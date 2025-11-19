Olyan tanácsot adott a magyar olimpiai bajnok, ami mindenkinek aranyat érhet

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által szervezett eseményen a sikert sikerre halmozó 19 éves ikerlányok finn edzője, Suvi Mikkonen is elárult néhány kulisszatitkot a bajnokok felkészüléséről és köszönetet mondott a kiváló alapot biztosító családjuknak. Mártonéknál a szülők is hatalmas munkát végeztek.

Márton Viviána Párizsban a dobogó tetején

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Bő tíz évvel ezelőtt, már az első találkozásunkkor megláttam a szemükben azt a csillogást, amely az igazi bajnokokra jellemző. Tanulni akartak, nyitottak voltak és a kezdetektől rendkívül fogékonyak a fejlődésre. Ezek igazán különleges tulajdonságok, már az első pillanattól kezdve inspirálóan hatottak rám.