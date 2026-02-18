Ruszin-Szendi Romulusz kikotyogta a nagy titkot: „Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk”

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Azt is megmagyarázta a Tisza Párt botránypolitikusa, miért titkolják el tervezett intézkedéseiket.
Tarr Zoltánhoz, a Tisza Párt alelnökéhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is titkolta tavaly tavasszal, mi is fog szerepelni az ellenzéki párt programjában, ugyanis a legfontosabb szerinte, hogy választást kell nyerni. Május végén, Komáromban egy tiszás rendezvényen, Gulyás Balázs ellenzéki újságíró kérdésére Ruszin-Szendi azt mondta, megírja, de jó eséllyel nem teszi közzé a Tisza a kormányprogramját.
A Tisza honvédelmi szakértőjét arról kérdezték, amennyiben áprilisban ők nyernek, Ruszin-Szendi lesz-e a honvédelmi miniszter, mire a politikus sajátosan annyit reagált:
Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk. A kollégákkal (…) most már hetente ülünk le, hogy a kormányprogramot elkezdjük faragni. Ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve.”
Ruszin-Szendi meg is magyarázta, miért titkolják a tervezett intézkedéseket, hiszen úgy látja, „az emberek egy jelentős része úgyse olvassa el” azt. Ezek után egy erősebb homofób hasonlatot is megejtett, mert a Tisza-szigetek előtt adott interjút úgy folytatta „De nekünk meg kell lenni annak a tervnek, hogy miután átvettük a hatalmat, akkor ne támolyogjunk, mint kezdő b...zi a gőzfürdőben, hanem tudjuk, hogy mit kell csinálni”.
Ruszin-Szendi Romulusszal már többször meggyűlhetett a baja a Tisza felsővezetésének, ugyanis botrányt botrányra halmoz. Ahogyan arról elsőként októberben a Mandiner beszámolt, egy nyílt fórumon a politikus arról beszélt, hogy Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott az ex-tábornok, „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Rendőrségi ügye is lett már a képviselőjelöltnek, ugyanis az ősszel Kötcsén Móna Márk kollégánkkal nemes egyszerűséggel elkezdett dulakodni. Az esetről készült videót itt nézheti meg:
Egy héttel ezelőtt ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt, hiszen az eset után garázdaság gyanúja miatt indult eljárás.
Nyitókép: Facebook