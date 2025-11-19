Ft
Michael Phelps Kós Hubert Sport Forum Hungary Léon Marchand bob bowman Budapest

A világ egyik legjobb edzője nem ismer tréfát: ezt az öt szabályt Kós Hubertnek is muszáj betartania

2025. november 19. 17:02

Az edzők olyanok a sportban, mint a karmesterek, akik akkor lehetnek sikeresek, ha az egész zenekart jól össze tudják hangolni. A világhírű amerikai tréner, Bob Bowman úszásban alkotott maradandót, a budapesti Sport Forum Hungary keretében megrendezett Magyar Edzők Szakmai Napján többek között a szigorú alapelveiről is beszélt.

2025. november 19. 17:02
null
Nagy Péter

„Ma a magyar sportban minden feltétel adott a világszínvonalú munkához, de nyitottnak kell lenni a fejlődésre, minden területen a legmagasabb szintű tudásra és ennek összehangolására lesz szükség, ez lesz a kulcs a jövő sikereihez” – foglalta össze a Magyar Edzők Szakmai Napja lényegét Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. Az eseményre a Sport Forum Hungary kereteiben került sor a Groupama Arénában. Hozzátette: Magyarországon a sport területén minden tekintetben magasra tesszük a lécet: legyen szó a pályán való eredményességről, létesítményeink színvonaláról, sportdiplomáciáról vagy a szövetségek és az egyesületek jelentette háttérről. „A célunk az, hogy a sportvilág élvonalához tartozzunk” – jelentette ki. Schmidt Ádám az edzők szerepét a karmesterekhez hasonlította, akik akkor lehetnek sikeresek, ha az egész zenekart jól össze tudják hangolni. Úgy vélekedett, hogy régen egyszemélyes volt a zenekar, az étkezéstől az edzésmódszerekig, a pihenőidőtől a versenybeosztásig az edző döntött mindenről, mára azonban a sport rohamos fejlődésének köszönhetően ez a módszer egyre kevésbé vezet eredményre. Utóbbival egyetért a világhírű amerikai úszóedző, Bob Bowman is, aki minden idők legeredményesebb ötkarikás versenyzőjét, honfitársát, a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpst vezette a csúcsra, majd ugyanezt vitte véghez a francia Léon Marchand-nal és a magyar Kós Huberttel.

Bob Bowman, Kós Hubert, úszás
Bob Bowman öt alapszabályt fektet le az úszóinak / Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Bob Bowman: Ezt az öt alapszabályt Kós Hubertnek is be kell tartania

Online előadásában a 60 éves úszóedző értelemszerűen a sportban elért eredményekre fókuszált, és arra, hogy a csúcsteljesítményt miként lehet fenntartani hosszú távon. „Edzőként öt alapértékem van. Kérdezzék meg csak Hubit, meg tudja mondani, melyek ezek.

  • Az őszinteség,
  • a felelősségvállalás,
  • a versenyszellem,
  • az ellenálló, alkalmazkodóképesség (reziliencia) és
  • a tisztelet.

Ha betartjuk ezeket az életben és a munkánk során, akkor nem lehet probléma” – közölte Bowman, aki bővebben is beszélt ezekről.

„Az őszinteség egyszerűen hangzik, mégis nagyon fontos, tulajdonképpen mindennek ez az alapja. Az egészséges kapcsolat nem jöhet létre, ha az edző és tanítvány között nincs ez meg. A hazugságokat ki kell zárni, őszinte kommunikációra van szükség mindkét fél részéről: a sportolónak meg kell bíznia bennem, nekem pedig benne. Hogyan? Úgy, hogy átadja nekem az információt, a teljest, az igazit. Ha ez megsérül, na akkor van nagy baj.

A második – egyben a kedvencem –, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a cselekedeteiért. Tisztában kell lennie, hogy minden tett következményekkel jár. Megvannak a lehetőségeid, dönthetsz, akkor azt is el kell fogadnod, ami ezzel jár. A versenyzőinket minden esetben el kell számoltatni, de nem csak őket, saját magunkat is.

A harmadik, hogy legyen meg az egészséges versenyszellem. Nálunk az úszók például még az edzések után is versengenek. Megkapják kinyomtatva a napi programot, amellyel a végén azt játsszák, hogy ki dobja be először a kukába vagy ki tud messzebbre dobni. Ez nem újdonság, ősidők óta jellemzi az emberiséget.

Emellett fontos a megfelelő ellenálló, alkalmazkodó képesség. Az, hogy a siker folyamatosan, automatikusan, magától jön egy tehetséges sportoló esetében, egy óriási illúzió! Edzőként arra kell megtanítanod a tanítványaid, hogyan viseljék a kudarcokat, amikor rosszul, rossz irányba mennek a dolgok. Mi a Texasi Egyetemen nem szeretnénk megóvni a versenyzőket a kudarctól, inkább arra tanítjuk őket, hogyan álljanak fel belőlük. 

Az utolsó pillére a programunknak a tisztelet: a csapattársaid, az edződ, a folyamat, a környezeted, és nem utolsósorban saját magad felé!” – sorolta az amerikai tréner. 

Később arról beszélt, hogy „Kós Hubert fantasztikus aerob képességekkel és gyakorlatilag tökéletes úszótechnikával érkezett hozzá”, ami a magyar edzők érdeme, akik elképesztő munkát végeztek vele. „Az elején csak annyi volt a probléma, hogy az edzéseken nem tudott eléggé gyorsan úszni. Az első egy évben szinte csak azzal foglalkoztunk, hogy az anaerob, vagyis az úgynevezett oxigénhiányos állóképességét fejlesszük” – árulta el.

A legendás felkészítő arra is kitért, hogy azt követően, hogy Kós megdöntötte a világcsúcsot a juniorok között 200 méteres vegyesen, gyakorlatilag elkönyvelték vegyesúszónak. Szerinte ez hosszú távú célnak ugyan jó, de egy edzőnek meg kell keresnie, milyen specifikus támogatást tud adni tanítványának.

Bob Bowman előadásáról hamarosan bővebben is olvashatnak a Mandineren.

Díjazták a nevelőedzőket

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Gerevich György Nevelőedzői Díj szerda esti átadóünnepségén hangsúlyozta, hogy a magyar versenysport jövője elsősorban a nevelőedzőkön múlik. „Ma a gyerekeket percek alatt elképesztő mennyiségű inger és információ éri a digitális világban, ezért a nevelőedzőkre kiemelten nehéz feladat hárul, hogy rábírják a fiatalokat a sportolásra, és pedagógiai szakértelmüknek köszönhetően ott is tartsák őket az egyesületeikben” – emelte ki Schmidt. Rámutatott, a 2023-as évhez képest jövőre több mint három és félszeresére emelik a Nevelőedző Program éves támogatását, amelynek keretében a havi 200 ezer forintos bérezést 300 ezerre növelik, és a programot kiterjesztik a nem olimpiai sportágak támogatására is.

Gerevich György Nevelőedzői Díjban részesültek 2025-ben:

  • Csomai József vitorlázóedző, a Balatonfüredi Yacht Klub vezetője
  • Hajdú László cselgáncsedző, a Kőrős Judo SE vezetője
  • Halla Péter mesteredző, a Vasas párbajtőr szakágának vezetője
  • Hegedüs Zoltán utánpótlás-nevelő, a Hosszúpályi SE labdarúgóklub vezetője
  • Imrő Dezső súlyemelőedző, a Kisbér Vállalkozók SE alapítója
  • Kása Ferenc mesteredző, a Szegedi Vízisport Egyesület utánpótlás-nevelője
  • Lévai Zoltán birkózóedző, a Budapest Honvéd esztergomi központjának vezetője
  • Mácsik Miklós evezőedző, testnevelőtanár, osztályfőnök
  • Módos Viktória, a Kono Karate Klub alapítója, a kumite szakág edzője
  • Sikter Zsuzsanna testnevelőtanár, a Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület kerékpárszakosztályának edzője
  • Tóth István úszásoktató testnevelőtanár, a kiskunhalasi Fazekas Diáksport Egyesület vezetője
  • Turi-Varga Zsuzsanna úszásoktató, a Kőbánya SE úszószakosztályának edzője

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

