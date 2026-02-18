Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza tisza párt tarr zoltán ruszin - szendi gulyás balázs komárom

Ruszin-Szendi Romulusz kikotyogta a nagy titkot: „Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk”

2026. február 18. 07:40

Azt is megmagyarázta a Tisza Párt botránypolitikusa, miért titkolják el tervezett intézkedéseiket.

2026. február 18. 07:40
null

Tarr Zoltánhoz, a Tisza Párt alelnökéhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is titkolta tavaly tavasszal, mi is fog szerepelni az ellenzéki párt programjában, ugyanis a legfontosabb szerinte, hogy választást kell nyerni. Május végén, Komáromban egy tiszás rendezvényen, Gulyás Balázs ellenzéki újságíró kérdésére Ruszin-Szendi azt mondta, megírja, de jó eséllyel nem teszi közzé a Tisza a kormányprogramját.

A Tisza honvédelmi szakértőjét arról kérdezték, amennyiben áprilisban ők nyernek, Ruszin-Szendi lesz-e a honvédelmi miniszter, mire a politikus sajátosan annyit reagált: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Tovább a cikkhezchevron

Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal (…) most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”

Ruszin-Szendi meg is magyarázta, miért titkolják a tervezett intézkedéseket, hiszen úgy látja, „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” azt. Ezek után egy erősebb homofób hasonlatot is megejtett, mert a Tisza-szigetek előtt adott interjút úgy folytatta „De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettük a hatalmat, akkor ne támolyogjunk, mint kezdő b...zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni”

Ruszin-Szendi Romulusszal már többször meggyűlhetett a baja a Tisza felsővezetésének, ugyanis botrányt botrányra halmoz. Ahogyan arról elsőként októberben a Mandiner beszámolt, egy nyílt fórumon a politikus arról beszélt, hogy Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott az ex-tábornok, „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Rendőrségi ügye is lett már a képviselőjelöltnek, ugyanis az ősszel Kötcsén Móna Márk kollégánkkal nemes egyszerűséggel elkezdett dulakodni. Az esetről készült videót itt nézheti meg:

Egy héttel ezelőtt ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt, hiszen az eset után garázdaság gyanúja miatt indult eljárás. 

Nyitókép: Facebook

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2026. február 18. 08:03
rasputin 2026. február 18. 07:59 Nos ez, hogy ki az ostoba megint te döntötted el. Valójában aki ostobázik és hülyézik mindig az a hülye és az ostoba. Ezt a tényt azért vedd számításba vörös eb...DDD Mivel te soha a büdös életben nem vagy képes megérteni hogy a jobboldal érdek soha az nem az mint a balosoké ostobaságodat és hülyeségedet máris bebizonyítottad egy saját magad által felállított tétellel... És még tudod miért vagy te a legostobább itt? Mert más országban az ellenzék nem ássa alá a nemzeti érdekeket. Tehát ti és te még ezeknél is ostobábbak vagytok. Szívesen....
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 18. 08:02
Chekke-Faint 2026. február 18. 07:54 A nem beszélünk Egy kormányprogramot mikor teszünk közzé? Hamár kormányt alakítottunk. :))))))))))
Válasz erre
0
0
rocktoberi-2
2026. február 18. 08:01
“Május végén, Komáromban egy tiszás rendezvényen, Gulyás Balázs ellenzéki újságíró kérdésére Ruszin-Szendi azt mondta, megírja, de jó eséllyel nem teszi közzé a Tisza a kormányprogramját.“ A programjukat rég megírták már Brüsszelben. Hallottuk a programpontjaikat 2010 óta már számtalanszor. Eddig négy 2/3-ot hozott a Fidesznek.
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. február 18. 08:01
Zoli64 2026. február 18. 07:59 Ez a kamu katona bohóckodik, hogy Ő milyen kemény legény. Lenne egy javaslatom engedjük össze egy IGAZI HARCOSSAL A TEK Egy TEKst eressz össze egy ukrán frontgarcossal. Hány mp. élne a tekes?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!