Újabb elképesztő siker: másodszor is világbajnok lett a magyar lány

Márton-lányok: Leginkább magyar bennünk az erőnk, meg hogy soha nem adjuk fel
Márton Viviana 18 évesen olimpiai aranyérmes lett taekwondóban, Párizsban.
Márton Luana szenzációs! A magyar tekvondós 67 kg-ban is világbajnok lett.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon – számolt be a Magyar Tekvondó-szövetség.
A 2023-as világbajnok 19 éves Márton Luana ezúttal 67 kg-ban vágott neki a kínai Vuhsziban zajló világbajnokságnak. Útjába sodort a sorsolás szeszélye olimpiai bajnokot és olimpiai bronzérmest is, de senki sem tudta megállítani, újra világbajnokságot nyert. Ilyet még magyar tekvondós eddig nem csinált, ő az első. A döntőben akciópontot sem engedett a brazilnak, akit két menetben győzött le.
A 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban diadalmaskodott – a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton számára, ismét két menetben diadalmaskodott, majd a kínai Szung Csie ellen az első menet elvesztése után magabiztosan fordított – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az elődöntőben madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze, akit ugyancsak két menetben győzött le.
A fináléban a 2019-ben és 2022-ben is bronzérmes, Tokióban olimpiai negyedik brazil Milena Titoneli volt az ellenfél, aki az elődöntőben egy utolsó pillanatban szerzett ponttal győzte le a nigériai Elizabeth Anyanachót, így vélhetően fáradtabban érkezett az összecsapása. Márton ezt ki is használta, az első menetet fölényesen, 8–1-re hozta. A másodikban egy percig nem született pont, ekkor a magyar talált, a dél-amerikai rivális viszont ezúttal sem tudott akciópontot szerezni,
Márton így tökéletes védekezéssel lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.
Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban szerzett olimpiai aranyérmet, ő azonban most másik kategóriában (62 kg) indul, hogy „elkerülje” Luanát.
Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.
