Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tekvondó Márton Viviana világbajnok

Olyan tanácsot adott a magyar olimpiai bajnok, ami mindenkinek aranyat érhet

2025. november 19. 14:21

Az olimpiai bajnok tekvondós, Márton Viviána és ikertestvére, a friss világbajnok Márton Luana győztes mentalitásról szóló panelbeszélgetésével indult a közép-európai térség vezető sportkonferenciájaként ismert Sport Forum Hungary. Mártonék ismét nagy dobásra készülnek.

2025. november 19. 14:21
null
Szabó Péter

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet által szervezett eseményen a sikert sikerre halmozó 19 éves ikerlányok finn edzője, Suvi Mikkonen is elárult néhány kulisszatitkot a bajnokok felkészüléséről és köszönetet mondott a kiváló alapot biztosító családjuknak. Mártonéknál a szülők is hatalmas munkát végeztek.

Márton Viviána
Márton Viviána Párizsban a dobogó tetején
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Bő tíz évvel ezelőtt, már az első találkozásunkkor megláttam a szemükben azt a csillogást, amely az igazi bajnokokra jellemző. Tanulni akartak, nyitottak voltak és a kezdetektől rendkívül fogékonyak a fejlődésre. Ezek igazán különleges tulajdonságok, már az első pillanattól kezdve inspirálóan hatottak rám.

Hálás vagyok a családjuknak, akik megalapozták a sikereiket, áldozatot hoztak a Madridba költözéssel, és elhitették a lányokkal, hogy képesek a csúcsra érni”

– fogalmazott Mikkonen, aki azt is hozzátette, teljesen új kvalifikációs rendszerben kell kvótát szerezniük a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, de teljesen biztos benne, hogy mindkét magyar tanítványa kiharcolja az ötkarikás indulást.

A tekvondó világszintű népszerűségét jelzi, hogy a világbajnokságon összesen 183 ország versenyzői indultak. Érdekesség, és jól mutatja a sportág széles körben való elterjedését,

  • az első női vb-aranyérmest Irán adja,
  • az első kétszeres bajnok ország pedig Afganisztán.

Ilyen mezőnyben döntögetik a csúcsokat a Márton lányok.

 

Márton Viviána: Ha egy tanácsot adnék...

„Ritkán tudunk Magyarországra jönni, de nagyon szeretünk időt tölteni itthon, ezek általában meglehetősen sűrű napok. Az edzések Spanyolországhoz kötnek, de ahol mindent annak rendelünk alá, hogy a legjobbakká váljunk. Az mindenképp nagy segítség az előre jutásunkban, hogy ott vagyunk a másiknak, támogatjuk egymást és nem engedjük, hogy bármi eltérítsen a kitűzött célunktól.

Ha egy tanácsot kellene adnom a fiatal tehetségeknek, biztosan azt mondanám, hogy figyeljenek oda minden apró részletre. Egy profi sportolónál nem csak az fontos, hogy minden edzésen 100 százalékot nyújtson,

de az is, hogy mindig eleget aludjon, pihenjen, megfelelően étkezzen és a nap 24 órájában figyeljen oda magára. Nem csak az edzéssel töltött 2-3 óra számít, miután a versenyeken csak nüanszok döntenek, minden apróságnak kiemelt a jelentősége. Csak akkor tudunk csúcsteljesítményt nyújtani, ha időt adunk a testünknek a regenerációra” – hangsúlyozta Párizs olimpiai aranyérmese, Márton Viviána.

Márton Luana néhány hete Kínában ismét a csúcsra ért: a 2023-as világbajnok harcos ezúttal 67 kilogrammban bizonyult a legjobbnak a kínai Vuhsziban, ezzel ő lett az első kétszeres vb-aranyérmes magyar versenyző a sportágban.

Márton ikertestvére, Viviana 2024-ben Párizsban a 67 kilogrammos súlycsoportban szerzett olimpiai aranyérmet, most azonban másik kategóriában (62 kg) indult, hogy „elkerülje” Luanát. Nem akarnak egymással küzdeni, így várhatóan legközelebb is így tesznek, az olimpiai „beosztásról” azonban várhatóan ráérnek a következő évben dönteni.

Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana 2025-ben az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet, ennek még az Év sportolója-szavazáson is jelentősége lehet.

„Természetesen örülnék neki, ha így is elismernék a sikereinket, de a legfontosabb, hogy mind a ketten töretlenül menjünk előre az utunkon és sok szép győzelmet és érmet szerezzünk” – erősítette meg Márton Luana.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

