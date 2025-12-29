Aki a HUN-REN ellen uszít, valójában a kiválóságot gyűlöli

A HUN-REN égisze alatt káprázatos dolgok is történhetnek vagy épp elmaradhatnak az eredmények, de ezt egyelőre lehetetlen megállapítani, mivel praktikusan most kezdik működésüket. Végül ott az MCC, amelynek „bűne”, hogy van pénze a tehetségekre. Ez a kritika a legabszurdabb. Egy tehetséggondozó intézménytől sajnálni a forrást öngyilkosság. Roger Scruton – akinek hagyatékát az MCC gondozza – úgy vélte, hogy „a tudományos tudás és a magaskultúra azért létezik, mert néhány tehetséges ember kész arra, hogy energiáját ennek szentelje... Mivel nehéz tudást nem lehet átadni anélkül, hogy különbséget tennénk a diákok között, akik képesek azt befogadni, és akik nem, a teljesítményelvű megkülönböztetés ezen formája társadalmi jó.” Az MCC ezt a „társadalmi jót” végzi napra-nap.

Nem szociális segélyező, hanem kiválósági központ.

Azon fanyalogni, hogy egy intézménynek vannak anyagi lehetőségei a diákjai támogatására, a kultúraellenesség jele. Az, hogy sem a HUN-REN, sem az MCC karavánja nem üres zsebbel halad, mindannyiunknak jó. Jó a magyar és a nemzetközi tudománynak, jó az MCC több mint nyolcezer diákjának, jó annak az esélykiegyenlítési ethosznak, amit az MCC nem tanulmányokban fejt ki, hanem a napi praxisában valósít meg.

Mindenféle kritika jogos volt a magyar tudományfinanszírozással kapcsolatban, amíg a HUN-REN megalakulásával nem jutott extraforrás oda. Szerintem az is veszteség a magyar tudomány szempontjából, hogy a CEU elment (bár nem kis részben a Közép-Európa Egyetem akkori rektorán és a tulajdonos hazai trustee-ja is ludas volt abban, hogy elmaradt a megállapodás). Ugyanakkor azzal, hogy Gulyás Balázs hazajött, azt vallva, hogy „a tudomány története azt mutatja, hogy ha a kutatók szabad alkotókedvüktől vezérelve dolgozhatnak, és munkájukat megfelelő intézményi és anyagi támogatás segíti, akkor hatalmas lépéseket tehetnek előre”, bizonyosan gazdagodott a magyar tudomány. A kollégiumoknak pedig Magyarországon csodálatos tradíciója van, amelybe méltón illeszkedik a Mathias Corvinus Collegium, ahol szerencsére a tárgyalt cikknél jóval színvonalasabb munkák kerülnek ki a diákok kezei közül.

