembere óta 1:27.33 perc, amit a franciák repesztettek a három évvel ezelőtti, ausztráliai világbajnokságon. Az, hogy egy váltó feleennyi idő alatt leússza a távot, elképzelhetetlen.
Hamar ki is derült, hogy az eredmény téves, a horvátok valójában 1:30.88 perces időt mentek, de hetedikként ezzel is bejutottak a döntőbe.
A csütörtök esti programban a mixed 4x50-es gyorsváltónkon kívül
is döntőt úszik.
