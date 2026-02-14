A megfogalmazott kritika politikailag motivált, ez kitűnik abból a kétarcúságból, hogy a tényállításokat pártpolitikai állásfoglalásként értelmezi. Az a tény, hogy a generációs alapon szerveződött pártok közül egyedül a Fidesz tudott tartós sikert felmutatni és az olyan kezdeményezések, mint a Momentum tulajdonképpen megszűntek, nem nézőpont kérdése. Az a tény, hogy 2022-ben a fiatalok zömmel a kormánypártokra szavaztak szintén nem nézőpont kérdése. A kétarcúság másik eleme, hogy a kritika mélyen elhallgatja, hogy a jelentés reflektál a fiatalok kormánykritikus megnyilvánulásaira és friss közvélemény-kutatási eredményekre is. Egyfelől hibának tartja, hogy a jelentés a 2026-os várakozásai között említi a Sziget Fesztivál megmaradását, mondván a fiatalok meglehetősen kis részét érinti, másfelől ugyanezt a kritikát elfelejti megemlíteni a jelentésben szintén tárgyalt 2025-ös fesztiválokkal kapcsolatban.

És végül nézzük a komolyan vehető kritikai elemeket. Nagy Ádám kiemeli, hogy a 15–29 évesek, nem alkotnak homogén csoportot – ezt egyébként az Ifjúság”25 nem állítja – tehát nem is lehetne ilyen általánosságban beszélni róluk. Ebben természetesen van igazság, azonban valamilyen értelmezhető lehatárolásra szükség van ahhoz, hogy egy-egy társadalmi csoportról beszélhessünk. Ez a lehatárolás is viszonylagos, hiszen a jelentésben vannak olyan témák, intézkedések, amelyek a korcsoporton túllógnak.

Viszonylag részletes bírálat éri az oktatásra vonatkozó fejezetet, bár itt is alapvetően a „botrányok” említését hiányolja és az elöregedő pedagógustársadalom problematikáját kontextusból kivonva (vö. elöregedő társadalom) fogalmazza meg. Ugyanakkor fontos, amire rámutat, ugyanis a demográfiai kihívás az egyik, ha nem a legnagyobb kihívása az országnak (és nem csak hazánknak). Ebből fakadóan minden olyan intézkedés, ami segít abban, hogy a fiatalok családot alapíthassanak kiemelt jelentőségű. A kutatásokból látjuk, hogy a fiatalok körében ugyan továbbra is a kétgyermekes családmodell a legnépszerűbb, de az mégsem teljesül. Erre kell megoldást találni, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek, mert ha lesz gyermek, lesz jövő. Ezt a 2026-os évről szóló jelentésben év végén meg is írjuk majd. Szakmai, professzorhoz méltó kritikát Nagy Ádámtól is szívesen fogadok.

a szerző az Ifjúságkutató Intézet vezetője

