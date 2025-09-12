Atlétikai vb: Tokióban írhat sporttörténelmet Magyarország

A 20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA*

Szombat. 0.30: 35 km gyaloglás, nők, döntő. 0.30: 35 km gyaloglás, férfiak, döntő. 2.00: diszkosz, nők, selejtező, A-csoport. 3.55: súly, férfiak, selejtező. 3.55: diszkosz, nők, selejtező, B-csoport. 4.30: 100 m, férfiak, selejtező. 4.55: 4x400 m vegyes váltó, előfutamok. 11.05: 3000 m akadály, férfiak, előfutamok. 11.30: távol, nők, selejtező. 11.55: 100 m, nők, előfutamok. 12.05: rúd, férfiak, selejtező. 12.50: 1500 m, nők, előfutamok. 13.35: 100 m, férfiak, előfutamok. 14.10: súly, férfiak, döntő. 14.30: 10 000 m, nők, döntő. 15.20: 4x400 m vegyes váltó, döntő

Vasárnap. 0.30: maratoni, nők, döntő. 2.00: kalapács, nők, selejtező, A-csoport. 2.35: 1500 m, férfiak, előfutamok. 3.45: kalapács, nők, selejtező, B-csoport. 4.28: 100 m gát, nők, előfutamok. 11.35: 400 m, férfiak, előfutamok. 11.40: magas, férfiak, selejtező. 12.12: diszkosz, nők, döntő. 12.25: 400 m, nők, előfutamok. 13.20: 100 m, nők, elődöntő. 13.40: távol, nők, döntő. 13.45: 100 m, férfiak, elődöntő. 14.07: 1500 m, nők, elődöntő. 14.30: 10 000 m, férfiak, döntő. 15.13: 100 m, nők, döntő. 15.20: 100 m, férfiak, döntő

Hétfő. 0.30: maratoni, férfiak, döntő. 2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport. 2.05: rúd, nők, selejtező. 2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok. 3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport. 4.20: 400 m gát, nők, előfutamok. 12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok. 12.40: távol, férfiak, selejtező. 12.49: rúd, férfiak, döntő. 13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok. 14.00: kalapács, nők, döntő. 14.06: 100 m gát, nők, elődöntő. 14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő. 14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő. 15.20: 100 m gát, nők, döntő

Kedd. 12.35: 800 m, férfiak, előfutamok. 12.40: hármas, nők, selejtező. 13.36: magas, férfiak, döntő. 13.40: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 14.01: kalapács, férfiak, döntő. 14.05: 400 m, nők, elődöntő. 14.35: 400 m, férfiak, elődöntő. 15.05: 1500 m, nők, döntő. 15.20: 110 m gát, férfiak, döntő

Szerda. 12.05: hármas, férfiak, selejtező. 12.10: gerely, férfiak, selejtező, A-csoport. 12.30: 200 m, nők, előfutamok. 13.11: rúd, nők, döntő. 13.15: 200 m, férfiak, előfutamok. 13.45: gerely, férfiak, selejtező, B-csoport. 13.49: távol, férfiak, döntő. 14.00: 400 m gát, nők, elődöntő. 14.30: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 14.57: 3000 m akadály, nők, döntő. 15.20: 1500 m, férfiak, döntő

Csütörtök. 12.05: 5000 m, nők, előfutamok. 12.15: magas, nők, selejtező. 12.23: gerely, férfiak, döntő. 12.55: 800 m, nők, előfutamok. 13.55: hármas, nők, döntő. 14.02: 200 m, férfiak, elődöntő. 14.24: 200 m, nők, elődöntő. 14.45: 800 m, férfiak, elődöntő. 15.10: 400 m, férfiak, döntő. 15.24: 400 m, nők, döntő

Szeptember 19., péntek. 10.33: hétpróba, nők, 100 m gát. 11.20: hétpróba, nők, magas. 12.30: gerely, nők, selejtező, A-csoport. 13.00: 5000 m, férfiak, előfutamok. 13.30: hétpróba, nők, súly. 13.45: 800 m, nők, elődöntő. 13.50: hármas, férfiak, döntő. 14.00: gerely, nők, selejtező, B-csoport. 14.15: 400 m gát, férfiak, döntő. 14.27: 400 m gát, nők, döntő. 14.38: hétpróba, nők, 200 m. 15.06: 200 m, férfiak, döntő. 15.22: 200 m, nők, döntő

Szeptember 20., szombat. 0.30: 20 km gyaloglás, nők, döntő. 2.00: diszkosz, férfiak, selejtező, A-csoport. 2.25: tízpróba, férfiak, 100 m. 2.50: 20 km gyaloglás, férfiak, döntő. 3.00: súly, nők, selejtező. 3.05: tízpróba, férfiak, távol. 3.35: diszkosz, férfiak, selejtező, B-csoport. 4.30: hétpróba, nők, távol. 4.45: tízpróba, férfiak, súly. 12.00: hétpróba, nők, gerely. 12.05: tízpróba, férfiak, magas. 12.35: 4x400 m váltó, férfiak, előfutamok. 12.54: súly, nők, döntő. 13.00: 4x400 m váltó, nők, előfutamok. 13.25: 4x100 m váltó, férfiak, előfutamok. 13.45: 4x100 m váltó, nők, előfutamok. 14.05: gerely, nők, döntő. 14.11: hétpróba, nők, 800 m (utolsó szám). 14.29: 5000 m, nők, döntő. 14.55: tízpróba, férfiak, 400 m. 15.22: 800 m, férfiak, döntő

Szeptember 21., vasárnap. 2.05: tízpróba, férfiak, 110 m gát. 2.55: tízpróba, férfiak, diszkosz, A-csoport. 4.05: tízpróba, férfiak, diszkosz, B-csoport. 4.35: tízpróba, férfiak, rúd, A-csoport. 5.20: tízpróba, férfiak, rúd, B-csoport. 10.35: tízpróba, férfiak, gerely, A-csoport. 11.47: tízpróba, férfiak, gerely, B-csoport. 12.30: magas, nők, döntő. 12.35: 800 m, nők, döntő. 12.47: 5000 m, férfiak, döntő. 13.10: diszkosz, férfiak, döntő. 13.20: 4x400 m váltó, férfiak, döntő. 13.35: 4x400 m váltó, nők, döntő. 13.49: tízpróba, férfiak, 1500 m (utolsó szám). 14.06: 4x100 m váltó, nők, döntő. 14.20: 4x100 m váltó, férfiak, döntő

*Az NSO alapján. A kezdési időpontok magyar idő szerint vannak feltüntetve. A vb-t az M4 Sport élőben közvetíti.