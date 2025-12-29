Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tűzszünet orosz-ukrán háború Zaporizzsja atomerőmű

Ezt alig hisszük el: részleges fegyverszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, hogy elkerüljék a nukleáris katasztrófát

2025. december 29. 13:15

Zelenszkij korábban azt mondta, nem lesz tűzszünet, de úgy tűnik, a szükség nagy úr.

2025. december 29. 13:15
null

Az Oroszország által megszállt Zaporizsjai atomerőmű közelében található távvezetéken komoly javítási munkálatokba kezdtek, miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével újabb helyi fegyverszünetet kötöttek a harcban álló felek – írta meg a Pravda.

Az ügynökség főigazgatója mindkét félnek megköszönte, hogy beleegyeztek az új, ideiglenes tűzszünetbe az áramátvitel helyreállítása érdekében a Zaporizsjai atomerőmű és a Zaporizsjai hőerőmű között, hozzájárulva a nukleáris biztonsághoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Tovább a cikkhezchevron

A javítási munkálatok állítólag néhány napig fonak tartani.

A Pravda emlékeztetett:

Zelenszkij korábban megjegyezte, hogy a fegyverszünetről szóló tárgyalások során Oroszország és Ukrajna között a zaporizsjai atomerőmű kérdésében sem jutottak egyezségre, és kijelentette, hogy amennyiben az erőmű az oroszok kezében marad, akkor nem lesz tűzszünet.

Úgy tűnik, a javítási munkálatok kiemelt jelentősége, és ezzel együtt a nukleáris katasztrófa fenyegetése még Zelenszkij makacsságát is megszelídítette.

Mint ismert, mindeközben az ukrán elnök Donald Trumppal vasárnap Floridában egyeztetett a módosított, húszpontos ukrán béketervről.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2025. december 29. 14:06
Máskülönben cserbenhagyott Csernobil.
Válasz erre
0
0
mai nap
2025. december 29. 14:06
Egyáltalán: mi a fenének kell egy atomerőmű környékén lövöldözni?
Válasz erre
0
0
zetor00g
2025. december 29. 14:04
1. Ez rávilágít arra, hogy ha nem szítanák a tüzet a nyugati "hajlottak", már rég BÉKE lehetne! 2. Nem létezik a nukleáris elrettentés?? Dehogynem!!
Válasz erre
1
0
Welszibard
2025. december 29. 14:02
Az "Ultrahangon" most kezdték el vetíteni a MONACO HADTEST c. tényfeltáró documentary-t a francia riviérán lebzselő ukrán aranynyaklácos aranyifjakról, akik azt kamuzzák az EU-s médiumokban, hogy ők az "oroszpártiságuk miatt menekültek" a francia riviérára. Érdekes módon nem Nizzába mentek, ahol a valódi fehér orosz 1917-es emigráció él, hagymakupolás ortodox keresztény templommal, hanem Monacoba, ahol a pénzügyi alvilág seftel, az ő istenük, pedig az aranyborjú, amelyet Zeleszkij a "nép szolgája" is igen szeret. A Majdan puccs trükkjeiről is esik néhány reflektoros szó. ...youtube.com/watch?v=y6WDj7pjPak
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!