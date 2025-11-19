A világ egyik legjobb edzője nem ismer tréfát: ezt az öt szabályt Kós Hubertnek is muszáj betartania

Az őszinteség,

a felelősségvállalás,

a versenyszellem,

az ellenálló, alkalmazkodóképesség (reziliencia) és

a tisztelet.

Ha betartjuk ezeket az életben és a munkánk során, akkor nem lehet probléma” – közölte Bowman, aki bővebben is beszélt ezekről.

„Az őszinteség egyszerűen hangzik, mégis nagyon fontos, tulajdonképpen mindennek ez az alapja. Az egészséges kapcsolat nem jöhet létre, ha az edző és tanítvány között nincs ez meg. A hazugságokat ki kell zárni, őszinte kommunikációra van szükség mindkét fél részéről: a sportolónak meg kell bíznia bennem, nekem pedig benne. Hogyan? Úgy, hogy átadja nekem az információt, a teljest, az igazit. Ha ez megsérül, na akkor van nagy baj.

A második – egyben a kedvencem –, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a cselekedeteiért. Tisztában kell lennie, hogy minden tett következményekkel jár. Megvannak a lehetőségeid, dönthetsz, akkor azt is el kell fogadnod, ami ezzel jár. A versenyzőinket minden esetben el kell számoltatni, de nem csak őket, saját magunkat is.

A harmadik, hogy legyen meg az egészséges versenyszellem. Nálunk az úszók például még az edzések után is versengenek. Megkapják kinyomtatva a napi programot, amellyel a végén azt játsszák, hogy ki dobja be először a kukába vagy ki tud messzebbre dobni. Ez nem újdonság, ősidők óta jellemzi az emberiséget.