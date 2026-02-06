Ft
02. 06.
péntek
tragikus fájó szív mcc

Fájó szívvel értesültem ma arról, hogy kollégánk, Kontra Gyuri tragikus hirtelenséggel elhunyt

2026. február 06. 17:47

Gyuri egy kivételes képességekkel, szakmai alázattal és példátlan munkabírással rendelkező tagja volt az MCC családnak, közösségünk egyik alappillére.

2026. február 06. 17:47
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„Fájó szívvel értesültem ma arról, hogy kollégánk, az MCC multimédiás csoportjának vezetője, Kontra Gyuri tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Gyuri egy kivételes képességekkel, szakmai alázattal és példátlan munkabírással rendelkező tagja volt az MCC családnak, közösségünk egyik alappillére. Mély megrendüléssel osztozunk családja fájdalmában, emlékét őrizzük.

Isten veled Gyuri, hitem szerint találkozunk!”

Nyitókép: Szalai Zoltán Facebook-oldala

