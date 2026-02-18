Ruszin-Szendi Romulusz kikotyogta a nagy titkot: „Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk”

Tarr Zoltánhoz, a Tisza Párt alelnökéhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is titkolta tavaly tavasszal, mi is fog szerepelni az ellenzéki párt programjában, ugyanis a legfontosabb szerinte, hogy választást kell nyerni. Május végén, Komáromban egy tiszás rendezvényen, Gulyás Balázs ellenzéki újságíró kérdésére Ruszin-Szendi azt mondta, megírja, de jó eséllyel nem teszi közzé a Tisza a kormányprogramját.

A Tisza honvédelmi szakértőjét arról kérdezték, amennyiben áprilisban ők nyernek, Ruszin-Szendi lesz-e a honvédelmi miniszter, mire a politikus sajátosan annyit reagált: