Megrázó részletek: kiderült, hogyan halt meg az M1 korábbi híradósa, Kontra György
Döbbenetes tragédia.
Gyuri egy kivételes képességekkel, szakmai alázattal és példátlan munkabírással rendelkező tagja volt az MCC családnak, közösségünk egyik alappillére.
„Fájó szívvel értesültem ma arról, hogy kollégánk, az MCC multimédiás csoportjának vezetője, Kontra Gyuri tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Gyuri egy kivételes képességekkel, szakmai alázattal és példátlan munkabírással rendelkező tagja volt az MCC családnak, közösségünk egyik alappillére. Mély megrendüléssel osztozunk családja fájdalmában, emlékét őrizzük.
Isten veled Gyuri, hitem szerint találkozunk!”
Nyitókép: Szalai Zoltán Facebook-oldala
