A legnagyobb kérdést továbbra sem sikerült rendezni.
Zelenszkij korábban azt mondta, nem lesz tűzszünet, de úgy tűnik, a szükség nagy úr.
Az Oroszország által megszállt Zaporizsjai atomerőmű közelében található távvezetéken komoly javítási munkálatokba kezdtek, miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével újabb helyi fegyverszünetet kötöttek a harcban álló felek – írta meg a Pravda.
Az ügynökség főigazgatója mindkét félnek megköszönte, hogy beleegyeztek az új, ideiglenes tűzszünetbe az áramátvitel helyreállítása érdekében a Zaporizsjai atomerőmű és a Zaporizsjai hőerőmű között, hozzájárulva a nukleáris biztonsághoz.
A javítási munkálatok állítólag néhány napig fonak tartani.
A Pravda emlékeztetett:
Zelenszkij korábban megjegyezte, hogy a fegyverszünetről szóló tárgyalások során Oroszország és Ukrajna között a zaporizsjai atomerőmű kérdésében sem jutottak egyezségre, és kijelentette, hogy amennyiben az erőmű az oroszok kezében marad, akkor nem lesz tűzszünet.
Úgy tűnik, a javítási munkálatok kiemelt jelentősége, és ezzel együtt a nukleáris katasztrófa fenyegetése még Zelenszkij makacsságát is megszelídítette.
Mint ismert, mindeközben az ukrán elnök Donald Trumppal vasárnap Floridában egyeztetett a módosított, húszpontos ukrán béketervről.
