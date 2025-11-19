A világ egyik legjobb edzője nem ismer tréfát: ezt az öt szabályt Kós Hubertnek is muszáj betartania

Emellett fontos a megfelelő ellenálló, alkalmazkodó képesség. Az, hogy a siker folyamatosan, automatikusan, magától jön egy tehetséges sportoló esetében, egy óriási illúzió! Edzőként arra kell megtanítanod a tanítványaid, hogyan viseljék a kudarcokat, amikor rosszul, rossz irányba mennek a dolgok. Mi a Texasi Egyetemen nem szeretnénk megóvni a versenyzőket a kudarctól, inkább arra tanítjuk őket, hogyan álljanak fel belőlük.
Az utolsó pillére a programunknak a tisztelet: a csapattársaid, az edződ, a folyamat, a környezeted, és nem utolsósorban saját magad felé!” – sorolta az amerikai tréner.
Később arról beszélt, hogy „Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszótechnikával érkezett hozzá”, ami a magyar edzők érdeme, akik elképesztő munkát végeztek vele. „Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük” – árulta el.
A legendás felkészítő arra is kitért, hogy azt követően, hogy Kós megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyesúszónak. Szerinte ez hosszú távú célnak ugyan jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának.
