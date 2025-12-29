Ezt alig hisszük el: részleges fegyverszünetet kötött Oroszország és Ukrajna, hogy elkerüljék a nukleáris katasztrófát

Az Oroszország által megszállt Zaporizsjai atomerőmű közelében található távvezetéken komoly javítási munkálatokba kezdtek, miután a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közvetítésével újabb helyi fegyverszünetet kötöttek a harcban álló felek – írta meg a Pravda.

Az ügynökség főigazgatója mindkét félnek megköszönte, hogy beleegyeztek az új, ideiglenes tűzszünetbe az áramátvitel helyreállítása érdekében a Zaporizsjai atomerőmű és a Zaporizsjai hőerőmű között, hozzájárulva a nukleáris biztonsághoz.